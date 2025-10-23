Entretenimiento

Johnny Depp regresará a Hollywood como Ebenezer Scrooge en la próxima adaptación de 'Un cuento de Navidad'

El actor volverá a las grandes producciones con una historia inspirada en el clásico de Charles Dickens

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Johnny Depp regresará al cine
Johnny Depp regresará al cine de gran presupuesto con la película Ebenezer: Un cuento de Navidad, producida por Paramount Pictures. (Composición Infobae)

Johnny Depp está a punto de firmar su regreso a las grandes producciones de Hollywood con “Ebenezer: Un cuento de Navidad”, una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens que prepara Paramount Pictures. El actor se encuentra en negociaciones finales para asumir el papel protagónico, mientras que el director Ti West, reconocido por sus películas de terror como Pearl y MaXXXine, será el encargado de dirigir el proyecto.

El guion corre a cargo de Nathaniel Halpern, creador de series como Tales from the Loop y Legion, y contará con la participación de la actriz Andrea Riseborough, nominada al Óscar por su papel en To Leslie, quien acompañará a Depp en el elenco principal. La producción estará a cargo de Emma Watts, una de las productoras más influyentes de la industria cinematográfica, con una amplia trayectoria en estudios como 20th Century Fox y Paramount.

De acuerdo con los planes del estudio, el estreno de la cinta está programado para el 13 de noviembre de 2026, con el objetivo de llegar a los cines poco antes de la temporada navideña, una fecha estratégica para un relato que forma parte de la cultura popular desde hace más de siglo y medio.

Una versión más oscura del clásico de Dickens

Con Ti West como director,
Con Ti West como director, se espera que esta nueva versión del clásico de Dickens sea más oscura que otras adaptaciones

La historia de “Un cuento de Navidad” (publicada por primera vez en 1843) ha sido adaptada en innumerables ocasiones tanto en cine como en televisión, pero esta nueva versión promete ofrecer un enfoque distinto. Según Deadline, la película será “una emocionante historia de fantasmas ambientada en el Londres victoriano”, en la que el personaje de Ebenezer Scrooge deberá enfrentarse a los espectros de su pasado, presente y futuro para tener una segunda oportunidad en la vida.

La dirección de Ti West sugiere que la película adoptará un tono más sombrío y gótico que las versiones tradicionales del cuento. Conocido por revitalizar el género de terror con su trilogía X, Pearl y MaXXXine, West ha sido elogiado por su capacidad de combinar estética de época con elementos psicológicos y sobrenaturales.

Por su parte, Johnny Depp, de 62 años, encajaría naturalmente en esta versión más introspectiva y oscura del personaje. A lo largo de su carrera, el actor ha interpretado figuras excéntricas y complejas bajo la dirección de cineastas como Tim Burton y Terry Gilliam, por lo que su participación genera altas expectativas entre los seguidores del cine de autor y del cine comercial por igual.

El regreso de Depp al cine de grandes estudios

Tras su escandaloso juicio de
Tras su escandaloso juicio de divorcio con Amber Heard, Johnny Depp se vio forzado a abandonar Hollywood

“Ebenezer: Un cuento de Navidad” marcará el primer papel protagónico de Johnny Depp en una producción de un gran estudio desde 2019, cuando apareció en Esperando a los bárbaros y en Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (2018). En los últimos años, el actor se había mantenido alejado de Hollywood tras el mediático juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard, un proceso que finalizó en junio de 2022 con un veredicto favorable a Depp.

Tras alcanzar un acuerdo judicial por el cual Heard pagó un millón de dólares al actor, Depp comenzó una etapa de reconstrucción profesional y personal. Su regreso a los sets inició con Jeanne du Barry, una película francesa en la que interpretó al rey Luis XV y que inauguró el Festival de Cannes de 2023. Posteriormente, participó en Modi, un drama biográfico dirigido por él mismo sobre el pintor Amedeo Modigliani, cuyo estreno está previsto en Estados Unidos para el 7 de noviembre de 2025.

Con Ebenezer, Depp volverá a colaborar con un gran estudio estadounidense y a asumir un rol principal en una superproducción, lo que representa un paso decisivo en su retorno a la industria hollywoodense.

Dos cuentos de navidad

El proyecto de Paramount Pictures no será la única adaptación moderna de Un cuento de Navidad que llegará a los cines en los próximos años. En junio, Deadline también reportó que el director Robert Eggers, responsable de The Lighthouse y Nosferatu, está desarrollando su propia versión junto al actor Willem Dafoe, con un enfoque igualmente oscuro y terrorífico.

