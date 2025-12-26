Movistar+ anuncia por sorpresa el estreno de una de las grandes series de 2025: cuándo llegará ‘Más que rivales’

'Heated Rivalry', basada en las novelas de Rachel Reid, llegará en 2026 con el título 'Más que rivales'. (Movistar Plus+)

La plataforma Movistar Plus+ acaba de anunciar de manera inesperada el estreno de Más que rivales, una serie canadiense que explora el romance en el competitivo mundo del hockey sobre hielo y que se ha convertido en uno de los fenómenos del final de año. La noticia llegó acompañada de un mensaje directo: “Aviso importante: las puertas de nuestro cottage se abrirán el 5 de febrero y no puede faltar nadie. Llega a Movistar Plus+ #MásQueRivales, basada en la novelas de ‘Game Changers’ de Rachel Reid 🏒”. Con este anuncio, la llegada de la ficción adquiere relevancia en el calendario de estrenos y reactiva el interés por las historias deportivas inclusivas.

Al estilo de Young Royals o Rojo, blaco y sangre azul, Más que rivales sigue la vida de Shane Hollander e Ilya Rozanov, figuras destacadas de la Major League Hockey, cuya rivalidad en el hielo esconde una relación personal compleja. La serie adapta la obra de Rachel Reid y está protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, quienes interpretan a los deportistas que navegan entre la presión de la alta competición y el deseo de mantener oculta su relación. El guion aborda la tensión entre la exposición pública y la intimidad, situando el conflicto en el marco del hockey profesional y el impacto de la fama en la vida privada.

El estreno en Movistar Plus+ se produce antes de lo previsto, ya que inicialmente se esperaba su llegada a España a lo largo de 2026 pero sin fecha confirmada. Este adelanto responde a la popularidad internacional de la serie y la demanda de contenidos que reflejan la diversidad afectiva sin caer en estereotipos. La trama se distingue por tratar la masculinidad, la competencia y la visibilidad LGBTQ+ en un entorno tradicionalmente asociado a valores conservadores. El relato de Reid ha recibido reconocimiento por el modo en que representa las relaciones y los dilemas personales de los protagonistas.

La serie, rodada en Canadá, fue estrenada el 28 de noviembre de 2025 en la plataforma Crave, con una primera temporada compuesta por seis episodios. El último capítulo está programado para el 26 de diciembre de 2025 en su país de origen, mientras que los espectadores españoles tendrán acceso a todos los episodios a partir del 5 de febrero. Movistar Plus+ apuesta por una estrategia de estreno completo que permite al público decidir el ritmo de visionado y fomenta la conversación en redes sociales y foros especializados.

Imagen de 'Más que rivales'

La serie que nadie se quiere perder

Hudson Williams y Connor Storrie asumen los papeles principales con un enfoque que prioriza el realismo y la autenticidad, evitando clichés habituales en las historias románticas deportivas. La producción de Jacob Tierney incorpora elementos técnicos propios del hockey profesional y un diseño de producción que reproduce la atmósfera de los grandes estadios norteamericanos. El resultado es una propuesta que busca atraer tanto a seguidores del deporte como a quienes se interesan por narrativas LGTBQ+.

El impacto internacional de la serie llevó a la confirmación de una segunda temporada antes del final de la primera. Esta renovación anticipada subraya el interés sostenido por la historia y su capacidad para generar debate en torno a la representación de la diversidad sexual en el ámbito deportivo. El reparto, la ambientación y el enfoque temático han situado a “Más que rivales” como un referente dentro de las ficciones canadienses recientes.

La adaptación de la novela de Rachel Reid ofrece una perspectiva novedosa sobre el deporte de élite, al tiempo que pone en el centro la complejidad de las relaciones personales bajo la presión de la visibilidad pública. El tratamiento de la rivalidad y el romance, junto con la ambientación en el mundo del hockey, conforman una propuesta que destaca en el catálogo actual de la televisión de pago en España.