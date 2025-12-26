España Cultura

Movistar+ anuncia por sorpresa el estreno de una de las grandes series de 2025: cuándo llegará ‘Más que rivales’

Aunque la plataforma prometía el título, se desconocía la fecha en la que vería la luz

Guardar
'Heated Rivalry', basada en las
'Heated Rivalry', basada en las novelas de Rachel Reid, llegará en 2026 con el título 'Más que rivales'. (Movistar Plus+)

La plataforma Movistar Plus+ acaba de anunciar de manera inesperada el estreno de Más que rivales, una serie canadiense que explora el romance en el competitivo mundo del hockey sobre hielo y que se ha convertido en uno de los fenómenos del final de año. La noticia llegó acompañada de un mensaje directo: Aviso importante: las puertas de nuestro cottage se abrirán el 5 de febrero y no puede faltar nadie. Llega a Movistar Plus+ #MásQueRivales, basada en la novelas de ‘Game Changers’ de Rachel Reid 🏒”. Con este anuncio, la llegada de la ficción adquiere relevancia en el calendario de estrenos y reactiva el interés por las historias deportivas inclusivas.

Al estilo de Young Royals o Rojo, blaco y sangre azul, Más que rivales sigue la vida de Shane Hollander e Ilya Rozanov, figuras destacadas de la Major League Hockey, cuya rivalidad en el hielo esconde una relación personal compleja. La serie adapta la obra de Rachel Reid y está protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, quienes interpretan a los deportistas que navegan entre la presión de la alta competición y el deseo de mantener oculta su relación. El guion aborda la tensión entre la exposición pública y la intimidad, situando el conflicto en el marco del hockey profesional y el impacto de la fama en la vida privada.

El estreno en Movistar Plus+ se produce antes de lo previsto, ya que inicialmente se esperaba su llegada a España a lo largo de 2026 pero sin fecha confirmada. Este adelanto responde a la popularidad internacional de la serie y la demanda de contenidos que reflejan la diversidad afectiva sin caer en estereotipos. La trama se distingue por tratar la masculinidad, la competencia y la visibilidad LGBTQ+ en un entorno tradicionalmente asociado a valores conservadores. El relato de Reid ha recibido reconocimiento por el modo en que representa las relaciones y los dilemas personales de los protagonistas.

La serie, rodada en Canadá, fue estrenada el 28 de noviembre de 2025 en la plataforma Crave, con una primera temporada compuesta por seis episodios. El último capítulo está programado para el 26 de diciembre de 2025 en su país de origen, mientras que los espectadores españoles tendrán acceso a todos los episodios a partir del 5 de febrero. Movistar Plus+ apuesta por una estrategia de estreno completo que permite al público decidir el ritmo de visionado y fomenta la conversación en redes sociales y foros especializados.

Imagen de 'Más que rivales'
Imagen de 'Más que rivales'

La serie que nadie se quiere perder

Hudson Williams y Connor Storrie asumen los papeles principales con un enfoque que prioriza el realismo y la autenticidad, evitando clichés habituales en las historias románticas deportivas. La producción de Jacob Tierney incorpora elementos técnicos propios del hockey profesional y un diseño de producción que reproduce la atmósfera de los grandes estadios norteamericanos. El resultado es una propuesta que busca atraer tanto a seguidores del deporte como a quienes se interesan por narrativas LGTBQ+.

El impacto internacional de la serie llevó a la confirmación de una segunda temporada antes del final de la primera. Esta renovación anticipada subraya el interés sostenido por la historia y su capacidad para generar debate en torno a la representación de la diversidad sexual en el ámbito deportivo. El reparto, la ambientación y el enfoque temático han situado a “Más que rivales” como un referente dentro de las ficciones canadienses recientes.

La adaptación de la novela de Rachel Reid ofrece una perspectiva novedosa sobre el deporte de élite, al tiempo que pone en el centro la complejidad de las relaciones personales bajo la presión de la visibilidad pública. El tratamiento de la rivalidad y el romance, junto con la ambientación en el mundo del hockey, conforman una propuesta que destaca en el catálogo actual de la televisión de pago en España.

Temas Relacionados

Movistar+SeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los creadores de ‘Stranger Things’ detallan todas las referencias presentes en la última temporada: de ‘Hijos de los hombres’ a ‘Minority Report’

Los hermanos Duffer desgranan cada una de las influencias visuales que se encuentran presentes en la tanda de episodios final que se ha emitido por el momento en Netflix

Los creadores de ‘Stranger Things’

El clásico de Navidad que Michael Caine se tomó demasiado en serio a pesar de estar rodeado de marionetas: “Como si estuviera en la Shakespeare Company”

Adaptaron a Dickens y el británico no quiso abandonar por un segundo su fama de profesional

El clásico de Navidad que

Amazon Prime emite una versión de ‘Qué bello es vivir’ recortada sin una de sus mejores escenas: “Es un sacrilegio”

La plataforma mantiene la versión oficial de la película aunque también cuenta con una a la que le faltan 22 minutos de metraje

Amazon Prime emite una versión

Las principales teorías sobre el final definitivo de ‘Stranger Things’: todas las incógnitas que quedan por resolver en el capítulo que cerrará la serie de Netflix

A la espera del último y definitivo episodio, que se emitirá el 31 de diciembre, estas son las principales preguntas que están en el aire

Las principales teorías sobre el

‘Spider-Man: Brand New Day’ finaliza su rodaje y Tom Holland promete una entrega diferente: “No se siente como una cuarta película sino como un nuevo capítulo”

En medio de rumores de un posible tráiler filtrado, el actor ha salido a explicar qué dirección tomará esta nueva película

‘Spider-Man: Brand New Day’ finaliza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

La presidenta de Casa 47

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 26 diciembre

El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”