“Heated Rivalry”: todo sobre la nueva serie de romance gay que conquista audiencias

Los protagonistas de "Heated Rivalry" disfrutan el reconocimiento internacional tras el éxito de la serie en HBO Max y la comunidad BookTok (HBO Max/Crave)

La serie Heated Rivalry está ganando popularidad entre las producciones de romance LGBTQ+ recientes, tras el estreno de su primera temporada en la plataforma Crave de Canadá y su expansión internacional a través de HBO Max.

El drama, que adapta la serie de novelas Game Changers de Rachel Reid, relata la relación entre los rivales en el hockey profesional Ilya Rozanov y Shane Hollander, personajes interpretados por Connor Storrie y Hudson Williams.

El impacto del programa quedó evidenciado cuando Storrie y Williams participaron en una velada en un bar deportivo LGBTQ+ de West Hollywood, donde agradecieron a los seguidores por el apoyo y humor sobre los comentarios que reciben en redes.

“Gracias por tuitear sobre nuestros traseros”, declaró Storrie durante la noche de trivia, según recogió Entertainment Weekly. El actor ha sido objeto de numerosos comentarios en redes sociales, algunos de los cuales llegaron al nivel de compararlo con “el trasero de América”.

Los fans expresan una conexión emocional profunda con los personajes creados por Rachel Reid en la adaptación de la exitosa saga “Game Changers” (Carina Press)

De acuerdo con el propio Storrie, las reacciones emocionales del público superaron sus expectativas.

“He recibido mensajes de personas que cuentan que normalmente no lloran frente a películas o series, pero terminaron hechas un desastre en este caso, y vamos solo por el episodio tres”, compartió en conversación con EW.

Por su parte, Williams añadió que han notado el alcance global de la serie por la cantidad de personas que los detienen, tanto en Estados Unidos como en Canadá, desde que la serie comenzó a transmitirse fuera de Canadá.

Heated Rivalry se filmó en Canadá y destacó la dinámica que rápidamente surgió entre los protagonistas. Hudson Williams explicó que, en sus pruebas de casting, experimentó una conexión especial con Connor Storrie.

“Le dije a Jacob otro actor estaba bien, pero con Connor sentí que de verdad iba a pasar algo’”, relató para Out Magazine. Por su parte, Storrie recordó que “de inmediato” supo que Williams era quien debía acompañarlo en pantalla.

Connor Storrie y Hudson Williams relatan cómo su química en el set impulsó la historia de amor entre hockeyistas rivales (HBO Max/Crave)

La dupla central encarna a Shane Hollander, jugador profesional de los Montreal Metros, y Ilya Rozanov, deportista ruso-estadounidense de los Boston Raiders.

La tensión entre ambos se sostiene en el hielo y se traslada fuera de él, captando la atención de un público variado: desde los seguidores de los libros originales hasta quienes llegaron al relato atraídos por el llamado BookTok.

La serie logró atraer tanto a espectadores interesados en la carga sexual de algunas escenas como a quienes conectan con la dimensión emocional de los personajes.

“Creo que los que siguen a estos personajes saben por dónde va la historia porque han leído los libros y viven con el final en mente”, explicó Storrie.

La producción cuenta con seis episodios en su primera temporada, reparto internacional y ventas anticipadas en varios territorios incluso antes de su debut oficial.

Las escenas íntimas de "Heated Rivalry" han provocado una conversación masiva entre seguidores e impulsado debates sobre representación en el entretenimiento LGBTQ+ (HBO Max/Crave)

Además de los protagonistas, el elenco incluye a François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

En palabras de Williams para EW, la respuesta de los fanáticos ha sido positiva, tanto desde quienes disfrutan los elementos explícitos de la serie como de quienes valoran el desarrollo de los vínculos afectivos en pantalla.

Las escenas íntimas, que generaron revuelo en redes sociales, fueron objeto de rigor técnico en el set. Las estrellas mencionaron la intervención de la coordinadora de intimidad Chala Hunter para asegurar que cada momento estuviera cuidadosamente coreografiado.

“Los fans ven espontaneidad, pero nosotros vemos técnica, ensayo y a Chala diciendo: ‘¡Rodilla más arriba! Más o menos cara, más lengua’”, relató Williams al citado medio.

Momentos aparentemente triviales, como una escena en la que Ilya arrastra una silla o cuando Shane muerde el cordón de su sudadera, se hicieron virales en redes sociales y multiplicaron las discusiones digitales.

Los episodios de la serie se estrenan cada viernes en Estados Unidos y Canadá, aún no se ha confirmado su lanzamiento en América Latina (HBO Max/Crave)

Según Storrie, ciertas acciones fueron improvisadas o motivadas por detalles prácticos del rodaje, situación que sorprendió al elenco debido a la resonancia generada online. “Hay cosas que el público elige que cuando las veo ni siquiera parecen una elección”, señaló.

Los protagonistas de Heated Rivalry remarcan el carácter lúdico de su relación fuera del set y cómo su química resultó fundamental para dar credibilidad al relato.

La serie lanza nuevos episodios cada viernes en HBO Max para Estados Unidos y Australia, mientras en Canadá su emisión se realiza en Crave. Por ahora, no se sabe cuándo llegará a América Latina.