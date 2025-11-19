España Cultura

La carta que Daniel Radcliffe escribió al nuevo Harry Potter y la tierna respuesta que recibió: “Espero que lo esté pasando genial”

El actor que diera vida al popular mago ha revelado la conversación por correspondencia con el joven

Se anuncia el lanzamiento de la serie de Harry Potter en Max (Créditos: Max)

A los 12 años, Dominic McLaughlin recibió una carta inesperada que marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida: una nota personal de Daniel Radcliffe, el actor que encarnó a Harry Potter durante una década en el cine, según contó el actor en Good Morning America. El gesto llegó poco después de que McLaughlin fuera anunciado como protagonista de la próxima serie de Harry Potter que prepara HBO para 2027. En sus páginas, Radcliffe alentó al joven actor a disfrutar la experiencia y a encontrar su propio camino en el universo creado por J.K. Rowling.

Radcliffe, quien saltó a la fama mundial en 2001 con la primera entrega de la saga, relató en el programa estadounidense que no consideraba obligatorio establecer contacto con los futuros intérpretes del mago, pero quiso brindar unas palabras de bienvenida a McLaughlin, sabiendo lo que implica asumir uno de los papeles más icónicos de la cultura popular reciente. “Le escribí a Dominic y le mandé una carta, y él me devolvió una carta muy dulce”, declaraba el británico, conocido también por películas como Horns o Ahora me ves 2.

El actor británico enfatizó su intención de no convertirse en una sombra para la nueva generación. “No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, y que lo pases incluso mejor de lo que yo lo hice’… Y yo la pasé increíble", confesó Radcliffe de acuerdo con la emisión. Sus palabras reflejan tanto el peso del legado como el deseo de apoyar sin imponer. “Solo quiero darles un abrazo cuando veo las fotos de ellos: se ven tan jóvenes. Pienso que es una locura que yo estuviera haciendo eso a esa edad”, agregó.

(Warner Bros.)
(Warner Bros.)

La serie que todos quieren ver

El rol de Harry Potter es solo uno entre varios nombres nuevos en el reparto joven del ambicioso proyecto de HBO. El elenco infantil se completa con Arabella Stanton en la piel de Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Entre los personajes secundarios estarán Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Amos Kitson (Dudley Dursley). Se trata de una generación que no solo entra en el desafío actoral, sino además en la dinámica de una producción de gran escala.

Ante el compromiso de varios años de rodaje, la cadena y la productora han tomado medidas poco habituales. Según reportó la BBC en julio, Warner Bros. Studios Leavesden, donde se realiza la filmación, ha construido una escuela temporal para que los niños actores puedan seguir con su educación durante las largas jornadas de trabajo. Esta infraestructura será necesaria, dado que el plan de HBO es adaptar cada libro en una temporada, prolongando la producción durante casi una década.

El estreno de la serie está previsto para 2027 y tendrá lugar en HBO Max. La expectativa internacional es alta frente a la promesa de una narración más fiel al material original de J.K. Rowling, con un reparto renovado y una producción de largo aliento. La nueva camada de actores se prepara para asumir un legado de enorme visibilidad y presión mediática, mientras reciben mensajes de apoyo de quienes, como Radcliffe, conocen desde adentro los retos y recompensas de crecer bajo los reflectores del mundo mágico.

