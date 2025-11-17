Dos ‘influencers’ dejan en evidencia al Louvre colocando un cuadro suyo cerca de la Mona Lisa sin que la seguridad del museo se diera cuenta

Captura del instante en el que Neal y Senne colocan su retrato en el Museo del Louvre. (@neal_senne/TikTok)

Los sistemas de seguridad del Museo del Louvre han vuelto a generar mucho debate después de que, apenas un mes tras el sonado robo de joyas históricas de la institución, dos jóvenes tiktokers hayan logrado esquivar las medidas de protección para colgar un retrato de ambos en la misma sala en la que se expone la Mona Lisa.

Los influencers, llamados Neal y Senne, se adentraron el pasado viernes con una imagen de los dos enrollada en una bolsa de la compra. Junto a este retrato, también portaban un marco de lego que logró pasar los controles de seguridad sin que nadie tomara medidas al respecto, para poco después colgar su propia obra de arte en la pared, junto al cuadro más famoso del mundo. La gesta puede verse ya en su cuenta de TikTok (@neal_senne), en un vídeo que ya goza de más de 30.000 visitas.

Imagen del vídeo en el que puede verse como Neal y Senne cuelgan su retrato en el Museo del Louvre. (TikTok/@neal_senne)

Así han logrado esquivar la seguridad

Los tiktokers indican que su plan consta de tres pasos: pasar la zona de seguridad, montar el retrato y colgarlo en la pared. “Solo tenemos 30 segundos para hacerlo”, señalan al inicio del vídeo, cuando explican lo que pretenden conseguir en el interior del Louvre introduciendo trozos separados del marco. “Los objetos grandes son detenidos en el escáner de seguridad”, afirma uno, mientras que su compañero complementa este hecho con que no supone un gran problema “unirlo y montarlo” una vez estén dentro.“Nuestra bolsa todavía estaba siendo escaneada, pero Neal ya la estaba jalando por la máquina. Sé que no estuvo bien, pero la agarré rápido hace un momento”, narra Senne.

En un primer momento, su intención era colgar el cuadro al lado de la Mona Lista, razón por la que, una vez pasada la zona de seguridad, se dirigieron a la sala de los Estados del Museo, tal y como puede vere en el vídeo. “No somos muy visibles en acción”, sigue explicando Senne, quien además señala la imposibilidad de lograr esta proeza debido al alto número de guardias. “Otro problema fue que comenzamos esta misión una hora antes del cierre y no sabíamos que todos deben empezar a salir del Louvre en la última media hora”. Por eso, en cuanto comenzaron a avisar a la gente para que fueran abandonando la sala, los tiktokers se dieron cuenta de que esa era su última oportunidad para lograrlo. Por eso, finalmente acaban colgando el lienzo en una esquina de la sala.

Resurge el debate sobre la seguridad del Louvre

La actuación de estos influencers ha encendido una vez más el debate sobre si las obras del museo gozan actualmente de la protección necesaria. Una cuestión que quedó en entredicho después de que, el pasado domingo 19 de octubre, un grupo de ladrones se colaran en el museo y, en siete minutos, robaran varias joyas de la corona francesa, valoradas en un total de 88 millones de euros.

Actualmente, ya hay varios sospechosos detenidos, pero la investigación sigue en curso y no se descartan más arrestos. Aunque dos de las joyas ya han podido ser recuperadas, la mayor parte sigue en paradero desconocido.