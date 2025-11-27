Noah Schnapp y el adiós a Stranger Things: “Es aterrador y emocionante”

El reparto fortaleció vínculos personales fuera del set con celebraciones privadas durante la grabación de la quinta temporada. REUTERS/Mike Blake

Noah Schnapp atraviesa una etapa decisiva en su vida personal y profesional. A sus 21 años, el intérprete de Will Byers en Stranger Things reconoce que se encuentra emocionalmente conmovido, no solo por el cierre de la quinta y última temporada del fenómeno televisivo, sino también por el fin de una fase formativa que llevó en paralelo a su trabajo en la serie.

Schnapp debutó en el proyecto de ciencia ficción en 2016, cuando tenía apenas 11 años, interpretando al niño tímido y reservado cuya misteriosa desaparición desencadena la trama inicial. Desde entonces, Will y el propio actor han evolucionado frente a millones de espectadores.

“Al principio simplemente me interpretaba a mí mismo”, recordó en una amplia entrevista con The Hollywood Reporter. Aquella naturalidad fue clave en el éxito inicial del personaje. Sin embargo, con el paso de los años, tuvo que enfrentar retos emocionales y dramáticos cada vez más complejos.

El actor se prepara para despedirse de un rol que lo acompañó por una década, mientras coincidentemente culmina sus estudios de cine en la Universidad de Pensilvania.

Durante las grabaciones, completó su educación con tutores privados y luego ingresó a la universidad. “Quería tener mi infancia y vivir esas experiencias antes de precipitarme en todo y perder el sentido de la vida normal”, dijo sobre su perspectiva académica.

“Me graduaré en unos meses, casi en simultáneo con el estreno del final. Estos capítulos de mi vida se cierran y ahora me adentro en un mundo completamente nuevo donde todo puede suceder. Es tan aterrador como emocionante”.

Noah Schnapp anunció que se graduará en la Universidad de Pensilvania al mismo tiempo que se estrena el cierre de la serie. REUTERS/Mike Blake

Una despedida cargada de presión y nostalgia

Naturalmente, el rodaje de la quinta temporada estuvo cargado de expectativas. Schnapp confesó que enfrentar la recta final ha sido la experiencia más exigente de su carrera hasta ahora.

“Esta serie crece cada año. Siendo esta la última temporada, había muchísima presión”, dijo sobre el reto de cumplir con una audiencia global que espera un cierre impecable para uno de los títulos más exitosos de la plataforma.

Aun así, el actor reconoce que regresar al set junto a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y el resto del elenco fue como volver a casa. La relación entre ellos trascendió lo laboral.

Schnapp recuerda celebraciones personales y convivencias más allá del rodaje, como cumpleaños, conciertos y fiestas organizadas por Brown. “Seremos amigos para el resto de nuestra vida… filmar juntos todos los días es inigualable”.

El intérprete explicó que desea explorar nuevos géneros y proyectos cinematográficos tras concluir Stranger Things y finalizar sus estudios. (Netflix)

En la entrevista, el actor se detuvo a comentar los cambios de su personaje en Stranger Things 5.

“Al principio, Will era un niño muy asustadizo y tímido. Se ha convertido en alguien mucho más fuerte y seguro de sí mismo, y lo vemos desde el primer volumen”, explicó.

“Estamos cerrando las historias de nuestros personajes, así que hay que atar todo lo que queda”, agregó.

Sus declaraciones prometen que se insertarán resoluciones a preguntas que han quedado abiertas durante años y advirtió que "todo puede pasar".

El actor expresó que está ansioso por conocer la reacción del público, especialmente de jóvenes que se han sentido identificados con Will en temas de identidad personal.

Will Byers en el episodio 4 de Stranger Things 5. (Netflix)

“Es conmovedor y empoderador. El poder inspirar a mucha gente, quizá incluso en la comunidad queer, para que se sientan empoderados y sean ellos mismos”, añadió Schnapp, quien hizo pública su orientación sexual en 2023.

Su futuro después de Stranger Things sigue relacionado con el arte y la pantalla. Estudiar cine le permitió explorar otras facetas creativas: escritura, dirección y producción.

Sobre sus próximos objetivos, asegura que desea romper moldes y explorar géneros totalmente distintos: comedia, romance, papeles de villano o producciones teatrales.

También expresó interés en trabajar en proyectos que destaquen historias LGBTQ, siempre que sean profundas y auténticas: “No quiero hacer cualquier cosa… quiero que realmente conecte y signifique algo”.