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Primer vistazo y fecha de estreno confirmada de ‘Enola Holmes 3′: así será la tercera entrega del éxito de Netflix

Henry Cavill y Millie Bobby Brown se vuelven a poner el traje de detective para una nueva aventura que llegará pronto a la plataforma

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Henry Cavill y Millie Bobby Brown en 'Enola Holmes 3'
Henry Cavill y Millie Bobby Brown en 'Enola Holmes 3'

Netflix ha confirmado la fecha de estreno global de Enola Holmes 3 y ha revelado las primeras imágenes oficiales de la esperada película. La nueva entrega de la franquicia protagonizada por Millie Bobby Brown llegará a la plataforma el 1 de julio, y ya se anticipa como uno de los lanzamientos más destacados del año para el servicio de streaming. En las imágenes publicadas por Netflix, se observa a Enola Holmes, interpretada nuevamente por Brown, junto a Louis Partridge en el papel de Tewkesbury. La pareja aparece en plena celebración de bodas, lo que confirma que el vínculo romántico entre los personajes avanzará de manera significativa en esta tercera parte. Además, el adelanto visualiza el tono de aventura y misterio que ha caracterizado a la saga desde su debut.

La trama de Enola Holmes 3 llevará a la joven detective a Malta, donde deberá resolver un caso especialmente complejo. Según la sinopsis oficial, la historia mezcla los desafíos personales y profesionales de Enola, quien se enfrenta a una investigación más enredada y peligrosa que nunca. Mientras intenta descifrar el misterio, también debe gestionar las nuevas etapas de su relación con Tewkesbury, lo que añade una dimensión más íntima al relato. La película cuenta con un elenco principal que retoma varios de los rostros ya conocidos por los seguidores de la franquicia. Henry Cavill regresa como Sherlock Holmes, el hermano mayor de Enola, mientras que Helena Bonham Carter interpreta nuevamente a Eudoria Holmes, la madre de los Holmes. El reparto se completa con Himesh Patel como el doctor John Watson y Sharon Duncan-Brewster en el papel de Moriarty, asegurando continuidad y expansión en el universo narrativo iniciado en las entregas previas.

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Imagen de 'Enola Holmes 3'
Imagen de 'Enola Holmes 3'

Una franquicia de éxito

La dirección de esta tercera película recae por primera vez en Philip Baranti, realizador de Adolescence, quien sustituye a Harry Bradbeer, responsable de las dos primeras películas. El guion, en cambio, mantiene la firma de Jack Thorne, que ya había trabajado previamente con Baranti y es responsable de adaptar la saga literaria a la pantalla. Enola Holmes 3 se basa en la serie de libros The Enola Holmes Mysteries, escrita por Nancy Springer, consolidando así la conexión entre la obra literaria y su versión audiovisual. En cuanto a la producción, la película es fruto de la colaboración entre Legendary Entertainment y PCMA Productions. Entre los productores se encuentran Brown, Thorne, Mary Parent, Alex Garcia, Ali Mendes, Robert Brown y Michael Dreyer. Además, la lista de productores ejecutivos incluye a Joshua Grode, Jake Bongiovi (esposo de Brown) e Isobel Richards, lo que refuerza el compromiso de la protagonista en la creación y el desarrollo del proyecto.

El éxito de la franquicia Enola Holmes ha sido notable desde el lanzamiento de la primera película, consolidando a Brown como una de las figuras más populares de Netflix. Enola Holmes 2, estrenada en 2022, mostró a la protagonista abriendo su propia agencia de detectives y resolviendo un caso inspirado en la huelga de las cerilleras de 1888 en Londres, lo que aportó una dimensión histórica y social a la saga. El anuncio de la tercera entrega mantiene el interés de los seguidores y apunta a elevar aún más las expectativas en torno a la franquicia. La confirmación de la fecha de estreno y la publicación de las primeras imágenes oficializan el regreso de la joven detective al centro de la acción. Los elementos románticos y de aventura, sumados a la incorporación de nuevos escenarios y desafíos, configuran un panorama atractivo para los espectadores de todas las edades. Con el estreno global fijado para el 1 de julio, Enola Holmes 3 se posiciona como uno de los títulos más esperados en el calendario de Netflix para 2026.

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