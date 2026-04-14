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Sonsoles Ónega habla en ‘El Hormiguero’ sobre la figura de su padre y las críticas tras ganar el Premio Planeta: “Me encabronó profundamente”

La escritora compartió cómo afronta el duelo y defendió la independencia de la crítica literaria tras el éxito de su última novela

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También habló sobre cómo ha dejado de fumar y de la figura de su padre
Sonsoles Ónega visita 'El Hormiguero' para presentar su nueva novela (El Hormiguero)

La visita de Sonsoles Ónega este martes 14 de abril a ‘El Hormiguero’ de Antena 3 ha estado marcada por la promoción de su nueva novela, ‘Llevará tu nombre’, y por una serie de confesiones personales y profesionales que ha compartido con Pablo Motos.

La escritora y periodista, conocida también por su reciente Premio Planeta 2023 por ‘Las hijas de la criada’, ha abordado tanto los retos de su carrera literaria como cuestiones íntimas, en una conversación que ha transitado desde la crítica pública hasta la memoria de su padre recientemente fallecido.

En su intervención, Ónega ha revelado que tras dejar de fumar hace 120 días, ha engordado siete kilos, un proceso que le resulta complicado en su día a día. La propia autora ha contado que, tras 33 años fumando y llegar a consumir dos paquetes diarios, dejó el tabaco y ahora nota especialmente la ansiedad en las mañanas, precisamente el momento en el que ha acostumbrado a escribir.

El reto de escribir y la crítica

La conversación ha girado en torno a la reciente publicación de ‘Llevará tu nombre’, una novela de corte histórico que se ambienta a finales del siglo XIX y que relata la historia de una mujer que desafía las convenciones de su época. Sonsoles Ónega ha defendido que, aunque le gustaría abordar lo contemporáneo, actualmente se siente cómoda en el género histórico, especialmente por el grado de disfrute que experimenta investigando en hemerotecas.

Esta tendencia, ha explicado, también se refleja en la trama de su libro, donde la protagonista, Mada Rivas, se enfrenta a dilemas tanto laborales como personales, tales como el conocido “síndrome del impostor”.

La protagonista, Mada Rivas, se enfrenta a dilemas tanto laborales como personales, tales como el conocido "síndrome del impostor"
Sonsoles Ónega junto a Pablo Motos anuncia que va a regalar una edición de su nuevo libro a cada uno de los presentes en el público de 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Pablo Motos ha apuntado que tanto la protagonista de la novela como la propia autora han admitido sentir ese síndrome. Ónega ha precisado que “es pensar que te va mejor de lo que te mereces, que cuando haces las cosas dudas de tu capacidad y te preguntas cómo lo has conseguido” y añade que considera que este sentimiento “afecta más a las mujeres”, aunque el presentador ha discrepado, indicando que también lo ha experimentado buena parte de su vida profesional.

La recepción del Premio Planeta no estuvo exenta de debate. Sonsoles Ónega ha reconocido que las críticas tras obtenerlo le “encabronaron profundamente”, especificando que, aunque no fueron excesivas en número, le causó especial desazón una en particular publicada en un suplemento cultural.

La periodista, escritora y presentadora Sónsoles Ónega recibe el LXXII Premio Planeta por el libro 'Las hijas de la criada' (LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS)
La periodista, escritora y presentadora Sónsoles Ónega recibe el LXXII Premio Planeta por el libro 'Las hijas de la criada' (LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS)

Según la presentadora, el autor de esa crítica permitió que sus intereses personales influyesen en su valoración, circunstancia que ha lamentado públicamente y que considera opuesta a lo que debe ser la independencia en la crítica literaria. No obstante, ha señalado que el respaldo del público lector ha terminado por compensar el malestar que le ocasionaron esos comentarios negativos.

En la entrevista también se abordó el debate sobre la fiscalidad del libro. Tanto Sonsoles Ónega como Pablo Motos coincidieron en la necesidad de reducir el IVA que grava la venta de libros, actualmente situado en el 21%, en contraste con el aplicado al cine (10%). La autora defendió que sería positivo eliminar este impuesto alegando que podría incentivar la lectura y beneficiar al sector editorial. Motos ha sumado que “los libros no deberían tener IVA”, argumentando que si se pretende un país más lector, deben ofrecerse facilidades.

La figura de su padre

El aspecto personal ha ocupado un lugar destacado en el diálogo, especialmente al recordar a Fernando Ónega, padre de la autora, fallecido en marzo a los 78 años. Sonsoles ha relatado que la entrega del primer ejemplar de ‘Llevará tu nombre’ a su padre fue un momento profundamente emotivo. Lo llevó al hospital una semana antes del lanzamiento, pero solo pudo avanzar hasta la página 152.

La periodista ha conservado ese volumen y la mascarilla que llevaba aquel día como recuerdo. Ha subrayado la cercanía que mantenía con él, a quien consultaba a diario tanto cuestiones profesionales como personales, afirmando que todavía echa de menos su consejo.

Según ha afirmado la presentadora y escritora, "es la última vez que he pensado en qué me habría aconsejado mi padre"
Sonsoles Ónega reconoce la importancia de dar voz a las personas que lo necesitan al tratar el caso de Noelia Castillo (El Hormiguero)

En el plano personal, la lucha para dejar el tabaco ha supuesto un cambio sustancial en su vida cotidiana. La autora ha señalado que, tras abandonar un hábito de más de tres décadas y tras 120 días sin consumir tabaco, ha aumentado de peso en siete kilos. Ha explicado que la ansiedad resultante la combate con una alimentación más frecuente y el consumo de dulces, así como con medidas poco convencionales, como tomar wasabi por las mañanas para “cortocircuitar” las ganas de fumar.

Ónega ha admitido que el momento con más dificultad para resistir la tentación es por las mañanas, coincidiendo precisamente con la franja en la que solía sentarse a escribir. Ya no es capaz, según sus palabras, de mantener la productividad previa, llegando a afirmar que ahora invierte tres días en redactar 300 palabras, cuando antes podía realizarlo en una jornada.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega saluda a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. (EFE)

No obstante, también ha reconocido algunos beneficios inmediatos, como la mejora en la salud capilar y cutánea. Otra cuestión abordada ha sido la cobertura informativa del caso de Noelia Castillo, la joven que solicitó la eutanasia y cuya historia fue difundida en exclusiva en el programa dirigido por Ónega, ‘Y Ahora Sonsoles’.

La presentadora ha defendido la importancia de dar voz a quienes reclaman expresar su situación públicamente y ha reflexionado sobre el respaldo profesional y personal de su padre en casos así, aludiendo al ejemplo de la entrevista a Ramón Sampedro emitida en su día por Fernando Ónega en televisión. Según ha afirmado la presentadora y escritora, “es la última vez que he pensado en qué me habría aconsejado mi padre”.

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