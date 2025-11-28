Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Zootrópolis 2′ a ‘Flores para Antonio’

El mes de noviembre toca a su fin, y eso significa que la Navidad espera a la vuelta de la esquina, y con ella todas las películas navideñas y grandes estrenos para la temporada de premios, aunque la semana anterior ya tuvimos alguno que otro con Wicked: Parte 2.
Las nuevas aventuras de una pareja animal, el drama histórico sobre los juicios que cambiaron la historia o el precioso recuerdo de una hija a su padre son algunos de los protagonistas destacados de esta semana. Una semana en la que también hay hueco para todo un maestro como Richard Linklater o a un emocionante testimonio de supervivencia de la violencia de género en forma de animación.
Zootrópolis 2
El zorro y la conejita favorita de todos los niños están de vuelta. Judy y Nick se reencuentran tras el éxito de la primera entrega con una nueva investigación, en este caso el de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes.
Blue Moon
Richard Linklater no parece cansarse de hacer películas, y los cinéfilos bien que lo agradecen. A la espera del estreno de Nouvelle Vague, su particular mirada al rodaje de la película de Godard Al final de la escapada, el cineasta de Texas presenta también este sutil y delicado relato sobre la noche del letrista Lorenz Hart mientras se enfrenta a una crisis de autoestima y su compañero Richard Rodgers celebra el éxito del musical ¡Oklahoma!. Ethan Hawke da vida a Hart acompañado de Margaret Qualley como la joven que le ayuda a hacer más llevadera su velada.
Núremberg
Fue uno de los juicios más importantes en la historia del derecho internacional, ya que por primera vez se condenaron a criminales de guerra con un jurado formado por miembros de distintos países. También porque fue uno de los momentos decisivos en la desestructuración del régimen nazi y la exposición de este en los medios. Por todo ello, los Juicios de Núremberg han sido llevados ahora a la gran pantalla con esta película basada en la novela basada en la novela El nazi y el psiquiatra, que explora la relación entre el general y heredero del Führer Hermann Göring con el médico Douglas Kelley, interpretados por Russell Crowe y Rami Malek respectivamente.
Bella
Inspirada libremente en la superviviente de violencia machista Ana Bella Estévez, esta película cuenta la historia de una joven que acaba de cumplir los 18 y está a punto de ir a la universidad. Justo en ese momento conoce a Ponce, un chico más mayor que él y del que se empieza a enamorar, pero que también aísla a Bella de sus amigos y su padre sin que esta se dé cuenta. Pronto se irá dando cuenta de que Ponce no es la persona de la que se había enamorado, sino un monstruo que poco a poco va cobrando forma.
Flores para Antonio
Una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos. Elena Molina e Isaki Lacuesta firman este precioso documental que llega a cines antes de pasar por Movistar+ para que nadie se quede sin visitar este precioso paseo por la memoria de uno de los artistas más importantes de la historia reciente de nuestro país.