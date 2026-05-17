Quentin Tarantino acierta al decir que este ‘remake’ de un clásico es una de las mejores películas de Steven Spielberg: “No creo que Scorsese tenga una tan emocionante”

Imagen de 'West Side Story', de Steven Spielberg. (Amblin Entertainment)

Las recomendaciones de Quentin Tarantino en materia de cine siempre van a llamar la atención. Al fin y al cabo, y pese a que lleva varios años sin dirigir ninguna película, se trata de uno de los cineastas más aplaudidos de nuestra época, con clásicos como Pulp Fiction, Malditos bastardos o Érase una vez... en Hollywood, donde ha demostrado que, además de ser un gran director, es también un gran cinéfilo.

Esto mismo también quedó demostrado no hace mucho, cuando Tarantino compartió su selección de las mejores películas del siglo XXI para el podcast The Bret Easton Ellis. En ese listado, Tarantino no solo destacó títulos de acción como Black Hawk Derribado o clásicos de animación como Toy Story 3, sino que sorprendió con otros títulos menos conocidos como la japonesa Battle Royale o la israelí Big Bad Wolves.

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Curiosamente, uno de los títulos que más sorprende en el top es una película de Steven Spielberg que resultó ser un fracaso en taquilla, pero que Tarantino ha incluido en la lista de mejores títulos del siglo. Se trata de West Side Story (2021), el ambicioso remake de todo un clásico de la historia del cine, del que Tarantino pone como ejemplo que “Steven sigue teniendo lo que se necesita”. “No creo que Scorsese haya hecho una película tan emocionante (en este siglo). Revitalizó a Spielberg. No podía creer que me gustara el protagonista (Ansel Elgort), porque no me había convencido en ningún otro papel”, compartía el director.

Tráiler de 'West Side Story', de Steven Spielberg. (Amblin Entertainment)

El desafío de Spielberg con <i>West Side Story</i>

Lo cierto es que la nueva versión de West Side Story sorprendió a todos menos al propio Steven Spielberg, que tenía el proyecto en su mente desde hacía años por una promesa personal largamente postergada. “Tenía 10 años cuando escuché por primera vez el álbum de West Side Story, y nunca se ha ido. He logrado cumplir ese sueño y mantener la promesa que me hice: ‘Tienes que hacer West Side Story’”, reconocía el realizador en entrevistas posteriores.

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El director asumió el reto con un presupuesto de 100 millones de dólares (la original costó 6), convirtiendo el proyecto en uno de los musicales más costosos de Hollywood. Pese a la arriesgada inversión, el filme no logró colmar las expectativas de taquilla en 2021, un año particularmente difícil para el género musical. Con todo, parte de la crítica y de los espectadores coincidieron en que la película que Spielberg les había entregado era una versión que, además de mantener viva la esencia del clásico, rozaba también la excelencia en todo lo demás.

Spielberg dotó a la película de una energía renovada y una modernidad palpable, sin renunciar al respeto por el material original. Desde el primer plano, el estilo de dirección imprime dinamismo y frescura a las escenas musicales, logrando que la adaptación se sienta tan actual como fiel a sus raíces. El guion de Tony Kushner, por otro lado, introdujo pequeños cambios que fortalecen la voz de los personajes femeninos y refuerzan la autenticidad étnica del reparto, acercando la historia a nuevas generaciones.

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Imagen de 'West Side Story', de Steven Spielberg. (Amblin Entertainment)

Un homenaje y una actualización social

El propio Spielberg ha explicado las razones emocionales y sociológicas detrás de este proyecto. “He querido rendir homenaje a la obra original y a mi infancia, pero también ofrecer una mirada al conflicto social de hoy”, señalaba el cineasta al presentar la producción. El guion y la puesta en escena reflejan una sociedad más fragmentada y consciente de sus tensiones raciales, con una atención especial a la gentrificación del barrio neoyorquino donde transcurre la acción.

La dimensión política y sociológica de la película se actualiza con otros detalles como el mural gigante de la bandera de Puerto Rico y el uso del español en los diálogos, que Spielberg decidió no subtitular como reconocimiento a la comunidad latina. “Por una cuestión de respeto y por reconocer un contexto en el que se hablan los dos idiomas”, justificaba el director, deseando que “durante la proyección se escuche la risa de grupos que entienden ciertas cosas en español”.

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Rita Moreno en las dos películas de 'West Side Story'. (Montaje de Infobae España)

Detalles distintivos y legado del reparto

Otro de los aspectos más valorados de la adaptación es la autenticidad del reparto. El elenco incluye actores latinos que interpretan sus diálogos en su lengua materna, lo que aporta realismo y profundidad a los personajes. La interpretación de Rachel Zegler como María ha sido especialmente aplaudida e impulsó la carrera de una actriz que hace poco vimos en Blancanieves.

Sin embargo, no todo son rostros nuevos en la película. El remake de Spielberg incorpora a Rita Moreno, icono de la versión original al dar vida a Anita (mejor amiga de la protagonista), en el papel de la vieja Valentina, un nexo generacional que simboliza el mestizaje y la fortaleza femenina. Moreno, que en el estreno de la nueva West Side Story contaba con 90 años, se convertía en este caso aquí en confidente de Tony (el protagonista masculino) y una de las piezas clave en el mensaje de la historia: un llamado urgente a la tolerancia, la empatía y el amor en un mundo en el que muchas veces se empuja al odio ciego, el cual acaba por destruir muchas vidas inocentes.

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A pesar de que el remake de Steven Spielberg no consiguió atraer al público necesario para conseguir compensar la inversión que habían hecho en su película, la película obtuvo siete nominaciones a los premios Oscar, de las que solo obtuvo finalmente un premio, el de Mejor actriz de reparto para Ariana DeBose. Además, este título se ha convertido en una opción habitual para los suscriptores de Disney Plus, plataforma en la que se encuentra disponible. Por su parte, la original se puede ver tanto en Filmin como en MGM+.