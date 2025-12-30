España Cultura

El episodio de la temporada 5 de Stranger Things que ha conseguido la peor valoración de la historia de la serie en IMDb

Sustituye a ‘La hermana perdida’, el séptimo episodio de la segunda temporada, como el peor valorado hasta la fecha

(Netflix)
(Netflix)

La quinta y última temporada de Stranger Things está dejando un agrio sabor de boca a los (muchos) fans de la serie. Dividida en tres partes, el segundo volumen, estrenado en España el pasado 26 de diciembre, no está siendo del gusto de todos. Las redes sociales acumulan desde hace días críticas de espectadores descontentos con el rumbo narrativo de los nuevos episodios. Ahora, queda solo un capítulo para ver cómo termina el destino final de los carismáticos personajes que conocimos hace ya casi una década.

Independientemente de que el tramo final de la ficción creada por los hermanos Duffer consiga satisfacer a todos los sectores de su audiencia, la polémica ya ha quedado fijada en un episodio concreto. El penúltimo capítulo de la temporada, titulado El Puente (en inglés, The Bridge), se ha convertido en el peor valorado de toda la historia de Stranger Things en IMDb, con una puntuación media de 5,4 sobre 10, muy por debajo de los estándares habituales de la serie, cuya media en la plataforma es de un 8,6. De esta manera, el quinto capítulo de la temporada sustituye a La hermana perdida, el séptimo de la segunda temporada, como el peor valorado de la franquicia, que tiene un 6 sobre 10.

[Atención, spoilerles de la serie]

La reacción negativa se ha desatado tras una escena clave en la que Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, se sincera con sus amigos y familia y verbaliza abiertamente que es gay. Además, el volumen de reseñas resulta inusualmente alto: más de 96.000 usuarios han puntuado el episodio, frente a las menos de 50.000 valoraciones que acumulan la mayoría de episodios de esta temporada. A esto se le llama rewview bombing, y son ataques coordinados de reseñas negativas en plataformas digitales por productos audiovisuales que generan controversia.

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo. El volumen 2 de la temporada final de Stranger Things» llega el 25 de diciembre. (Netflix)

Incluso el empresario y dueño de X (antes Twitter) Elon Musk respondió a un clip viral con dicha escena asegurando que la salida del armario del personaje era algo “completamente innecesario”. “Es completamente innecesario y se impone al público que solo quiere disfrutar de un poco de ciencia ficción básica”, escribió el magnate el pasado 28 de diciembre.

‘The Last of Us’ o ‘Ironheart’, también producto de ‘review bombing’

El review bombing no es una excepción. Otro de los casos más sonados fue con la segunda temporada de The Last of Us. La serie postapocalíptica basada en el videojuego del mismo nombre estrenó dicha nueva tanda de episodios en 2023, pero esta vez en vez de centrarse en Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), lo hacía en ella y su novia Dina (Isabela Merced).

En Rotten Tomatoes, el porcentaje de aprobación por parte de la crítica es unánime con un 92% de frescura, Sin embargo, el Popcornmeter (calificaciones de los fans) se sitúa en un 27%.

En 2025, la miniserie de Marvel Ironheart comenzó a recibir una oleada de valoraciones negativas antes de que se emitiera su primer episodio. El foco de las críticas estaba en el hecho de que la historia estuviera protagonizada por Riri Williams, una joven inventora afroamericana que toma el relevo de Iron Man.

Stranger ThingsNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

