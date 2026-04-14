La reinvención televisiva y vital de Jesús Vázquez en ‘Al cielo con ella’: Benidorm Fest, caso Arny y un matrimonio pionero

El presentador gallego acude como invitado la segunda semana que el programa se emite en La 1. / Captura de pantalla

El programa presentado por Henar Álvarez, Al cielo con ella, da comienzo a su segunda semana en La 1 con Jesús Vazquez (Ferrol, 60 años), Danna Paola (Ciudad de México, 30 años) y Míriam Díaz Aroca (Madrid, 64) como invitadas. La presencia del presentador ha supuesto un repaso a sus más de tres décadas de trayectoria televisiva y ha servido para abordar tanto su nueva etapa en la cadena pública como los momentos personales y profesionales que han marcado su vida.

Durante su intervención, el presentador ha detallado que su nombre figura en el libro Guinness de los Records por haber conducido 48 formatos televisivos distintos desde el inicio de su carrera en 1990. Jesús Vázquez ha explicado que solo fue consciente de este hito cuando el equipo de La noche de los récords de Mediaset documentó el dato, destacando que nadie antes en lengua española ha presentado tal cantidad de programas.

El plató de Al cielo con ella ha sido el escenario en el que el comunicador gallego ha abordado los motivos de su longevidad profesional en televisión. Según ha relatado Vázquez a la presentadora en TVE, para él la clave reside en la buena relación con los equipos, la gestión del trabajo y el pensamiento constante en los espectadores: “Cuando hago el programa, pienso en quienes están al otro lado, personas de todo tipo, y busco distraerles de sus problemas”.

Jesús Vázquez pasó a Televisión Española tras 22 años en Mediaset: “Me encanta el ambiente que hay ahora”

El paso de Jesús Vázquez a RTVE se confirmó a finales de 2025 tras más de 22 años al frente de los programas principales de Mediaset España. El presentador decidió cambiar de rumbo profesional después de experimentar una etapa de inactividad en la cadena privada, situación que ha calificado de “infravalorado y poco usado”.

En el plano musical, Vázquez asumó la presentación del Benidorm Fest 2025 y ha iniciado la grabación de un nuevo especial musical titulado La Casa de la Música para TVE, cuya emisión reunirá a algunos de los nombres más relevantes del panorama nacional, entre ellos Raphael, primer invitado confirmado, según ha adelantado el propio Vázquez: “Con 82 años, vuelve a los escenarios”.

El ambiente en la cadena pública es, en palabras del presentador, muy favorable: “Me encanta el ambiente que hay ahora, buscan nuevos formatos y proyectos, la gente es feliz, todo es fácil y siempre están a favor del artista y del que da la cara”.

La cantante y actriz Danna Paola es la tercera representante femenina que acude en La 1. / Captura de pantalla

La cifra que lo sitúa en la historia de la televisión española

El programa de Henar Álvarez ha repasado circunstancias personales y profesionales que han marcado la vida de Jesús Vázquez. Nacido en Ferrol en 1965, su carrera vio un giro definitivo con la salida de Mediaset, plataforma en la que permaneció más de dos décadas. El comunicador conserva una sólida relación personal con su marido, Roberto Cortés, con quien se casó en 2005 tras consolidarse como una de las primeras parejas en contraer matrimonio tras la aprobación de la ley de matrimonio igualitario.

Durante la entrevista de esta noche pasada, Vázquez ha destacado que con Franco no se vivía mejor: “Antes estaba dentro del armario y tenía que fingir que tenía novias. No se vivía mejor antes, cada vez se vive mejor en eso, tenemos más derechos, más igualdad. Sí que hay que seguir peleando, pero prefiero estar fuera del armario que dentro”.

El presentador también ha comentado con ironía el episodio de haber tirado su colección de vinilos por pensar que “había pasado de moda”, y ha matizado que únicamente conservó el suyo propio, A dos milímetros escasos de tu boca, publicado en 1993. Ante la exhibición de su antiguo disco por parte de la presentadora, Vázquez ha explicado: “No hubo más discos porque en esa época no había autotune. No tenía una gran voz”.

Las dificuldades que Vazquez sorteó:

El camino profesional de Jesús Vázquez no ha estado exento de dificultades. En 1995, durante el auge de su carrera, su nombre se vinculó sin fundamento al llamado “caso Arny”, del que fue absuelto, y que coincidió con la enfermedad y el fallecimiento de su madre. Además, el presentador declaró en su día que la experiencia supuso un golpe emocional duro: “Mi madre se puso enferma durante el juicio (…) Hicimos un teatro, le dijimos que se había acabado todo, al día siguiente murió. Esperaba que pasara eso, se fue más o menos bien, le hicieron sufrir mucho…”.

En la última etapa televisiva, Vázquez disfruta de uno de sus “mejores momentos personales y profesionales” a los 60 años, con un extenso patrimonio y una convivencia de casi 25 años junto a Roberto Cortés. Sobre su futuro patrimonial, ha manifestado la voluntad de destinarlo a fines sociales: “No tengo hijos ni herederos, así que cuando mi marido y yo no estemos, queremos donar todo lo que nos sobre a la sociedad que ha sido tan generosa conmigo. Todo irá íntegramente para los refugiados”.

Uno de los rostros más conocidos de la televisión ha iniciado su etapa en RTVE de la mano del certamen musical

La entrevista en Al cielo con ella ha finalizado con un tono distendido, incluido un comentario sobre el vestuario y la reivindicación personal de la “masculinidad frágil”, así como la referencia cómplice a su pasado sentimental antes de conocer a Roberto, utilizando una alusión a la canción Zorra, ganadora del Benidorm Fest.