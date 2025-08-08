Josh Brolin, de aterrorizar Marvel como Thanos a ser asustado en ‘Weapons’: “Hoy en día todo es contenido, cuesta encontrar películas como esta”

Declaraciones del actor Josh Brolin, quien protagoniza 'Weapons'. "Quiero ver películas que me impacten emocionalmente, que no sean solo contenido", ha afirmado (Fuente: Europa Press).

Josh Brolin es de esos actores que siempre están ahí, sin hacerse notar, pero que elevan cualquier película con su actuación. Hoy día casi medio mundo le conoce por un papel en el que ni siquiera era del todo él, sino solo una cara teñida de morado en un cuerpo gigantesco; el del titán Thanos al que ha dado vida en el Universo Cinematográfico Marvel, marcando a toda una generación, algo que había hecho muchos años antes, en los 80, cuando se convirtió en uno de los jóvenes protagonistas de Los Goonies. Cincuenta años después de emprender aquella aventura y aun con la sombra de Thanos presente, Brolin se embarca en el terror en un nuevo rol, el de víctima de los sustos y las pesadillas más profundas.

“Me gustó mucho el guion, y es agradable poder leerlo sin saber quién es el director”, confiesa Brolin, aludiendo a la figura de Zach Cregger, autor total de la película en calidad de guionista, productor y director. Cregger solo había hecho una película hasta la fecha, Barbarian, que tuvo un gran éxito y le puso en el mapa, a pesar de que venía de un mundo algo diferente al del cine de terror, ya que había sido intérprete en comedias: “Es un director muy activo. Él ha hecho papeles muy distintos, así que creo que entiende muy bien a los actores”, comenta Brolin, quien reconoce que no vio Barbarian, pero que la particular propuesta de este guion fue suficiente para convencerle.

Weapons fue de hecho uno de los guiones más cotizados cuando salió a subasta por el propio Zach Cregger. Varias productoras se interesaron por él, pero fue finalmente New Line Cinema, la filial de Warner Bros centrada en el terror, la que se hizo con el guion. Se dice que inicialmente la oferta de Netflix era incluso mayor, y no sería la primera vez que la plataforma de streaming paga una gran cantidad de dinero por un guion, pero parece que finalmente Cregger se decantó por la exhibición en salas y optó por Warner. Sea como fuere, ese guion ahora es una de las películas más aclamadas del verano, y la que está llamada a añadir un nuevo capítulo de gloria en la larga tradición del cine de terror.

Josh Brolin en 'Weapons'

De Thanos a Archer

“Era fan del cine de terror, pero me he vuelto a aficionar más adelante”, admite Brolin, quien apenas ha tenido incursiones en este género más allá de Planet Terror de Robert Rodriguez o El hombre invisible de Paul Verhoeven, dos variaciones del género muy concretas. Ahora parece que se ha vuelto reenganchar gracias precisamente a otra propuesta muy concreta como es la de Weapons. “Cuando eres niño, pero también como adulto, buscas cosas que te provoquen una reacción. Ahora mismo están saliendo muchas películas que solo son contenido, contenido y contenido. A mitad de película ya decides cambiar porque no te provoca nada. Esta sí que provoca un efecto, y yo quiero que me afecte emocionalmente”, señala el actor de 57 años, quien se reconoce fan de dos ilustres españoles: “Me gustan Javier Bardem y Picasso”.

En Weapons, Brolin interpreta a uno de los padres de una pequeña comunidad que ha sufrido un gran revés. De la noche a la mañana, casi la totalidad de los niños de un aula desaparecen por completo. Sin aparentes motivos, sin dejar rastro alguno, y sobre todo dejando a sus padres con un gran vacío y a su profesora como principal sospechosa de todo. Archer, el personaje de Brolin, será el primero en señalar a la maestra, pero comenzará a llevar la investigación por su cuenta cuando encuentra un hilo del que tirar. A medida que descubra cosas nuevas sobre el posible paradero de su hijo y el resto, también se encontrará con cosas que le horrorizarán por completo.