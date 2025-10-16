La gran comedia (poco conocida) que no debería pasar desapercibida: una sátira sobre los multimillonarios inspirada en el divorcio de Jeff Bezos

Tráiler de la tercera temporada de 'Loot'

Vuelve Maya Rudolph en la serie en la que por fin a podido lucirse a través de un papel hecho a su medida. Se trata de Loot, que regresa a Apple TV+ con su tercera temporada, ratificándose como una de las comedias más singulares de los últimos años.

En esta nueva entrega, la trama profundizará en la transformación de Molly Wells, una multimillonaria que, tras un divorcio mediático, se reinventará como filántropa y líder de la Fundación Wells, rodeada de un equipo tan leal como excéntrico.

La premisa de Loot se sostiene sobre la paradoja de la riqueza y la búsqueda de sentido personal. Molly Wells, interpretada por Maya Rudolph, descubre la infidelidad de su esposo, el magnate tecnológico John Novak (papel de Adam Scott), tras veinte años de matrimonio.

El divorcio la deja con una fortuna de 87.000 millones de dólares y el control de una fundación benéfica que desconocía. Este punto de partida, que recuerda a la historia real de MacKenzie Scott tras su separación de Jeff Bezos, sirve de base para explorar con humor los dilemas de la filantropía, la amistad y la reinvención personal.

La tercera temporada mantiene el tono satírico y desenfadado que caracteriza a la serie, con nuevas situaciones absurdas y relaciones humanas en el centro de la narrativa.

El equipo de la Fundación Wells, formado por Nicholas (Joel Kim Booster), Sofía Salinas (Michaela Jaé Rodríguez), Howard (Ron Funches), Arthur (Nat Faxon), Rhonda (Meagen Fay) y Ainsley (Stephanie Styles), acompañará a Molly en su intento de cumplir la promesa pública de donar toda su fortuna.

La dinámica entre estos personajes, todos con dificultades en sus relaciones personales, se convierte en el motor de la comedia, mientras la diversidad racial y de género del elenco aporta una dimensión adicional a la sátira social de la serie.

Un giro inesperado en el inicio de la tercera temporada

El inicio de la nueva temporada introduce un giro inesperado: el primer episodio, titulado “Bye-bye Mode”, arranca con Molly y su asistente Nicholas aparentemente varados en una isla tras un accidente de avión. Sin embargo, pronto se revela que en realidad se encuentran en una de las propiedades de la protagonista, una mansión en una isla ‘semiprivada’ del océano Índico.

Maya Rudolph, quien ‘coescribió’ el episodio junto a Emily Spivey, explicó que “me encanta la apertura dramática, varados en una isla desierta. Pero pensé que sería divertido si Nicholas estuviera detrás de todo, y finalmente todo el equipo de la Fundación Wells termina allí”. Esta secuencia, que combina el humor con la extravagancia de los ‘ultrarricos’, incluye la aparición de un excéntrico millonario nudista interpretado por Henry Winkler.

El episodio también explora la evolución de la relación entre Molly y Arthur. Tras la confesión de amor de Molly al final de la temporada anterior, Arthur aparece en la isla tras buscarla por todo el mundo, decidido a declararle sus sentimientos.

Maya Rudolph en 'Loot' (Apple TV+)

Maya Rudolph señaló al medio TheWrap que el desenlace de este episodio “es como el final de Grease”, con el equipo celebrando la nueva pareja. No obstante, la actriz advierte que la temporada pondrá a prueba la relación: “Lo que sigue es la realidad de una relación real. Es divertido soñar y fantasear con cómo sería, pero ahora realmente lo están viviendo y poniendo a prueba sus diferencias. Enfrentan muchos desafíos”.

La serie, creada por Alan Yang y Matt Hubbard, quienes ya habían colaborado en Parks and Recreation, ha ido ganando una base de seguidores fieles pese a no ser la producción más popular de Apple TV+. El cierre de la segunda temporada, que dejó a los espectadores con un ‘cliffhanger’, fue recibido con entusiasmo por quienes valoran el equilibrio entre sátira y calidez emocional que ofrece Loot.

El carisma de Maya Rudolph

El éxito de la serie se apoya en gran medida en el carisma y la versatilidad de Maya Rudolph. En abril de 2024, la actriz fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. Su colega y amiga Amy Poehler destacó en la publicación: “Para ser una genio de la comedia, es una gran fanática de ella. Es generosa con su risa. Le encanta formar parte de un equipo, pero puede encestar la canasta ganadora si le pasas la pelota”. Ambas compartieron escenario en el legendario Saturday Night Live, donde Rudolph formó parte del elenco fijo entre 2000 y 2007, especializándose en imitaciones memorables de figuras como Donatella Versace y Beyoncé.

Maya Rudolph en la presentación de la primera temporada de 'Loot' REUTERS/Mario Anzuoni

La trayectoria de Maya Rudolph abarca también la música y el cine. Hija del compositor Richard Rudolph y la cantante de soul Minnie Riperton, la actriz creció en Los Ángeles y estudió fotografía antes de iniciar su carrera artística. Participó en bandas como That Dog y The Rentals, y tras su paso por Saturday Night Live, consolidó su presencia en el cine y la animación. En 2024, obtuvo su sexto premio Emmy por su trabajo en la serie animada Big Mouth de Netflix. Además, sigue actuando junto a Gretchen Lieberum en la banda de versiones de Prince llamada Princess.

La tercera temporada de Loot refuerza su apuesta por la sátira social y la exploración de los excesos de la riqueza, mientras mantiene el foco en la evolución personal de Molly Wells y su entorno.

Los nuevos episodios están disponibles en exclusiva en Apple TV+ desde el 15 de octubre de 2025, con la promesa de mantener el humor, los giros inesperados y la crítica a los ‘megamillonarios’ que buscan moldear el mundo a su antojo.