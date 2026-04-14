El origen de la canción de los 70 que convirtió a Elton John en una estrella mundial de la música: “Corrí a casa de mis padres a por un bolígrafo y un papel”

Elton John en un concierto en los años 70 y en la actualidad. (Montaje realizado por Infobae)

Poca gente duda a día de hoy que Elton John sea una de las grandes leyendas vivas del mundo de la música. El cantante británico de 79 años lleva más de cinco décadas dedicándose a cantar sus canciones. Más de treinta discos y trescientos millones de copias vendidas después, puede presumir de ser uno de los cantantes más exitosos de todos los tiempos.

Entre los grandes éxitos de Elton John, figuran temas como Your Song, I’m Still Standing o Candle in the Wind, reescrita tras la muerte de la princesa Diana de Gales, considerado el segundo single más vendido de la historia. Sin embargo, a esa lista deberíamos añadir otro título que, además de convertirse en un himno absoluto poco después de su lanzamiento, con el paso de los años se ha convertido también en uno de los temas que más relacionamos con el cantante.

Se trata de Rocket Man, una canción que, hablándonos de un astronauta que echa de menos a su familia mientras trabaja en el espacio, en realidad aborda temas como la soledad, el aislamiento y la desconexión emocional que pueden provocar el éxito y la fama en la vida de una estrella del rock. Todo ello, además, acompañado de un ya icónico piano y de unos slides de guitarras eléctricas que, hacia arriba o hacia abajo, parecen transportarnos por el espacio.

Videoclip de 'Rocket Man', de Elton John.

Elton John revela el origen de la canción

En ocasiones, es difícil desentrañar el cúmulo de referencias que pueden tener los cantantes cuando componen sus mejores temas. Sin embargo, Rocket Man de Elton John parte de un origen claro: el cuento homónimo escrito por Ray Bradbury, incluido en su libro El hombre ilustrado. “La gente asocia Rocket Man con Space Oddity de David Bowie, pero en realidad no fue así”, advertía el propio artista en una entrevista concedida en 2023. Es allí donde habla de esa historia leída en la que se hablaba de los astronautas no como héroes, sino como “trabajadores corrientes”. “Tomé esa idea y la llevé a la canción”.

Además, como todo buen fan de Elton John sabe, si bien el cantante suele encargarse de la parte musical de todas sus canciones, las letras corren en gran medida a cargo del que ha sido su socio creativo durante más de medio siglo, Bernie Taupin. Este mismo recordaba, en una conversación con The Wall Street Journal, cómo la primera estrofa le vino a la mente mientras conducía de noche hacia la casa de sus padres. “Empecé a escribir en mi cabeza sobre la rutina de ser astronauta. Pensaba en cómo empezar la canción”.

De pronto, mientras conducía, la primera estrofa le llegó de inmediato, pero en el peor momento: Taupin no tenía nada para apuntarla y se encontraba en plena carretera. “Así que repetí la letra una y otra vez. Intentaba no perder el hilo de mis pensamientos mientras corría hacia la casa de mis padres. Cuando llegué, entré apresuradamente sin decir ni ‘hola’. Buscaba un bolígrafo y papel”.

Elton John durante un concierto en su gira de despedida. (Disney Plus)

Una canción ‘inmortal’

Rocket Man marcó un antes y un después en la trayectoria de Elton John. Publicada en 1972 como sencillo principal del álbum Honky Château, la canción alcanzó el puesto número dos en el Reino Unido y el sexto en Estados Unidos. El sencillo fue recibido con entusiasmo por la crítica. Por ejemplo, una reseña de la época aparecida en la revista Record World sentenció que Elton John exploraba en la canción ”los límites de la música pop”, y ya adelantaba que se convertiría en uno de los grandes éxitos de su carrera.

No obstante, algo más complicado de imaginar fue que Rocket Man acabaría por trascender su propio disco. La canción sería versionada por artistas posteriores, como Kate Bush o William Shatner, y serviría también de inspiración para el biopic de Elton John que se estrenó en 2019, con Taron Egerton en la piel del legendario cantante. Además, no podemos olvidarnos del maravilloso videoclip animado que los artistas Majid Adin y Stephen McNally presentarían en el Festival de Cannes, reinterpretando Rocket Man desde los ojos de un refugiado.

Imagen de 'Rocket Man', el biopic de Elton John. (Marv Films)

Así, lo que empezó con un cuento de ciencia ficción y una apresurada carrera en busca de un papel y un bolígrafo ha acabado por convertirse en uno de los mayores ejemplos de cómo las ideas pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Y de cómo las canciones, sobre todo aquellas que son muy buenas, pueden conservar y reescribir su propio significado más allá de las décadas en las que fueron concebidas.