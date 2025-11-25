España Cultura

Rupert Grint también escribió al actor que dará vida al nuevo Ron Weasley en la serie de 'Harry Potter': "Solo quería desearle lo mejor"

El actor se sumó a la iniciativa de Daniel Radcliffe para animar a la nueva generación de magos

Rupert Grint le mandó una carta al nuevo actor que dará vida a Ron Weasley en la nueva serie de 'Harry Potter'

Unas semanas antes de que comenzara la producción de la serie de Harry Potter para HBO, el actor Rupert Grint envió una carta al joven Alastair Stout, quien asumirá el papel de Ron Weasley. Así lo reveló Grint en una reciente entrevista con la BBC, en la que relató el singular momento de “pasar la batuta” a la nueva generación de actores que dará vida a los icónicos personajes en la esperada adaptación televisiva prevista para 2027, según confirmó la cadena británica.

La carta de Grint iba cargada de ánimos y buenos deseos para Stout, el niño seleccionado tras un exigente proceso de casting que atrajo la mirada internacional sobre el futuro del universo mágico creado por J.K. Rowling. “Le escribí antes de que empezaran, como un gesto de relevo”, declaró Grint a la BBC. “Realmente se trataba solo de desearle lo mejor. Yo me divertí mucho entrando en ese mundo y espero que él tenga la misma experiencia. Es curioso que el ciclo se repita. Me intriga ver cómo será”.

La elección de Stout es apenas un eslabón dentro del nuevo elenco infantil que toma el testigo de figuras ampliamente reconocidas por el público, tras las ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011. En el reparto, junto a Stout, figuran también Dominic McLaughlin como Harry Potter y Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger. La noticia ha producido una ola de nostalgia entre los seguidores de la saga y entre los propios intérpretes originales, que han manifestado su disposición a acompañar simbólicamente a sus sucesores. Según la BBC, Grint confesó haber notado en Stout “un cierto parecido familiar”, expresando entusiasmo ante la idea de que la serie tendrá “su identidad propia”.

La cadena de buenos augurios no se limitó al personaje de Ron Weasley. De acuerdo con declaraciones recogidas por “Good Morning America”, Daniel Radcliffe también contactó directamente a McLaughlin, el nuevo Harry Potter, compartiendo consejos y palabras de aliento. Radcliffe mencionó haber recibido una “nota muy dulce” en respuesta. “No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería desearle que se lo pase lo mejor posible, incluso mejor que yo — y eso que yo tuve una experiencia fantástica”, explicó Radcliffe en el programa estadounidense. Al ver las primeras fotografías del nuevo trío protagonista, Radcliffe admitió sentirse sorprendido: “Solo quiero abrazarlos. Se ven tan jóvenes. Me parece increíble pensar que a esa edad yo estaba haciendo lo mismo, pero es encantador y espero que estén disfrutando”.

Dominic McLaughlin (centro), Arabella Stanton
Dominic McLaughlin (centro), Arabella Stanton (izquierda) y Alastair Stout (derecha) serán los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter. (HBO Max)

Pasando el testigo

El legado de Ron Weasley fue tema central en la conversación de Grint con la BBC. El actor británico confesó: “Nunca saldré de la sombra de Ron Weasley”, y añadió que esa herencia es motivo de orgullo, no de carga. “Me encanta encontrarme con quienes sienten que esta historia fue parte de su infancia. Tiene un significado profundo para mi generación y para las siguientes que la están descubriendo. Eso me llena de orgullo. Fue algo enorme. Creo que nunca dejaré atrás su sombra, y eso me parece bien”.

Grint ha defendido históricamente la renovación de la franquicia y el acceso de nuevos talentos a los papeles que en su día impulsaron su carrera. Antes de que HBO confirmara el reinicio de la saga, durante una entrevista con GQ Magazine UK en julio de 2023, Grint ya decía sentir entusiasmo por la posibilidad de una serie y el recambio actoral. “Me encantaría ver una adaptación televisiva. Creo que funcionaría muy bien. Estoy seguro de que las películas se volverán a hacer en algún momento”, recordaba el actor en ese entonces, según GQ y la BBC.

La adaptación de Harry Potter para HBO y HBO Max tiene su estreno previsto para 2027. El anuncio de la serie ha avivado el interés global por el universo de Rowling y ha impulsado debates sobre la interpretación de personajes clásicos por nuevas generaciones. El relevo entre actores, marcado por gestos privados y declaraciones públicas, simboliza el inicio de otra etapa para la saga y sus seguidores. Tanto Grint como Radcliffe insisten en dejar espacio a los jóvenes intérpretes, deseando que la experiencia sea tan enriquecedora como lo fue para ellos, mientras ven con emoción cómo la historia que los definió continúa conectando con otras audiencias y se transforma bajo una luz renovada, según reporta la BBC y programas televisivos internacionales.

