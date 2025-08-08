España Cultura

Josh Brolin, de aterrorizar Marvel como Thanos a ser asustado en ‘Weapons’: “Hoy en día todo es contenido, cuesta encontrar películas como esta”

El actor de películas como ‘Los Goonies’ o ‘Dune’ reconoce que se ha enganchado al terror con el tiempo y que tiene predilección por Javier Bardem, con el que trabajó en ‘No es país para viejos’

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Declaraciones del actor Josh Brolin, quien protagoniza 'Weapons'. "Quiero ver películas que me impacten emocionalmente, que no sean solo contenido", ha afirmado (Fuente: Europa Press).

Josh Brolin es de esos actores que siempre están ahí, sin hacerse notar, pero que elevan cualquier película con su actuación. Hoy día casi medio mundo le conoce por un papel en el que ni siquiera era del todo él, sino solo una cara teñida de morado en un cuerpo gigantesco; el del titán Thanos al que ha dado vida en el Universo Cinematográfico Marvel, marcando a toda una generación, algo que había hecho muchos años antes, en los 80, cuando se convirtió en uno de los jóvenes protagonistas de Los Goonies. Cincuenta años después de emprender aquella aventura y aun con la sombra de Thanos presente, Brolin se embarca en el terror en un nuevo rol, el de víctima de los sustos y las pesadillas más profundas.

“Me gustó mucho el guion, y es agradable poder leerlo sin saber quién es el director”, confiesa Brolin, aludiendo a la figura de Zach Cregger, autor total de la película en calidad de guionista, productor y director. Cregger solo había hecho una película hasta la fecha, Barbarian, que tuvo un gran éxito y le puso en el mapa, a pesar de que venía de un mundo algo diferente al del cine de terror, ya que había sido intérprete en comedias: “Es un director muy activo. Él ha hecho papeles muy distintos, así que creo que entiende muy bien a los actores”, comenta Brolin, quien reconoce que no vio Barbarian, pero que la particular propuesta de este guion fue suficiente para convencerle.

Weapons fue de hecho uno de los guiones más cotizados cuando salió a subasta por el propio Zach Cregger. Varias productoras se interesaron por él, pero fue finalmente New Line Cinema, la filial de Warner Bros centrada en el terror, la que se hizo con el guion. Se dice que inicialmente la oferta de Netflix era incluso mayor, y no sería la primera vez que la plataforma de streaming paga una gran cantidad de dinero por un guion, pero parece que finalmente Cregger se decantó por la exhibición en salas y optó por Warner. Sea como fuere, ese guion ahora es una de las películas más aclamadas del verano, y la que está llamada a añadir un nuevo capítulo de gloria en la larga tradición del cine de terror.

Josh Brolin en 'Weapons'
Josh Brolin en 'Weapons'

De Thanos a Archer

“Era fan del cine de terror, pero me he vuelto a aficionar más adelante”, admite Brolin, quien apenas ha tenido incursiones en este género más allá de Planet Terror de Robert Rodriguez o El hombre invisible de Paul Verhoeven, dos variaciones del género muy concretas. Ahora parece que se ha vuelto reenganchar gracias precisamente a otra propuesta muy concreta como es la de Weapons. “Cuando eres niño, pero también como adulto, buscas cosas que te provoquen una reacción. Ahora mismo están saliendo muchas películas que solo son contenido, contenido y contenido. A mitad de película ya decides cambiar porque no te provoca nada. Esta sí que provoca un efecto, y yo quiero que me afecte emocionalmente”, señala el actor de 57 años, quien se reconoce fan de dos ilustres españoles: “Me gustan Javier Bardem y Picasso”.

En Weapons, Brolin interpreta a uno de los padres de una pequeña comunidad que ha sufrido un gran revés. De la noche a la mañana, casi la totalidad de los niños de un aula desaparecen por completo. Sin aparentes motivos, sin dejar rastro alguno, y sobre todo dejando a sus padres con un gran vacío y a su profesora como principal sospechosa de todo. Archer, el personaje de Brolin, será el primero en señalar a la maestra, pero comenzará a llevar la investigación por su cuenta cuando encuentra un hilo del que tirar. A medida que descubra cosas nuevas sobre el posible paradero de su hijo y el resto, también se encontrará con cosas que le horrorizarán por completo.

Temas Relacionados

Josh BrolinActoresMarvelWeaponsCine de terrorCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los mejores estrenos de la semana: del terror de ‘Weapons’ al regreso de Lindsay Lohan con ‘Ponte en mi lugar de nuevo’

La secuela de ‘Los futbolísimos’ o la nueva película de ‘Karate Kid’ completan la lista de recomendaciones

Los mejores estrenos de la

La experiencia de Charlize Theron con Javier Bardem cuando rodaron una película que recibió 12 minutos de abucheos del público: “No me decepcionó”

Ambos compartieron rodaje en una producción vapuleada por la crítica y estrellada en la taquilla, lo que no evitó que quedara un buen recuerdo de su relación profesional

La experiencia de Charlize Theron

La valiosa lección que el actor Matthew McConaughey aprendió después de su primer viaje a Madrid: “Gasté todo mi dinero en regalos para una novia”

El ganador de un Oscar por ‘Dallas Buyer Club’ ha recordado en una entrevista el viaje escolar que realizó a la capital de España

La valiosa lección que el

Los fans de ‘Outlander’ y ‘Poldark’ ya pueden ver gratis esta miniserie aplaudida como “la mejor adaptación de la historia” de un clásico de la literatura

Sam Claffin y Jeremy Irons protagonizan esta producción de 8 capítulos disponibles en RTVE Play

Los fans de ‘Outlander’ y

Por qué Pedro Pascal abandonó ‘Weapons’ y “sumió en el caos” toda la producción de la película: “Tuve que reestructurar el reparto de toda la película”

El actor de ‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’ iba a tener un papel importante en la cinta, pero acabó dejando el proyecto tras varios retrasos inesperados

Por qué Pedro Pascal abandonó
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 30 personas denuncian

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

Los medicamentos, una de las incógnitas pendientes de los aranceles de Trump: las farmacéuticas españolas alertan ante un “coste directo sobre los pacientes”

Dos heridos en el incendio de una granja de gallinas en Motilla del Palancar (Cuenca)

Los focos de Forcarei y O Saviñao, aún activos, dificultan la estabilización total de los incendios en Galicia

Los aduaneros revisan una maleta en este aeropuerto francés y encuentran un animal en peligro de extinción: “Está en estado preocupante”

ECONOMÍA

Un exgerente de Accenture lleva

Un exgerente de Accenture lleva 21 meses buscando trabajo y no lo encuentra por ser demasiado caro: “El mercado está loco”

Compra un mueble antiguo por 200 euros y descubre bonos postales por 190.000 euros en un fondo oculto

El BBVA deshoja la margarita sobre si mantener la opa a Sabadell o retirarla: “Las dos opciones serían positivas para el banco”

La economía retrasa cada vez más la maternidad en España: la edad para tener el primer hijo ya supera los 33 años

Un abogado explica qué ocurre si te despiden mientras estás de vacaciones y advierte: “No dejes pasar el tiempo”

DEPORTES

Los nominados al Balón de

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional