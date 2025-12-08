España

El precio de la vivienda se acelera y supera los máximos de la burbuja inmobiliaria: “Se compra a un ritmo que no se veía desde 2007”

Los expertos alertan ante un mercado tensionado con una demanda desbordada que cuadruplica la oferta y un déficit de casas que no deja de crecer

Dos jóvenes miran los anuncios
Dos jóvenes miran los anuncios de viviendas en alquiler en una inmobiliaria. (Tomàs Moyà/Europa Press)

El precio de la vivienda sigue transitando por la senda alcista que le ha llevado a acumular 46 trimestres consecutivos con alzas interanuales. Este incremento ha sido particularmente elevado en el tercer trimestre del año, hasta dispararse un 12,8% respecto al mismo periodo del año pasado, registrando así su mayor subida interanual desde el primer trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“El coste de la vivienda en España acelera hasta máximos históricos y no sólo se sitúa en valores récord, sino que únicamente al inicio del 2007 subía más rápido que el 12,8% interanual registrado entre julio y septiembre”, reconoce Ferran Font, director de estudios de pisos.com.

Este encarecimiento se ha producido tanto en la obra nueva, cuyo coste ha remontado un 9,7% interanual en el tercer trimestre, como en la segunda mano, que lo ha hecho un 13,4%, la mayor escalada de toda la serie histórica que arranca de 2007. En todas las comunidades autónomas los precios han crecido a dos dígitos y destacan Castilla y León y la Comunidad de Madrid por encima del 14%.

Hambre por el ladrillo y oferta raquítica

Los analistas atribuyen este repunte, que en lo que va de año ronda el 10%, a la “demanda muy activa alentada por la previsión de aumentos de precios y la situación de los tipos de interés”, reconoce Font. El experto incide en que se “está adquiriendo vivienda a ritmos que no se veían desde la burbuja inmobiliaria”.

Al hambre por el ladrillo se suma la escasa oferta, lo que genera una tormenta perfecta que conforma un escenario que “difícilmente cambiará a corto plazo, ya que ninguno de los factores que lo determinan parece que vaya a sufrir ningún cambio relevante”, asegura el experto de pisos.com.

También María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, reconoce que el coste de la vivienda “está creciendo a un ritmo inédito”. Lo achaca a un “desequilibrio estructural entre oferta y demanda que hoy es más severo que nunca, ya que la demanda cuadruplica la oferta”.

Pisos más caros que en 2007

En este escenario, el valor de los pisos supera “el máximo alcanzado en 2007 en términos nominales y se empiezan a detectar señales de sobrevaloración”, advierte Judit Montoriol Garriga, lead economist de CaixaBank.

Sin embargo, el contexto actual es diferente al que existía antes del estallido de la burbuja inmobiliaria debido a que no hay un exceso de oferta, sino un grave déficit de vivienda. Otro de los factores que hacen que los expertos descarten un ‘estallido’ similar al de 2008 es que la situación financiera de las familias, del sector constructor y promotor y del sistema financiero es sólido.

Las cifras de compraventas de vivienda y de contratación de hipotecas también reflejan que el mercado residencial español se encuentra en plena fase expansiva, impulsado por la bajada de los tipos de interés, la mejora del poder adquisitivo de las familias y el crecimiento demográfico.

En cuanto a las previsiones para el año que viene, la experta de CaixaBank estima que el déficit de vivienda acumulado en España desde 2021, lejos de corregirse, seguirá ampliándose, aunque “a un ritmo más moderado que en años anteriores”.

Ello hará que los precios sigan subiendo en 2026, pero menos. Montoriol Garriga prevé que este año cierre con un incremento del coste de la vivienda del 10% respecto a 2024, y de un 6,3% en 2026. Un crecimiento superior al previsto para la renta disponible por hogar, lo que “tensionará aún más los indicadores de accesibilidad, especialmente en las zonas de mayor demanda”, apunta la experta. Por ello, considera necesario “acelerar la construcción de vivienda asequible” en España.

