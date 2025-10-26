España Cultura

Si te gustó ‘Black Mirror’ o ‘Years and years’, no te puedes perder una de las mejores series de ciencia ficción de Prime Video: “De primera en todos los sentidos”

Greg Daniels, creador de ‘The Office’, firma esta producción de cuatro temporadas en la que el ‘más allá’ se ve transformado por los avances tecnológicos

Nel Gómez

Nel Gómez

Imágenes de 'Upload', una de
Imágenes de 'Upload', una de las mejores series de ciencia ficción de Prime Video.

No es fácil imaginar el futuro. Mirar los tiempos que vendrán, ya sea desde el miedo o la esperanza, supone un reto mayúsculo para muchos creadores de series y películas de ciencia ficción. Algunas producciones de los últimos años, como Black Mirror o Years and years, han demostrado lo interesante que sigue siendo explorar los problemas del presente a través de las evoluciones tecnológicas, sociales o culturales que estén por venir.

Sin embargo, el registro intensamente dramático de estas series contrasta con otras propuestas que, con un ejercicio de imaginación y especulación equiparable, buscan otros registros como el de la sátira. Este sería el caso de una de las mejores series de ciencia ficción de Prime Video, Upload, una obra que ha resonado tanto por su planteamiento humorístico como por la inquietud que despierta.

Imágenes de 'Upload'. (Prime Video)
Imágenes de 'Upload'.

Existe el ‘más allá’, pero es de pago

Esta ficción, ideada por Greg Daniels (creador de The Office y Parks and Recreation) ofrece una apuesta por el ciberpunk occidental bajo la óptica de la ironía y el romance con una historia ambientada en el año 2033. Por ese entonces, la tecnología ya permite transferir la conciencia de los fallecidos a una realidad digital. Las condiciones de este “más allá” dependen, sin embargo, de la capacidad económica del individuo y del plan de datos contratado, perpetuando el sistema de clases incluso en la eternidad.

El protagonista, Nathan Brown (interpretado por Robbie Amell), muere en un accidente de tráfico y su conciencia acaba en el costoso resort virtual Lakeview, financiado por su acaudalada novia. La adaptación a este entorno —al estilo de un simulador social, con paisajes bucólicos y actividades prescindibles— no resulta sencilla: los residentes, aunque no necesiten comer, se ven forzados a “hacer como si” para mantener la salud mental.

A esta premisa se suma un eje de misterio, ya que la muerte de Nathan podría no ser tan accidental como parecía. Su única aliada en el entorno digital es Nora Antony (Andy Allo), una trabajadora de la compañía que administra Lakeview y que, bajo el rol de “ángel”, le asiste en la transición.

Robbie Amell y Andy Allo
Robbie Amell y Andy Allo en 'Upload'.

La relación entre ambos introduce un matiz romántico y emotivo que estructura la narrativa principal. Además, completan el reparto Allegra Edwards, Kevin Bigley, Owen Daniels y Zainab Johnson, quienes aportan capas de comicidad y reflexión a la exploración de temas como el capitalismo exacerbadamente aplicado hasta la muerte, la soledad, el duelo y la posibilidad del amor en un entorno simulado.

Un ‘Black Mirror’ “optimista”

Con cuatro temporadas (la última de ellas, que concluye la historia, estrenada este último verano), Upload cuenta con un total de 29 episodios de 40 minutos de duración. A lo largo de estos, la historia permite reflexionar sobre temas como el temor y la fascinación por un futuro digitalizado y mercantilizado que, en el futuro, podría dejar de pertenecer exclusivamente a la esfera de la ciencia ficción.

Irrumpe en tu mente. Irrumpe en tu realidad. La serie ganadora del Emmy regresa con seis nuevas historias donde nada es lo que parece. (Crédito: Netflix)

“Imagina que un episodio de Black Mirror fuese escrito por un optimista ingenioso”, señala una de las reseñas dejada por usuarios en webs de referencia como IMDB, donde su buena puntuación refrenda el éxito entre quienes ya la han visto. “Repleto de ideas y tecnología del futuro que plantea un sinfín de cuestiones filosóficas e implicaciones morales. Muchas risas y, sin embargo, un tono muy respetable. Es de primera en todos los sentidos”.

