Si te gustó ‘Young Royals’ o ‘Rojo, blanco y sangre azul’ esta será tu nueva serie favorita: llegará a España este 2026

'Heated Rivalry', basada en las novelas de Rachel Reid, llegará en 2026 con el título 'Más que rivales'. (Movistar Plus+)

La diversidad LGTB+ lleva años a la orden del día en las plataformas y en las parrillas televisivas (para quien vea la tele). Algunas ficciones han brillado especialmente en el terreno del romance juvenil queer, porque la representación del colectivo siempre será necesaria.

La serie sueca Young Royals aterrizó en Netflix en 2021 y se convirtió en estandarte del género gracias al retrato de la relación de dos adolescentes que se conocen en un internado: uno es el príncipe Wilhelm de Suecia (Edvin Ryding) y otro, Simon (Omar Rudberg), un chico de clase trabajadora. La cinta Rojo, blanco y sangre azul (Matthew Lopez, 2023), estrenada en Amazon Prime Video, volvió a repetir esta fórmula, pero con el hijo de la presidenta de los Estados Unidos (Taylor Zakhar Perez) y un príncipe británico (Nicholas Galitzine).

De la misma manera, hace unos meses llegaba a Netflix Olympo, la nueva ficción española adolescente centrada en un Centro de Alto Rendimiento (CAR) y en deportistas de élite. La historia, que cuenta con un reparto coral, como no, también tiene cabida para el romance. Entre ellas, hay hueco para la visibilización LGTBI, donde una de las tramas principales se basa en el estigma de los deportistas masculinos en la que la identidad sexual ha sido históricamente silenciada. A través de Roque, interpretado por Agustín Della Corte, y Sebas, Juan Perales, su historia tratará de dibujar una realidad que sigue en pie en el mundo del deporte.

‘Heated Rivalry’, la nueva serie que se ha hecho viral con apenas dos episodios

Y de esto mismo es lo que se trata en Heated Rivalry, la serie que con apenas dos episodios ya ha levantado pasiones en redes sociales. Estrenada el pasado 28 de noviembre en la plataforma canadiense Crave, la serie sigue a Shane Hollander (Hudson Williams), joven promesa canadiense del hockey, y a Ilya Rozanov (Connor Storrie), una estrella rusa del mismo deporte, cuya animosidad en la pista oculta un apasionado y secreto romance.

“Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento. Durante los siguientes ocho años, la pareja busca la gloria en el hielo mientras lucha por controlar sus sentimientos fuera de él. Divididos entre el deporte que les apasiona y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deben decidir si hay espacio en su mundo ferozmente competitivo para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero”, reza la sinopsis de la serie.

La ficción, que se compone de seis episodios, lanzó sus dos primeros capítulos este pasado 28 de noviembre. A partir de ese día, los capítulos restantes se publican de forma semanal con un episodio cada viernes, hasta llegar al final de temporada programado para el 26 de diciembre.

El romántico y apasionado drama llega a su fin en su tercera temporada (Créditos: Netflix)

Heated Rivalry es la adaptación televisiva de la saga romántica Game Changers, de la autora Rachel Reid, que fue publicado en 2019. La serie está inspirada específicamente en la segunda de las seis novelas publicadas hasta la fecha. Según la autora, el guion de la serie, producida por Jacob Tierney, es “muy fiel” a los libros.

Pese a que en Estados Unidos y Australia ha sido comprada por HBO Max y puede verse desde la fecha de estreno original, en España todavía habrá que esperar un poquito más. Movistar Plus+ no ha indicado una fecha concreta, más allá del año que entra en apenas un mes.