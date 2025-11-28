España Cultura

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Zootrópolis 2′ a ‘Flores para Antonio’

La nueva película de Disney o el documental en torno al ilustre músico español son algunos de los protagonistas destacados

Tráiler 'Flores para Antonio'

El mes de noviembre toca a su fin, y eso significa que la Navidad espera a la vuelta de la esquina, y con ella todas las películas navideñas y grandes estrenos para la temporada de premios, aunque la semana anterior ya tuvimos alguno que otro con Wicked: Parte 2.

Las nuevas aventuras de una pareja animal, el drama histórico sobre los juicios que cambiaron la historia o el precioso recuerdo de una hija a su padre son algunos de los protagonistas destacados de esta semana. Una semana en la que también hay hueco para todo un maestro como Richard Linklater o a un emocionante testimonio de supervivencia de la violencia de género en forma de animación.

Zootrópolis 2

Imagen de 'Zootrópolis 2'
Imagen de 'Zootrópolis 2'

El zorro y la conejita favorita de todos los niños están de vuelta. Judy y Nick se reencuentran tras el éxito de la primera entrega con una nueva investigación, en este caso el de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes.

Blue Moon

Película ‘Blue Moon’, protagónico de
Película ‘Blue Moon’, protagónico de Ethan Hawke (Sony Pictures Classics)

Richard Linklater no parece cansarse de hacer películas, y los cinéfilos bien que lo agradecen. A la espera del estreno de Nouvelle Vague, su particular mirada al rodaje de la película de Godard Al final de la escapada, el cineasta de Texas presenta también este sutil y delicado relato sobre la noche del letrista Lorenz Hart mientras se enfrenta a una crisis de autoestima y su compañero Richard Rodgers celebra el éxito del musical ¡Oklahoma!. Ethan Hawke da vida a Hart acompañado de Margaret Qualley como la joven que le ayuda a hacer más llevadera su velada.

Núremberg

25/09/2025 Russell Crowe interpreta a
25/09/2025 Russell Crowe interpreta a Hermann Göring, mano derecha de Hitler. SOCIEDAD CULTURA SAN SEBASTIÁN

Fue uno de los juicios más importantes en la historia del derecho internacional, ya que por primera vez se condenaron a criminales de guerra con un jurado formado por miembros de distintos países. También porque fue uno de los momentos decisivos en la desestructuración del régimen nazi y la exposición de este en los medios. Por todo ello, los Juicios de Núremberg han sido llevados ahora a la gran pantalla con esta película basada en la novela basada en la novela El nazi y el psiquiatra, que explora la relación entre el general y heredero del Führer Hermann Göring con el médico Douglas Kelley, interpretados por Russell Crowe y Rami Malek respectivamente.

Bella

Imagen de 'Bella'
Imagen de 'Bella'

Inspirada libremente en la superviviente de violencia machista Ana Bella Estévez, esta película cuenta la historia de una joven que acaba de cumplir los 18 y está a punto de ir a la universidad. Justo en ese momento conoce a Ponce, un chico más mayor que él y del que se empieza a enamorar, pero que también aísla a Bella de sus amigos y su padre sin que esta se dé cuenta. Pronto se irá dando cuenta de que Ponce no es la persona de la que se había enamorado, sino un monstruo que poco a poco va cobrando forma.

Flores para Antonio

Alba Flores en las primeras
Alba Flores en las primeras imágenes de 'Flores para Antonio'. (Movistar Plus+)

Una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos. Elena Molina e Isaki Lacuesta firman este precioso documental que llega a cines antes de pasar por Movistar+ para que nadie se quede sin visitar este precioso paseo por la memoria de uno de los artistas más importantes de la historia reciente de nuestro país.

