“Stranger Things” se acerca al final: cinco claves de una serie que está haciendo historia

La exitosa serie de ciencia ficción y terror Stranger Things regresa el viernes 26 con tres nuevos episodios de su quinta y última temporada, antes del gran final el 1 de enero de 2026.

Rompiendo récords de audiencia en streaming desde su estreno en 2016, la superproducción de Netflix sigue a un grupo de adolescentes en un pequeño pueblo estadounidense mientras se enfrentan a criaturas sobrenaturales y a un universo paralelo.

Aquí tienes cinco cosas que debes saber.

Reparto estelar

Stranger Things trajo de vuelta a íconos de los años 80, como la actriz Winona Ryder, quien recibió una nominación al Globo de Oro en 2017 por su papel como Joyce Byers, la impulsiva y persistente mamá de uno de los chicos. En otra dosis de nostalgia de los 80, Robert Englund —el actor detrás del ícono del terror Freddy Krueger— hizo una aparición especial en la cuarta temporada.

La actriz Winona Ryder (foto) y el cameo de Robert Englund destacan entre los íconos de los años 80 que impulsaron la popularidad de la serie

La serie también ha transformado las carreras de sus actores más jóvenes, incluyendo a Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama con solo 12 años. Ahora, con 21 años, la actriz produce y protagoniza sus propias películas taquilleras, como la popular saga Enola Holmes.

El actor Finn Wolfhard, de 23 años, quien interpreta a Mike Wheeler en la serie, ha encontrado un éxito mayor con papeles en las franquicias de It y Cazafantasmas (Ghostbusters). “Intentamos encontrar ese equilibrio en un gran reparto y tratar de encontrar el final perfecto para todos”, dijo uno de los showrunner de la serie, Ross Duffer.

Millie Bobby Brown (foto) y Finn Wolfhard, jóvenes protagonistas de "Stranger Things", han logrado éxito internacional tras sus papeles en la serie

Nostalgia de los años 80

Los hermanos Duffer, creadores de la exitosa serie, capturaron el espíritu de clásicos de los años 80 como la película E.T. el extraterrestre, de Steven Spielberg, la saga de Pesadilla en Elm Street y la novela It, de Stephen King.

A lo largo de cinco temporadas, los personajes se enfrentan a monstruos sobrenaturales mientras visten jeans holgados, camisetas y zapatillas deportivas. Desde el corte-taza de Will Byers (el primero de los chicos en ingresar al inframundo) hasta el mullet despeinado de Steve Harrington (primer malvado de la saga), la serie le ha dado nueva vida a los peinados de la vieja escuela.

Videoclip de "Running up that hill", de Kate Bush, una gema de los ochenta que revivió 'Stranger Things'

La canción de Kate Bush “Running Up That Hill” (publicada en 1985, hace 40 años) que aparece recurrentemente en la serie, también encabezó las listas del Reino Unido en 2022 y alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify al año siguiente, al ser descubierta por millones de adolescentes.

Un éxito temprano de Netflix

Nueve años después de su inicio, Stranger Things se ha convertido en un fenómeno global. Siendo uno de los programas más vistos en Netflix, transformó al gigante del streaming en una potencia cultural.

Cada episodio tiene un presupuesto estimado de decenas de millones de dólares, superando los costos de producción de muchas películas de Hollywood.

El estreno de la quinta temporada de Stranger Things incluye tres episodios antes del final programado para el 1 de enero en Netflix

Ejemplo de marketing

El éxito de su quinto capítulo, que sumó casi 60 millones de visualizaciones en su lanzamiento, se refleja en su presencia en espacios públicos.

Grandes minoristas han dedicado espacios a la serie, como HMV en Oxford Street, Londres, o Galeries Lafayette en París. “La serie me hizo amar los años 80 —la vi con mi padre, que vivió en esa época”, dijo Pauline Lehobey, una asistente veterinaria de 29 años en París, mientras sostenía una figura del Demogorgon.

Universo ‘Stranger Things’

La serie ha llegado a los escenarios del West End de Londres y de Broadway con la obra Stranger Things: The First Shadow, estrenada a finales de 2023.

El universo de "Stranger Things" se expande con una obra teatral en Londres (foto), una serie animada próxima y nuevas novelas derivadas del éxito original

La precuela, ambientada en 1959, explora la historia de Henry Creel, también conocido como el villano Vecna en la serie.

Netflix ha anunciado para 2026 una serie animada derivada ambientada entre la segunda y tercera temporada. También acaba de publicarse una novela de misterio centrada en Nancy Wheeler, la hermana mayor de Mike.

Fuente: AFP

[Fotos: Netflix, Warner Bros. y Reuters/ Mike Blake]