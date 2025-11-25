España

Disney+ España: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

La plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe a finales del 2020 y desde entonces busca dominar la industria de streaming en la región. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic 4: First Steps)

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como telón de fondo, la Primera Familia de Marvel deberá hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a buscar el equilibrio entre su papel de héroes y sus fuertes vínculos familiares, tendrán que defender la Tierra de un hambriento dios espacial llamado Galactus y su intrigante heraldo, Estela Plateada.

2. Zootopia 2 | A Special Look

3. Ponte en mi lugar de nuevo (Freakier Friday)

Años después de que Tess y Anna atravesaran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo puede caer dos veces.

4. Por fin solo en casa

Max Mercer se queda solo en Navidad y hará lo que haga falta para proteger su hogar de intrusos.

5. Toy Story

Los juguetes de Andy, un niño de seis años, temen que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano., pero su constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa.

6. La mano que mece la cuna (The Hand That Rocks the Cradle)

Una madre de familia acomodada contrata a Polly Murphy como niñera, pero pronto descubre que esta mujer no es quien dice ser. Remake de "La mano que mece la cuna" (1992).

7. El Grinch

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

8. Solo en casa 2: Perdido en Nueva York

En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin y su familia están a punto de coger un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido.

9. Predator: Badlands | A Special Look

10. Toy Story 3

Sabiendo que su dueño Andy, que ya no es un niño, se prepara para ir a la universidad, el vaquero Woody, el astronauta Buzz y el resto de sus amigos juguetes comienzan a preocuparse ante su incierto futuro. Efectivamente todos acaban en una guardería, donde por ejemplo la muñeca Barbie conocerá al guapo Ken. Esta reunión de nuestros amigos con otros nuevos juguetes no será sino el inicio de un montón de trepidantes y divertidas aventuras.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (AP/Richard Drew)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.

