“Stranger Things 5”: fecha y hora del estreno del Volumen 2 en Netflix

El estreno de "Stranger Things 5" se realiza en tres volúmenes a lo largo de las fiestas de fin de año (Netflix)

La quinta y última temporada de Stranger Things ya tiene fecha de estreno. La producción de Netflix adopta una estrategia dividida en tres partes para incrementar la expectativa global: el Volumen 1 llegó el 26 de noviembre, el Volumen 2 estará disponible el 25 de diciembre y el desenlace, el episodio final, cerrará el año el 31 de diciembre a la misma hora.

Este calendario coincide con fechas festivas e impulsa la conversación mundial en torno a la serie, lo que resulta especialmente relevante para la audiencia latinoamericana, interesada en acceder al estreno de manera simultánea con el resto del mundo.

Stranger Things 5 introduce un cambio respecto a temporadas anteriores. En lugar de publicar la temporada completa de una vez, Netflix la presentará en tres entregas.

La plataforma de streaming apuesta por una estrategia global sincronizada para el lanzamiento de la última temporada (Netflix)

El Volumen 1, compuesto por los primeros cuatro episodios, debutó el 26 de noviembre a las 20:00 ET. El Volumen 2, que reúne los episodios cinco, seis y siete, estará disponible el 25 de diciembre a las 20:00 ET.

El episodio final, titulado “The Rightside Up”, se estrenará el 31 de diciembre a la misma hora, con lanzamiento simultáneo en todas las regiones y una duración que lo convierte en el más extenso de la serie.

Para los seguidores en Latinoamérica, la hora oficial de estreno (20:00 ET) varía según el país y permite la visualización sincronizada en la región.

El Volumen 2 de "Stranger Things 5" se estrena el 25 de diciembre, ampliando la expectativa de los seguidores (Netflix)

Hora de estreno de “Stranger Things 5 Vol. 2″ por país

A continuación, el horario de lanzamiento en los principales países de Latinoamérica:

México (CDMX): 19:00

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica : 19:00

Colombia , Perú , Ecuador, Panamá: 20:00

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay : 21:00

Chile, Argentina, Uruguay: 22:00

Este esquema garantiza que los seguidores de la región puedan ver cada estreno de forma simultánea con el resto del mundo. Se entiende que la sincronización es esencial para evitar spoilers y participar en la conversación global en tiempo real.

El formato episódico de este año introduce otra novedad. Los episodios de la temporada final tienen duraciones variables, sobre todo en la parte final.

Ross Duffer, cocreador de la serie, confirmó que el Volumen 1 contiene cuatro capítulos de aproximadamente sesenta minutos, salvo el cuarto (“Sorcerer”), que alcanza una hora y veintitrés minutos.

La duración de los capítulos de la temporada final varía, destacando el episodio final como el más extenso de la serie (Netflix)

¿Qué capítulos se verán en Navidad?

El Volumen 2 incluye el episodio cinco (“Shock Jock”) con sesenta y ocho minutos, el sexto (“Escape from Camazotz”) con setenta y cinco minutos y el séptimo (“The Bridge”) con sesenta y seis minutos. El último episodio, “The Rightside Up”, cerrará la serie con dos horas y ocho minutos.

Este formato desmiente las versiones previas que sugerían capítulos de extensión uniforme. Fuera del episodio final, la mayoría de los capítulos mantiene una duración cercana al estándar, alejándose de los rumores anteriores.

La despedida de Stranger Things incluirá una exhibición especial del capítulo final en cines seleccionados de Estados Unidos y Canadá. Más de 350 salas proyectarán el último episodio de manera limitada, coincidiendo con el estreno en Netflix el 31 de diciembre a las 20:00 ET y extendiéndose hasta el 1 de enero.

Se trata de una alternativa que permitirá a los seguidores ver el desenlace acompañados por otras personas, en un entorno colectivo y festivo.

Los hermanos Matt y Ross Duffer expresaron su entusiasmo ante la oportunidad de llevar el cierre de la serie a los cines y agradecieron el apoyo de Netflix para concretarlo.

El episodio final de "Stranger Things" tendrá una proyección especial en más de 350 cines de Estados Unidos y Canadá (Netflix)

Junto con Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment, indicaron en declaraciones oficiales que el objetivo fue despedir la serie “a lo grande”, en reconocimiento a la lealtad de quienes la siguieron y al desafío de concluir una producción de esta magnitud.