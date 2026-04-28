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La sorprendente imagen de Antonio Banderas y Melanie Griffith cogidos del brazo por la calle: la imagen más cercana de la expareja

El matrimonio, que se conoció en 1995 y puso fin a su relación en 2014, mantiene una cercana relación por su hija Stella del Carmen

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Antonio Banderas y Melanie Griffith

Antonio Banderas vuelve a ser noticia, pero esta vez no por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por una escena íntima que ha despertado mucho interés en sus fans. La imagen ha sorprendido por su naturalidad y por lo que representa. El actor madrileño y Melanie Griffith han sido fotografiados paseando juntos por las calles de Los Ángeles, en una estampa que ha dado la vuelta al mundo. La instantánea, publicada por el tabloide británico Daily Mail, muestra a la expareja caminando del brazo tras salir de un restaurante, acompañados por su hija Stella del Carmen Banderas.

Lejos de la imagen habitual de distanciamiento tras una ruptura, ambos se muestran relajados, sonrientes y cómplices. Una actitud que ha llamado especialmente la atención si se tiene en cuenta que su matrimonio terminó hace más de una década. Sin embargo, la escena confirma lo que ambos han defendido públicamente en numerosas ocasiones: que su relación, tras el divorcio, se transformó en una amistad sólida.

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La fotografía capta un momento cotidiano, pero cargado de significado. Banderas, con un estilo informal —chaqueta bomber, pantalón oscuro y gorra—, y Griffith, con vaqueros y cazadora de cuero, pasean sin prisa, ajenos al revuelo mediático que han generado. A unos pasos de ellos, Stella del Carmen completa la escena familiar, evidenciando el vínculo que sigue uniendo a sus padres.

No es la primera vez que se les ve juntos desde su separación, pero sí una de las más significativas por la cercanía física que refleja la imagen. El gesto de caminar cogidos del brazo ha sido interpretado como una muestra de afecto sincero, alejado de cualquier pose. Para muchos, es la confirmación de que han sabido redefinir su relación de una manera poco común en el universo de Hollywood.

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Antonio Banderas y Melanie Griffith en una publicación del Daily Mail (X).
Antonio Banderas y Melanie Griffith en una publicación del Daily Mail (X).

20 años de amor

Banderas y Griffith fueron una de las parejas más emblemáticas del cine internacional durante los años noventa y principios de los 2000. Su historia comenzó tras coincidir en el rodaje de la película Two Much en 1995 y se consolidó con su boda en 1996. Durante casi dos décadas compartieron vida personal y profesional, formando una familia que siempre estuvo bajo el foco mediático.

Tras su separación en 2014, ambos optaron por un proceso de divorcio discreto y sin conflictos públicos. De hecho, el reparto de bienes y la custodia de su hija se resolvieron de manera amistosa, algo poco habitual en este tipo de rupturas. Desde entonces, han mantenido una relación cercana, centrada principalmente en su papel como padres.

Stella del Carmen, llegando al altar del brazo de su padre, Antonio Banderas. (Instagram)
Stella del Carmen, llegando al altar del brazo de su padre, Antonio Banderas. (Instagram)

Stella del Carmen, que ha crecido entre Estados Unidos y España, ha sido el principal nexo de unión entre ambos. La joven ha acompañado en múltiples ocasiones a su padre a Málaga, especialmente durante celebraciones como la Semana Santa, una tradición muy arraigada en la vida de Banderas. Al mismo tiempo, ha mantenido su vida en Los Ángeles junto a su madre, consolidando ese equilibrio familiar entre dos culturas.

La escena captada por el Daily Mail llega, además, en un momento en el que la familia ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras la boda de Stella en 2025. Aquel enlace, celebrado en Valladolid, reunió a ambos actores en un ambiente igualmente cercano, reforzando la imagen de unidad que ahora vuelve a ponerse de manifiesto.

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