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Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

La experiencia, el número de niños y los horarios especiales como noches o festivos marcan grandes diferencias en el precio final del servicio de cuidado infantil en los hogares españoles

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Niñera
En 2026, el precio medio por hora para un canguro se sitúa en torno a los 9,46 euros, una cifra que sirve como referencia. (Freepik)

La falta de conciliación de la vida laboral con la familiar hace que contratar a una persona para el cuidado de los menores en el ámbito doméstico sea una necesidad, por lo que conocer cuánto cuesta contratar a un canguro es muy importante para los hogares interesados. En 2026, el precio medio por hora se sitúa en torno a los 9,46 euros, una cifra que sirve como referencia. Aunque, en la práctica, puede variar según diferentes factores.

Los datos recopilados por la plataforma Sitly demuestran que el coste del servicio depende de la ciudad, la experiencia de la persona contratada y el número de niños a su cargo. A esto se suman otros elementos como el horario —no es lo mismo un servicio puntual por la tarde que una noche completa o un festivo— y las responsabilidades adicionales que pueda asumir el canguro, como ayudar con tareas escolares o realizar pequeñas labores domésticas.

Diferencias de precio según el tipo de servicio

La tarifa por horas es la fórmula más extendida en España, sobre todo por la flexibilidad que ofrece. Las familias pagan únicamente por el tiempo efectivo de trabajo, lo que es muy útil para situaciones puntuales o con horarios variables. Este modelo es habitual, por ejemplo, cuando se necesita a alguien para cubrir unas horas tras la jornada escolar o de manera ocasional durante fines de semana.

Sin embargo, cuando el servicio es recurrente —como recoger a los niños del colegio todos los días o cuidar de ellos cada viernes por la noche—, muchas familias optan por acuerdos de pago fijo, ya sea semanal o mensual. Esta alternativa aporta estabilidad tanto a los padres como a la niñera, que puede contar con unos ingresos regulares.

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En términos prácticos, una noche completa de cuidado infantil puede suponer un desembolso bastante mayor que unas pocas horas sueltas. Si se toma como referencia el precio medio por hora, una noche de cinco o seis horas podría situarse fácilmente entre los 45 y los 60 euros, aunque esta cifra puede incrementarse en grandes ciudades o en fechas señaladas.

El marco legal y los mínimos establecidos

El trabajo de niñera está regulado en España dentro del régimen de empleados del hogar. La normativa vigente establece una serie de mínimos salariales que deben respetarse. Para el trabajo por horas, el salario mínimo bruto se sitúa en 9,26 euros por hora en 2026, incluyendo la parte proporcional de pagas extra y vacaciones.

Esta cifra actúa como suelo legal, pero en la práctica muchos empleadores ofrecen cantidades superiores para atraer perfiles con más experiencia o formación específica, como idiomas o conocimientos en educación infantil.

Además del salario base, hay que tener en cuenta otros costes asociados, como las cotizaciones a la Seguridad Social, que son obligatorias, así como las pagas extraordinarias. En caso de finalizar la relación laboral, también corresponde abonar el finiquito y las vacaciones no disfrutadas.

Cuidar de dos o más menores suele implicar una tarifa superior, ya que aumenta la responsabilidad y la carga de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cuidar de dos o más menores suele implicar una tarifa superior, ya que aumenta la responsabilidad y la carga de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que influyen en el precio final

Uno de los aspectos que más impacta en el coste es el número de niños. Cuidar de dos o más menores suele implicar una tarifa superior, ya que aumenta la responsabilidad y la carga de trabajo. También influye la experiencia: una niñera con referencias, formación o años de trayectoria puede cobrar por encima de la media.

El horario es otro elemento clave. Los servicios nocturnos, en fines de semana o en días festivos, suelen tener un recargo. En algunos casos, las familias también acuerdan compensaciones adicionales si la niñera debe quedarse más tiempo del previsto o asumir tareas extra.

Por otro lado, la ubicación geográfica marca diferencias importantes. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde el coste de vida es más elevado, las tarifas suelen situarse por encima de la media nacional. En cambio, en localidades más pequeñas, los precios tienden a ser más moderados.

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