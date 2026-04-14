La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

Explotación agrícola en Moguer (Huelva) dedicada al cultivo de la fresa, a 12 de febrero de 2026 en Moguer, Huelva (Andalucía, España). (Clara Carrasco / Europa Press)

La regularización de migrantes ya tiene fecha de inicio en España. Este 16 de abril, tras la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), más de 500.000 personas podrán iniciar los trámites de manera virtual para obtener el permiso de residencia y de trabajo. La inminente entrada de medio millón de personas al sector formal ha supuesto un motivo de alegría para el campo español, con serios problemas para encontrar mano de obra.

Según han explicado las distintas asociaciones agrarias y ganaderas que representan al sector primario español, los empleados extranjeros ya suponen para el sector el 37% de afiliados al sistema agrario, lo que pone en valor el rol de los migrantes en el campo, principalmente ante el riesgo de recogida de algunas cosechas.

Pese a que no existe un consenso claro de cuanta mano de obra es necesaria en el sector primario, desde COAG han elevado esta cifra hasta los 150.000 trabajadores de temporada por año, que actualmente no se están cubriendo con mano de obra local.

“Esto es una oportunidad para resolver los problemas de mano de obra que tiene el sector y que ha llevado incluso a dejar campañas sin poder ser recolectadas. Por eso, pedimos a la Administración que agilice al máximo este proceso, que va a regularizar a miles de personas y a otorgar tanto permiso de residencia como permiso de trabajo, fundamental para que puedan ser contratadas en el sector agrario”, ha valorado Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, explica la importancia de la regularización migratoria, destacando la demanda de diversos sectores. Subraya que la migración es clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad de las pensiones.

Un sector con particularidades

Por su parte, la organización Asaja ha considerado positiva la iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros este martes, ya que está “orientada a mejorar el funcionamiento del mercado laboral y a dar respuesta a la falta de mano de obra”. Por otro lado, Asaja confía en que la normativa tenga en cuenta las particularidades del sector, simplificando los trámites y dando estabilidad y seguridad jurídica a agricultores y trabajadores.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha mantenido una postura similar a la de el resto de asociaciones, valorando positivamente la regularización de migrantes y asegurando que el campo “necesita mano de obra”, especialmente en los pueblos que “necesitan a las personas migrantes con todos sus derechos y deberes que les permitan acceder a un contrato digno”.

“Son personas que contribuirán a sostener el estado del bienestar en el presente y en el futuro, así como a aportar vida, juventud y capacidad de trabajo a zonas como el medio rural”, han señalado desde la organización agraria.

Carles Vicente, responsable de Economía y Seguridad Social de la organización agraria Unión de Uniones, ha lamentado que hay cosechas que se quedan “casi sin recoger” por la falta de mano de obra, cuando hay una potencial disponibilidad de “600.000 personas viviendo entre nosotros que no tienen papeles para trabajar”. Además, ha reconocido que “a veces” se acercan personas buscando trabajo en el campo, pero al no tener documentos el sector no les puede ofrecer empleo.

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. "Son personas que conviven con nosotros. A partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones", ha asegurado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Fuente: La Moncloa)

La regularización de migrantes disminuirá la economía sumergida

Por su parte, el secretario del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT-FICA, Sebastián Serena, ha afirmado que la regularización “puede ser buena” para el sector agrícola y ganadero, puesto que contribuiría a disminuir la economía sumergida en la actividad y permitiría que quienes ya trabajan sin papeles accedan a salarios y condiciones regidos por convenio colectivo.

Cuando el Gobierno comunicó a finales de enero su intención de aprobar una regularización extraordinaria, desde CCOO estimaron que el plan podría abarcar entre 150.000 y 200.000 extranjeros que actualmente desempeñan labores en el campo en situación irregular. Vicente Jiménez, responsable del sector agrario de CCOO, subrayó que las patronales han manifestado reiteradamente el “déficit de trabajadores por cuenta ajena en los picos de actividad” de las campañas, y que la medida facilitaría el acceso a una mayor mano de obra contratada con condiciones laborales dignas.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) han valorado positivamente el proceso de regularización de migrantes, aunque han reclamado claridad sobre “cómo será el proceso y la posibilidad de contratación”, considerando que la medida, junto a otros instrumentos, puede resolver la escasez de personal.