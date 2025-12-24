España Cultura

La serie de la que todo el mundo habla y que de momento no puede verse en España: un drama romántico y deportivo con críticas a la altura de ‘Breaking Bad’

Ya tiene plataforma destinada pero habrá que esperar al año que viene para poder ver esta serie de temática queer

(HBO Max/Crave)
(HBO Max/Crave)

El final de 2025 está dejando grandes series para el recuerdo, pero quizá ninguna como Heated Rivalry, uno de los mayores fenómenos televisivos queer de la temporada. Esta serie canadiense, centrada en el romance prohibido entre dos jóvenes estrellas del hockey profesional, ha superado cualquier previsión de la industria y prepara su desembarco en España bajo el título Más que rivales. El estreno nacional está previsto para los primeros meses de 2026 a través de Movistar Plus+, aunque la expectación ya se siente en redes y en la comunidad LGTBI.

La historia de Heated Rivalry arranca con una premisa tan sencilla como explosiva: dos rivales deportivos, ambos en el armario, mantienen en secreto una relación apasionada e intermitente durante años. El canadiense Shane Hollander y el ruso Ilya Rozanov, interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie, personifican la tensión entre la competencia feroz y la atracción física, en una dinámica donde el hielo no solo es escenario de enfrentamientos, sino también de encuentros furtivos y silencios cargados de deseo.

A lo largo de la temporada, Heated Rivalry utiliza saltos temporales para mostrar la evolución de Shane e Ilya, evidenciando que el éxito deportivo no resuelve los conflictos personales. La presión mediática, las expectativas familiares y el miedo a la exposición pública empujan a ambos a esconder su verdadero vínculo, incluso de sí mismos. El mundo del hockey, con su entorno hipercompetitivo y profundamente masculinizado, actúa como un personaje más, condicionando cada decisión y cada silencio. Todo ello la ha hecho merecedora de unas valoraciones y críticas a la altura de series como Breaking Bad en webs especializadas como IMDB.

(HBO Max/Crave)
(HBO Max/Crave)

Una serie impactante no exenta de polémica

El impacto de Heated Rivalry se ha multiplicado gracias a su capacidad para conectar con una audiencia amplia y diversa. El éxito no solo reside en el público LGTBI, sino también en mujeres heterosexuales, bisexuales y queer que encuentran en la serie una representación del deseo masculino basada en el consentimiento, el cuidado y la reciprocidad. Este enfoque ha abierto un debate sobre los límites de la representación y las expectativas de autenticidad en el audiovisual queer, especialmente respecto a la orientación sexual del elenco y la mirada femenina predominante en la narrativa.

La serie ha generado controversia en algunos sectores de la comunidad LGTBI, donde se ha cuestionado si la historia responde a una mirada externa o si la interpretación de los actores es suficientemente representativa. Las discusiones sobre la autenticidad se han visto acompañadas de momentos de reconciliación y reconocimiento mutuo, especialmente cuando la propia producción ha defendido la importancia de visibilizar conflictos reales en espacios como el hockey profesional, donde la diversidad sexual sigue siendo un tema tabú.

El fenómeno de Heated Rivalry trasciende la pantalla. El proyecto, concebido como una producción modesta y sin grandes estrellas, ha alcanzado cifras de audiencia inesperadas, viralizándose en redes sociales y obteniendo una renovación para una segunda temporada antes de finalizar la primera. Su éxito prueba que, en un mercado saturado de franquicias y fórmulas repetidas, las historias específicas y honestas todavía encuentran su lugar y provocan conversación. España aguarda la llegada de ‘Más que rivales’ con una expectación creciente, impulsada por la conversación digital y la repercusión internacional de la serie. En un contexto donde la representación queer sigue siendo objeto de debate y conquista, Heated Rivalry se consolida como un referente del audiovisual contemporáneo, capaz de combinar provocación, realismo y una narrativa emocionalmente honesta.

