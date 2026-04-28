El Zorro y Django, juntos en la gran pantalla: en marcha una película que reunirá a los dos forajidos basándose en un guion de Tarantino

Django y El Zorro aparecerán en una película juntos.

Sony prepara la unión de El Zorro y Django en una nueva película, apostando por el cruce de dos de los forajidos más célebres del cine contemporáneo. El proyecto, que contará con guion de Brian Helgeland, se inspira en el cómic de 2014 coescrito por Quentin Tarantino y Matt Wagner, aunque la historia que llegará a la pantalla será completamente original. La idea de reunir a Django y Zorro tomó fuerza tras el lanzamiento de Django Desencadenado en 2012, dirigida por Tarantino y protagonizada por Jamie Foxx. El personaje de Django, un cazador de recompensas en el sur de Estados Unidos posterior a la Guerra Civil, se convirtió en uno de los iconos recientes del western revisionista. Por otro lado, Zorro es una figura emblemática de la cultura popular, representada en el cine moderno por Antonio Banderas en La máscara del Zorro (1998) y La leyenda del zorro (2005).

El cruce entre ambos personajes cobró forma en el cómic Django/Zorro, publicado en 2014 y firmado por Tarantino y Wagner. Sin embargo, la adaptación cinematográfica anunciada por Sony no será una traslación literal de la historieta: se desarrollará una trama inédita que, según se informa, llevará a Django a formar una alianza inesperada con el legendario justiciero enmascarado. Aún no se han publicado detalles específicos sobre el argumento. Sony ha confiado la escritura del guion a Brian Helgeland, ganador del Óscar por L.A. Confidential. La elección de Helgeland marca un cambio respecto a versiones anteriores del proyecto. En el pasado, el comediante Jerrod Carmichael fue contactado para escribir un borrador, pero esa versión fue descartada por razones no especificadas. Quentin Tarantino, aunque figura como coautor del cómic original y ha impulsado la idea del crossover durante años, no dirigirá la película ni tiene previsto estar al frente del proyecto.

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La dirección permanece vacante y no se ha anunciado quién ocupará esa función en la producción. La combinación creativa de Helgeland y la premisa surgida de la colaboración entre Tarantino y Wagner genera expectación sobre el tono y el estilo que adoptará la película. El respaldo de Sony a la iniciativa refuerza la intención de llevar la historia a una audiencia internacional. El filme se encuentra en una fase temprana de desarrollo dentro de Sony Pictures. No hay fecha confirmada para el inicio de la producción ni para su estreno. Tampoco se ha definido quién asumirá la dirección, y el estudio no ha revelado información sobre el equipo técnico o el resto del reparto. La noticia del avance en el desarrollo responde al interés sostenido de Tarantino por esta historia. Durante años, el cineasta expresó su entusiasmo por ver en pantalla el encuentro entre Django y Zorro, llegando a conversar con diferentes colaboradores para explorar posibles enfoques. La participación de Helgeland en la escritura del guion representa el paso más concreto hasta la fecha para materializar el proyecto.

Imagen del cómic que reúne a Django y El Zorro.

A la espera de Banderas

Por el momento, Jamie Foxx y Antonio Banderas no han firmado su participación en la película. Banderas ha confirmado públicamente que Tarantino le propuso el papel durante una conversación en la noche de los Óscar de 2020, cuando el actor fue nominado por Dolor y gloria. Sin embargo, no existe confirmación oficial de su incorporación ni de la de Foxx. Banderas expresó en 2022 su entusiasmo por la posibilidad de trabajar bajo la visión de Tarantino, señalando la capacidad del director para transformar materiales inspirados en películas de serie B en producciones de alta calidad. La presencia de ambos actores sería clave para atraer la atención de los seguidores de las sagas originales.

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Tarantino no ha dirigido una película desde Once Upon a Time in Hollywood en 2019. El cineasta ha reiterado en diversas ocasiones su intención de retirarse tras realizar su décima película, proyecto que durante un tiempo llevó el título tentativo de The Movie Critic, pero que finalmente fue descartado. En paralelo, Tarantino prepara su debut teatral con una obra titulada The Popinjay Cavalier, que se presentará en el West End de Londres en 2027. Con una obra teatral en el horizonte y sin planes inmediatos de regresar a la dirección cinematográfica, la adaptación de Django/Zorro representa una extensión indirecta de su universo creativo, aunque bajo el liderazgo de otros profesionales.