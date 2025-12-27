España Cultura

Noah Schnapp revela que necesitó 12 horas para rodar esa escena emocional de ‘Stranger Things’: “Lloré al verla, es perfecta”

El actor tiene uno de los momentos más destacados del segundo volumen que acaba de estrenarse en Netflix

Guardar
Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo. El volumen 2 de la temporada final de Stranger Things» llega el 25 de diciembre. (Netflix)

El actor Noah Schnapp se ha convertido en gran protagonista de la semana, y no solo por su consejo a los jóvenes actores, sino también por los desafíos y emociones detrás de una de las escenas más esperadas de la quinta temporada de Stranger Things. En el episodio siete, titulado The Bridge, el personaje de Schnapp, Will Byers, finalmente se declara ante sus amigos con la frase: “No me gustan las chicas”. Este momento marca un punto de inflexión para Will, que tras años de aislamiento y trauma, logra aceptar su identidad y mostrarla a su círculo cercano.

Durante una entrevista con Variety, Schnapp describió la intensidad del rodaje de esta secuencia. El actor relató: “Fue como un día de 12 horas solo para ese monólogo. Y ni siquiera terminamos después de esas 12 horas. Volvimos una semana después para volver a filmar ciertas partes de la escena durante otras 12 horas. Schnapp explicó que este proceso le permitió experimentar diferentes interpretaciones y profundizar en las emociones del personaje. La extensión de la grabación fue una oportunidad para explorar matices que, según él, enriquecieron el resultado final.

Schnapp confesó que, aunque sabía que la escena estaba prevista para la temporada, desconocía los detalles precisos hasta el cierre de la producción. “Eventualmente me dijeron que la tenían, y la leí a finales de año, en agosto o septiembre. Y solo lloré. Era perfecta”, recordó. El actor subrayó que el guion estaba tan bien elaborado que no sintió la necesidad de proponer cambios. La filmación de la escena se llevó a cabo con la presencia de todo el elenco principal, entre ellos Winona Ryder, Finn Wolfhard y Maya Hawke. Schnapp admitió que se concentró tanto en la interpretación que apenas percibió a sus compañeros observando. “Tenía que hacerlo así porque era muy intimidante saber que todo el elenco estaba allí viéndome, señaló. El director Shawn Levy confirmó que las reacciones captadas por la cámara fueron auténticas y espontáneas, aportando una dimensión adicional al momento.

Imagen de 'Stranger Things'
Imagen de 'Stranger Things'

Una preparación exhaustiva

La preparación para la escena fue meticulosa. Schnapp ensayó el monólogo durante meses, repitiendo las líneas en voz alta y sin emoción para memorizarlas completamente. Esta técnica le permitió centrar la atención en los sentimientos y matices durante la grabación. Además, Maya Hawke le ofreció consejos valiosos sobre cómo afrontar un monólogo tan extenso y cargado de emoción, lo que contribuyó a su desempeño.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la elección de las palabras de Will: “No me gustan las chicas”, en lugar de una declaración directa de su orientación sexual. Schnapp explicó que esta decisión responde al contexto de la serie, ambientada en los años ochenta. “Tenemos que recordar que es la década de 1980. Cuando yo salí del armario, tampoco dije la palabra ‘gay’. Es difícil y da miedo decirla... Cuando Will está enfrentando esto por primera vez frente a sus amigos, probablemente le asuste usar esa palabra”, afirmó.

El montaje definitivo de la escena, según Schnapp, logra equilibrar la tristeza con momentos más ligeros, lo que aporta profundidad y realismo a la narrativa. “Me alegra que lo editaran así, porque es bueno ver que él no solo llora durante toda la escena, sino que también sonríe recordando momentos con sus amigos. Eso la hace más impactante”, afirmaba sobre la edición de la serie de los hermanos Duffer. Este episodio no solo representa una transformación para Will, sino que también refleja el crecimiento de Schnapp como actor, tras una década en el papel. La experiencia personal de Schnapp, quien se declaró públicamente en 2023, aportó autenticidad y sensibilidad a su interpretación, consolidando un capítulo clave tanto para la serie como para el propio actor.

Temas Relacionados

ActoresStranger ThingsNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pedro Sánchez comparte su playlist con la música que más ha escuchado en 2025: de Rosalía a Extremoduro

El presidente del Gobierno ha revelado a través de Spotify cuáles han sido sus canciones favoritas del año

Pedro Sánchez comparte su playlist

Las mejores series españolas de 2025: de ‘Yakarta’ al thriller político de ‘Anatomía de un instante’ pasando por el delirio pop de ‘Superstar’

Repasamos la lista de las mejores ficciones nacionales del año de las diferentes plataformas: Movistar Plus+, Netflix, Atresplayer y HBO Max

Las mejores series españolas de

Las mejores películas españolas de 2025: entre el éxito internacional de ‘Sirat’ y el fenómeno religioso de ‘Los domingos’

Repasamos algunas de las producciones españolas más destacadas de este año que nos llevan desde Carla Simón a Albert Serra pasando por el cine más ‘indie’ y arriesgado

Las mejores películas españolas de

Todo lo que sabemos de la nueva película de ‘Peaky Blinders’ gracias a su tráiler: una de las grandes apuestas de Netflix para el 2026

Se estrena un adelante del film basado en la famosa serie que tendrá por título ‘El hombre inmortal’, de nuevo protagonizado por Cillian Murphy después de ganar el Oscar

Todo lo que sabemos de

Si te gusta ‘Fargo’ y ‘Twin Peaks’ no te pierdas la última gran serie del año: Ethan Hawke en la piel de un librero detective

El actor protagoniza una de últimas ficciones mejor valoradas del año que acaba de aterrizar en la plataforma de ‘streaming’

Si te gusta ‘Fargo’ y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Lamento haberles traído a Santiago”:

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

En cirílico y con ilustraciones de santos: así serán las nuevas monedas de euro en Bulgaria

La guerra entre Hacienda y los ‘youtubers’ Willyrex y Vegetta777 amenaza con redefinir la estrategia fiscal de los creadores digitales en Andorra

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”