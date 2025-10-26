España

La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Los dos detenidos han sido puestos bajo custodia policial por “robo en banda organizada” y “asociación delictiva con vistas a la comisión de un delito”

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Policía francesa junto a la
Policía francesa junto a la escalera que emplearon los ladrones en el Museo de Louve en París. (Dimitar DILKOFF / AFP)

La pasada noche del sábado, la policía francesa detuvo a dos sospechosos del robo de las joyas de la Corona de Francia durante el atraco el pasado 18 de octubre. Según ha informado este domingo el diario Le Parisien, los dos detenidos han sido puestos bajo custodia policial en el marco de las investigaciones abiertas por “robo en banda organizada” y “asociación delictiva con vistas a la comisión de un delito”, dirigidas por la brigada de París para la represión del bandidaje (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Los sospechosos, ambos originarios de Seine-Saint-Denis, un departamento de París, fueron arrestados tras una operación policial desencadenada por la inminente huida de uno de ellos al extranjero, según detalla el diario francés. El valor de las piezas sustraídas asciende a unos 88 millones de euros, lo que subraya la magnitud del golpe perpetrado en el corazón de París.

Cómo fue el robo

La noche del asalto, un comando de cuatro delincuentes irrumpió en el museo utilizando un camión equipado con una plataforma elevadora. Vestidos con chalecos amarillos y cascos de moto, los ladrones forzaron una ventana que daba acceso directo a la Galería de Apolo, donde se exhiben las joyas de la Corona de Francia. Mediante el uso de sierras radiales, lograron apoderarse de ocho piezas históricas, entre las que se encontraban tesoros que pertenecieron a varios soberanos franceses, incluida la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Durante la huida, los delincuentes perdieron la corona de la emperatriz, aunque el resto del botín permaneció en su poder.

La investigación, que sigue en curso, apunta a que los detenidos —ya conocidos por la policía por antecedentes de robos— actuaron como ejecutores experimentados y podrían haber operado bajo encargo. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales, donde pueden permanecer bajo custodia hasta 96 horas mientras se intenta identificar al resto de los cómplices y al presunto cerebro de la organización criminal.

Las autoridades han centrado sus pesquisas en las numerosas pistas dejadas por los asaltantes durante su precipitada fuga. Entre los objetos abandonados se encuentran chalecos, un casco de moto y los propios vehículos utilizados en el robo. Dentro del casco se hallaron cabellos que pertenecerían probablemente al primer ladrón que ingresó al museo, lo que podría aportar pruebas clave para la identificación definitiva. Además, los delincuentes no lograron incendiar ni la plataforma elevadora ni el camión empleados para acceder a la galería, ambos localizados posteriormente en la vía pública.

Las primeras indagaciones revelan que el elevador fue sustraído tras una cita concertada en el sitio de compraventa Le Bon Coin con un vendedor que buscaba deshacerse del equipo. Este robo tuvo lugar en la ciudad de Louvres (Val-d’Oise) pocos días antes del asalto, lo que evidencia la planificación previa del grupo.

Temas Relacionados

FranciaMuseo Del LouvreSucesosEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy domingo 26 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Estado de las reservas del

Clima en Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 26 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Zaragoza: temperatura y

Clima en Valencia: temperatura y probabilidad de lluvia para este 26 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: temperatura y

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La regidora del Ayuntamiento de Torrelodones fija nuevos precios para los enlaces civiles para “dignificar” a los ediles. Los socialistas acusan de afán recaudatorio

La alcaldesa del PP que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alcaldesa del PP que

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

Un padre trata de reducir la pensión tras el divorcio y la Justicia lo rechaza: considera que intentó “ocultar su verdadera situación laboral y económica”

Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”

España forma más a sus jóvenes, pero no los emplea: el paro juvenil repunta y retrasa la emancipación mientras se alarga la etapa estudiantil

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 25 del octubre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Real Madrid-Barcelona: previa del primer

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe