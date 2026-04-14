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Dulceida salta del helicóptero y se reencuentra con Alba Paul en ‘Supervivientes 2026’ tras cuarenta días separadas

La influencer aceptó el reto de la organización para poder abrazar a su mujer, en una de las escenas más emotivas y comentadas de la sexta gala

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Llevaban 40 días separadas
Dulceida se reencuentra con su pareja Alba Paul en 'Supervivientes' (Supervivientes)

El esperado reencuentro entre Dulceida y Alba Paul en 'Supervivientes 2026′ ha generado un fuerte impacto emocional tanto en las protagonistas como entre la audiencia. La influencer ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la sexta gala de ‘Tierra de Nadie’, al lanzarse desde el helicóptero en los Cayos Cochinos para reunirse con su mujer tras cuarenta días separadas.

La propuesta de la organización consistía en que Dulceida debía saltar desde el helicóptero si quería disfrutar de una noche junto a Alba, una oferta que aceptó pese a sus dudas iniciales. En total, cuarenta días de ausencia han precedido la emotiva escena en la que, tras su llegada a la playa, ambas se han fundido en un abrazo en mitad del mar.

Este reencuentro ha quedado marcado por la decisión de Dulceida de aceptar el reto del salto solo a cambio de poder abrazar a su mujer. La audiencia ha destacado intensamente el significado sentimental del momento, catalogándolo entre los más emotivos de la historia reciente del programa.

Se reencontró con su pareja Alba Paul
Dulceida antes de realizar el salto desde el helicóptero en 'Supervivientes' (Supervivientes)

Un salto, un abrazo y un dilema emocional

La expectación se ha mantenido hasta el último instante en la gala, pues no se desveló hasta el final si Dulceida reuniría el valor suficiente para saltar. Tras hacerlo, Alba, visiblemente nerviosa, no ha podido resistir la emoción y se ha tirado al agua para encontrarse con Dulceida.

La influencer ha confesado: “Tenemos un hilo rojo que nunca nos va a separar. Es lo más importante de mi vida. Somos madres, es todo para mí”. Ambas han manifestado su deseo de disfrutar al máximo de la oportunidad única de pasar tiempo juntas durante el programa.

La pareja podrá disfrutar de 24 horas juntas
Dulceida abrazando a Alba Paul tras saltar del helicóptero en 'Supervivientes' (Supervivientes)

Durante la velada, Alba se ha enfrentado a su vez a un dilema que aumentaba la carga emocional del reencuentro. María Lamela planteó a la concursante una elección entre conservar su peluche —un objeto personal vinculado a su hija—, cambiarlo por un plato de boloñesa o decantarse por una tercera opción, que resultaba ser la visita inesperada de Dulceida. Finalmente, la concursante optó por el encuentro con su mujer y rechazó la comida, priorizando el valor emocional frente al material.

Este reencuentro también ha dejado momentos de preocupación. Dulceida ha mostrado inquietud por el impacto físico que el programa tiene sobre los concursantes, especialmente al comprobar la delgadez de Alba tras semanas de supervivencia. La influencer ha afirmado: “Está muy delgada. Impresiona mucho”, al referirse al estado físico de su mujer tras verla en persona.

Veinticuatro horas para recuperar el tiempo perdido

El espacio de intimidad concedido por el concurso ha permitido a Dulceida y Alba Paul compartir confidencias y muestras de cariño tras semanas sin verse. Dulceida ha explicado que le pone vídeos diarios de Alba a su hija y que ambas están volcadas en su maternidad. Alba, por su parte, ha priorizado el bienestar de la relación y ha relegado las tensiones propias de la convivencia en el reality, declarando que su atención está centrada en su mujer.

A lo largo del encuentro, las cámaras han recogido cómo ambas han nadado juntas hacia la orilla, abrazadas, en lo que muchos describen como un momento “de película”. El programa les ha concedido veinticuatro horas para disfrutar juntas, un regalo que les permite paliar en parte la dureza de la separación.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Varios usuarios de redes sociales han remarcado la emoción al conocer detalles sobre la hija de la pareja y la fuerza de los lazos que mantienen y que, en palabras de Dulceida, simboliza un “hilo rojo” que nada ni nadie podrá romper. La narrativa creada por el programa y amplificada por la reacción social consolida este episodio como uno de los más destacados de la actual edición de 'Supervivientes 2026‘.

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