Johnny Depp, Rupert Grint y el director de moda de terror: así será la nueva adaptación de ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens

El proyecto auspiciado por Paramount coincide con el que Robert Eggers prepara junto a Willem Dafoe

Johnny Depp regresará al cine
Johnny Depp regresará al cine de gran presupuesto con la película Ebenezer: Un cuento de Navidad, producida por Paramount Pictures.

A la sombra de los faroles del Londres victoriano, la icónica historia de redención y fantasmas regresa bajo el título Ebenezer: A Christmas Carol. Según informó Paramount, el largometraje dirigido por Ti West y con Johnny Depp en el papel de Ebenezer Scrooge tiene su estreno programado para el 13 de noviembre de 2026. El anuncio oficial, al que tuvo acceso este medio, confirmó un elenco estelar que suma a Rupert Grint, Sam Claflin, Charlie Murphy, Daisy Ridley, Arthur Conti y Ellie Bamber. También figuran nombres reconocidos como Andrea Riseborough, Ian McKellen y Tramell Tillman, acompañando a Depp en la relectura del clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens.

La adaptación de Paramount supone una de las apuestas más ambiciosas recientes sobre Cuento de Navidad, obra que desde su publicación en 1843 ha inspirado numerosas versiones teatrales y cinematográficas. El relato de Dickens pone en el centro a Ebenezer Scrooge, un avaro empresario transformado por la visita de tres espectros durante la Nochebuena. Nathaniel Halpern firma el guion de esta nueva versión, con la producción ejecutiva de Stephen Deuters y Jason Forman, además de Adam Bohling y David Reid, según publica Paramount.

Destaca la elección de Johnny Depp como Scrooge, encarnando el viaje sobrenatural entre los fantasmas del pasado, presente y futuro, ya en palabras del estudio una “reinterpretación de alto impacto” visual y narrativa del Londres dickensiano. La presencia de actores como Rupert Grint, recordado mundialmente por su papel en la saga de Harry Potter, reavivó especulaciones sobre su posible rol como Bob Cratchit, el empleado leal de Scrooge. Aunque fuentes cercanas a la producción sugieren esta asignación, hasta el momento no ha habido confirmación oficial sobre los personajes que interpretarán el resto de los actores ya anunciados.

Ti West en el rodaje
Ti West en el rodaje de su última película, 'Maxxxine'

Un nuevo y navideño elenco

El reparto congrega tanto figuras consolidadas del cine británico como nuevos talentos promisorios. Daisy Ridley, protagonista de las más recientes entregas de Star Wars, y Sam Claflin, de Peaky Blinders, se suman a un equipo donde la representación legal y profesional subraya la magnitud del proyecto. Grint es gestionado por CAA, B-Side Management, Entertainment 360 y Sloane, Offer, Weber & Dern, mientras que el resto del elenco cuenta con acuerdos a través de agencias líderes como UTA, Curtis Brown, WME y The Artists Partnership, publicó Paramount.

La novedad de esta adaptación no pasa inadvertida en el contexto de competencia directa: en el mismo año, Warner Bros. anunció su propia versión de Cuento de Navidad, esta vez bajo la dirección de Robert Eggers y con Willem Dafoe posiblemente en el papel central de Scrooge. La noticia ha encendido el interés del sector, ante la expectativa de ver cómo ambas superproducciones interpretan la obra de Dickens y atraen al público en una fecha históricamente ligada al estreno de películas navideñas.

Mientras tanto, el hermetismo sobre algunos detalles de la trama se mantiene. La producción, comandada por Emma Watts, avanza con el propósito declarado de revitalizar el universo dickensiano para una nueva audiencia global. Los ejecutivos y el propio West apuestan por una estética que combine la oscuridad original del cuento con una lectura visual moderna, en sintonía con las tendencias del cine contemporáneo. A poco más de dos años para su llegada a cines, la propuesta promete situar el nombre de Scrooge en el centro del debate cultural y cinematográfico de la temporada navideña de 2026, según declaraciones difundidas por el estudio.

