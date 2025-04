¿Puedes ver Movistar Plus+ si estás fuera de España?

Suscripciones (Adobe Stock)

La Semana Santa ha traído un puente que muchos y muchas han aprovechado para realizar pequeñas escapadas a otras comunidades autónomas o países. En esos trayectos o incluso cuando ya se ha llegado al nuevo destino, tal vez haya rato para ver alguna película o alguna serie.

Sin embargo, la oferta televisiva puede no ser de nuestro agrado. A los canales en lenguas que no conocemos hay que añadirle la imposibilidad de elegir ‘a la carta’ lo que se quiere ver. Por eso, la mayoría de personas optan por ver algo a través de las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Max o Disney Plus, además, por supuesto, de Movistar Plus+.

Este último servicio ha logrado hacerse con bastantes usuarios en los últimos meses gracias a sus nuevas ofertas con precios reducidos y un amplio contenido en el que se incluyen tanto películas y series de primer nivel como acceso al directo de ciertos eventos deportivos, como partidos de tenis o de fútbol. Y no, no es igual que hace unos años, cuando para tener Movistar Plus+ era obligatorio contar con un descodificador y una tarifa más amplia.

Movistar Plus+.

Ver Movistar Plus+ desde un país extranjero

Ante la pregunta de si todo el contenido de esta plataforma se puede disfrutar desde cualquier país, lo cierto es que se puede acceder a Movistar Plus+ al completo desde 29 países diferentes dentro del continente europeo: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Liechtenstein, Islandia y Noruega.

Una lista en la que, desde 2021 no se encuentra Reino Unido desde su salida de la Unión Europea. En la misma línea, la compañía señala que en el resto de países del mundo la aplicación “no está disponible”, del mismo modo que tampoco se puede acceder desde el ordenador.

Si se está dentro de los países que sí lo permiten pero se experimenta algún problema técnico, entonces lo mejor es cerrar sesión, borrar las cookies y el historial de navegación, así como resetear el router y desvincular todos los dispositivos en Gestión de Dispositivos de nuestra cuenta. Desde un móvil, una tablet o un iPad, lo mejor es desinstalar y volver a instalar la aplicación.

Los nuevos precios de Movistar Plus+

Un importante porcentaje de las mejores películas y series del año se encuentran en esta plataforma, razón por la que muchos no dudan en contratar sus servicios, disponibles desde un precio de 9,99 euros al mes para los clientes de Movistar que ya dispongan otras tarifas. Con este pago, se proporcionaría acceso a más de 80 canales, tanto de pago como convencionales, y varias ofertas de contenido a la carta que podría aumentarse por un pago de 12 euros mensuales.

Estas ofertas, lanzadas a finales de 2024 y sin permanencia, se complementan con otro plan incluso más económico de un año, donde la cantidad a pagar sería de 99,99 euros, unos 20 menos que con las suscripciones mensuales. La oferta de Movistar Plus+ incluiría, por otro lado, la posibilidad de reproducir simultáneamente contenido en dos dispositivos diferentes, opción con la que sería posible compartir la suscripción con algún familiar o amigo.