Russell Crowe recuerda ‘Gladiator’ y la compara con su nueva película, en la que da vida a un general nazi: “Le gritábamos al guion, era una basura”

Russell Crowe comparte una impactante anécdota sobre una incómoda escena que tuvo que grabar con una tarántula. Crédito: Por qué es tendencia - X

Hubo un tiempo en el que Russell Crowe era el mejor actor sobre el planeta. El actor australiano encadenó entre 1997 con L.A. Confidential y Master and Commander algunas de las películas más importantes del nuevo siglo, y entre ellas hay una que ocupa un lugar privilegiado. No es otra que Gladiator, en la que Crowe encarnó al famoso Hispano, Máximo Décimo Meridio, el legionario romano convertido en gladiador. La película ha pasado a la historia del cine como una de las cintas más épicas, pero en origen tanto el director Ridley Scott como el propio Crowe tenían muchas dudas con respecto a ella, tal y como revela ahora en una entrevista.

“Los dos nos sentábamos en su oficina noche tras noche gritando a las páginas del guion, diciendo: ‘Bueno, esto es una mierda. Es una basura. Es una tontería’. Así que, antes de empezar a rodar, cogimos ese guion de 110 páginas y solo nos pusimos de acuerdo en 21. Y ahí nos sentimos a punto de rodar la película”, confiesa el actor, quien pretende desmitificar la película a pesar de su fama. “Ridley y yo consideramos esa experiencia como uno de los mayores ejercicios de esquivar balas de la historia del cine“.

No obstante, con su nueva película la cosa es muy diferente. “El guion de Nüremberg era precioso. Estaba muy bien equilibrado. Ofrecía una visión muy profunda de ese momento histórico. Por eso conecté con él inmediatamente", explica ahora Crowe sobre su nuevo filme, centrado en los históricos juicios contra los máximos mandatarios nazis al final de la Segunda Guerra Mundial. Una película que estuvo dentro de la Sección Oficial del pasado Festival de San Sebastián y que llega el mes que viene a cines.

De Máximo a Göring

“Solo hay que tener la energía necesaria para buscar. Como se trata de un periodo histórico muy bien documentado, pude reconstruir su vida desde que era niño, pasando por su etapa escolar, incluso dónde fue al colegio y las notas que sacó”, cuenta Crowe sobre Herman Göring, el oficial nazi al que interpreta en la película de James Vanderbilt y para el que ha realizado uno de sus trabajos más exhaustivos en años. “Pude encontrar secciones de la versión alemana de lo que el Parlamento británico llamaría Hansard, el registro político de todo lo que se dice en las Cámaras del Parlamento. Así que pude descubrir actitudes suyas que eran espontáneas. No había planeado decir algo, pero alguien le sacó de quicio en el Parlamento y él les echó una bronca, y yo pude leerlo. Y pensé: ‘Ah, vale’”, relata el actor.

Así pues, el actor ha dado un gran giro con respecto al personaje de Máximo Décimo Meridio, y espera que Göring pase a engrosar la lista de grandes roles que ha interpretado. Al contrario que con Gladiator, el actor se ha encontrado con un gran guion sobre el que trabajar, aunque admite que al principio no estaba del todo convencido: “En mi profesión, a menudo te lanzas a un trabajo dando un salto de fe”.