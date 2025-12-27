Noah Schnapp revela que necesitó 12 horas para rodar esa escena emocional de ‘Stranger Things’: “Lloré al verla, es perfecta”

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo. El volumen 2 de la temporada final de Stranger Things» llega el 25 de diciembre. (Netflix)

El actor Noah Schnapp se ha convertido en gran protagonista de la semana, y no solo por su consejo a los jóvenes actores, sino también por los desafíos y emociones detrás de una de las escenas más esperadas de la quinta temporada de Stranger Things. En el episodio siete, titulado The Bridge, el personaje de Schnapp, Will Byers, finalmente se declara ante sus amigos con la frase: “No me gustan las chicas”. Este momento marca un punto de inflexión para Will, que tras años de aislamiento y trauma, logra aceptar su identidad y mostrarla a su círculo cercano.

Durante una entrevista con Variety, Schnapp describió la intensidad del rodaje de esta secuencia. El actor relató: “Fue como un día de 12 horas solo para ese monólogo. Y ni siquiera terminamos después de esas 12 horas. Volvimos una semana después para volver a filmar ciertas partes de la escena durante otras 12 horas”. Schnapp explicó que este proceso le permitió experimentar diferentes interpretaciones y profundizar en las emociones del personaje. La extensión de la grabación fue una oportunidad para explorar matices que, según él, enriquecieron el resultado final.

Schnapp confesó que, aunque sabía que la escena estaba prevista para la temporada, desconocía los detalles precisos hasta el cierre de la producción. “Eventualmente me dijeron que la tenían, y la leí a finales de año, en agosto o septiembre. Y solo lloré. Era perfecta”, recordó. El actor subrayó que el guion estaba tan bien elaborado que no sintió la necesidad de proponer cambios. La filmación de la escena se llevó a cabo con la presencia de todo el elenco principal, entre ellos Winona Ryder, Finn Wolfhard y Maya Hawke. Schnapp admitió que se concentró tanto en la interpretación que apenas percibió a sus compañeros observando. “Tenía que hacerlo así porque era muy intimidante saber que todo el elenco estaba allí viéndome”, señaló. El director Shawn Levy confirmó que las reacciones captadas por la cámara fueron auténticas y espontáneas, aportando una dimensión adicional al momento.

Una preparación exhaustiva

La preparación para la escena fue meticulosa. Schnapp ensayó el monólogo durante meses, repitiendo las líneas en voz alta y sin emoción para memorizarlas completamente. Esta técnica le permitió centrar la atención en los sentimientos y matices durante la grabación. Además, Maya Hawke le ofreció consejos valiosos sobre cómo afrontar un monólogo tan extenso y cargado de emoción, lo que contribuyó a su desempeño.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la elección de las palabras de Will: “No me gustan las chicas”, en lugar de una declaración directa de su orientación sexual. Schnapp explicó que esta decisión responde al contexto de la serie, ambientada en los años ochenta. “Tenemos que recordar que es la década de 1980. Cuando yo salí del armario, tampoco dije la palabra ‘gay’. Es difícil y da miedo decirla... Cuando Will está enfrentando esto por primera vez frente a sus amigos, probablemente le asuste usar esa palabra”, afirmó.

El montaje definitivo de la escena, según Schnapp, logra equilibrar la tristeza con momentos más ligeros, lo que aporta profundidad y realismo a la narrativa. “Me alegra que lo editaran así, porque es bueno ver que él no solo llora durante toda la escena, sino que también sonríe recordando momentos con sus amigos. Eso la hace más impactante”, afirmaba sobre la edición de la serie de los hermanos Duffer. Este episodio no solo representa una transformación para Will, sino que también refleja el crecimiento de Schnapp como actor, tras una década en el papel. La experiencia personal de Schnapp, quien se declaró públicamente en 2023, aportó autenticidad y sensibilidad a su interpretación, consolidando un capítulo clave tanto para la serie como para el propio actor.