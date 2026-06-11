Así ha sido el impresionante homenaje de Barcelona al papa León XIV: drones, Gaudí, una cita eterna y los reyes Felipe VI y Letizia

El papa León XIV oficia la misa solemne en la Sagrada Familia por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, este miércoles en Barcelona dentro de su visita oficial a España. / EFE - Quique García

El papa León XIV pondrá fin a su visita a la Península Ibérica en las próximas horas, cuando viajará desde Barcelona hasta Las Palmas de Gran Canaria. Pero antes, el pontífice ha sido el centro del espectáculo ocurrido en la ciudad condal, con Antoni Gaudí y su legado como coprotagonistas. En Barcelona, el acto central de la visita ha sido la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y un espectáculo final en el que se ha proyectado en el cielo el rostro del arquitecto y su lema ‘Primero el amor y después la técnica’, en el centenario de la muerte de Gaudí.

Unas 120.000 personas han seguido el recorrido del pontífice en papamóvil por el centro de Barcelona y otras 9.000 han participado en la misa dentro y fuera de la basílica, el recuento elaborado por la Agencia EFE. La jornada ha coincidido con los 100 años del fallecimiento de Antoni Gaudí, muerto el 10 de junio de 1926. La ceremonia ha culminado frente a la Fachada del Nacimiento, donde León XIV ha bendecido con agua la torre más alta del templo y ha alzado la vista hacia la cruz que la corona, iluminada por primera vez. En ese mismo acto, el papa ha afirmado que la obra es del “arquitecto de Dios”, en referencia al diseñador catalán.

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La torre recién bendecida mide 172,5 metros y ha quedado asociada a la Sagrada Familia como “la iglesia más alta del mundo”. El pontífice ha estado acompañado por los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Drones proyectan en el cielo de Barcelona el rostro de Antoni Gaudí tras la bendición de la Torre de Jesucristo. / Imagen de archivos - Reuters

Qué se ha proyectado en el cielo de Barcelona tras la visita del papa León XIV: una cita efímera de Antoni Gaudí

El cierre visual de la jornada ha incluido un espectáculo de drones que ha proyectado la cara de Antoni Gaudí junto a la Torre de Jesús y, después, una de sus frases más conocidas en catalán: “Primer l’amor, després la tècnica”. Ese lema, el arquitecto remitía a una convicción central del arquitecto: junto a los cálculos matemáticos de sus obras, consideraba imprescindible la devoción y la vocación en el trabajo diario. La proyección se ha visto después de la bendición de la torre y antes del final del espectáculo con fuegos artificiales y una ovación.

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Tras la bendición, un coro de niños ha salido del interior del templo con lámparas y se han ido encendiendo de forma progresiva la Fachada del Nacimiento y el resto de la basílica. Los 4.000 asistentes reunidos en el exterior portaban luces que se encendían de forma intermitente, mientras sonaba música interpretada por una orquesta dentro del templo. Cabe mencionar que el segmento de drones ha sido creado por Igor Studio, el espacio fundado por Igor Cortadellas para proyectos audiovisuales y de comunicación cultural. Por lo que la secuencia ha terminado con fuegos artificiales.

El papa León XIV oficia la misa solemne en la Sagrada Familia por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, este miércoles en Barcelona dentro de su visita oficial a España. / EFE - Alejandro García

La torre ya está terminada, pero la Sagrada Familia encara una década más de obras

La bendición de la Torre de Jesús dentro de una fase clave de la construcción del templo. La basílica cuenta con 19 torres: doce campanarios dedicados a los apóstoles, agrupados en las fachadas, y seis cimborrios centrales, correspondientes a María, los cuatro evangelistas y Jesús. Esta última se ha terminado este año, a contrarreloj con la visita del pontífice.

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Aún quedan partes del interior por completar y la instalación del ascensor que permitirá subir hasta la cruz, que tiene un mirador en su interior. La misma fuente precisa que esa cruz, de cuatro brazos y geometría de doble giro, está revestida de vidrio y fue sometida a descargas eléctricas de potencia similar a tormentas y a vientos de más de 150 kilómetros por hora para comprobar su resistencia.

Terminada la edificación de la Torre de Jesús, la última gran etapa de las obras será la fachada de la Gloria, que podría prolongarse una década más. Ese frente principal incluirá un portal con decenas de figuras, cuatro torres, una plaza elevada en la calle Mallorca y una escalinata, una intervención que obligaría a expropiar y derribar parte de los edificios de la manzana de enfrente y para la que aún no existe acuerdo con los vecinos afectados.

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Durante la misa en la Sagrada Familia, León XIV ha hecho además un llamamiento a la paz. “No podemos creer en Jesús y promover la guerra”, ha dicho el pontífice, que también recoge otra de sus frases ante los fieles: “No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”.

El papa ha culminado su visita a la Sagrada Família bendiciendo la Torre de Jesucristo de la basílica. / Agencia EFE

Antes del acto en la basílica, el papa había visitado la iglesia de San Agustín, en el Raval, la cárcel de Brians 1 y la abadía de Montserrat. Ya por la noche, frente a la Fachada del Nacimiento, León XIV ha descubierto una placa conmemorativa de su visita junto a los reyes, una inscripción que se suma a las que recuerdan la visita de Juan Pablo II en 1982 y la dedicación de la basílica por Benedicto XVI en 2010.

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