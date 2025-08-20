España Cultura

La película que Aubrey Plaza menciona al hablar de la muerte de su marido y con la que muchos se identifican: “El duelo se siente así”

La actriz se ha abierto por primera vez con respecto a la pérdida de su esposo Jeff Baena

Por David Pardillos

El abismo secreto - Trailer . (Fuente: BINGE Trailers In Spanish)

No siempre se da el caso, pero a veces las películas y las series pueden ser una forma de lo más terapéutica para afrontar un trauma, para descubrir un miedo o para poder sentirse identificado con algo en mucho tiempo. Hay determinadas obras que hacen click en las personas y eso es precisamente lo que las hace únicas, que sean capaces de llegar a tantas personas de forma muy diferente. La última de ellas, la actriz Aubrey Plaza, quien ha sido capaz de explicar por primera vez su duelo a través de una película en concreto.

La actriz, que perdió a su esposo Jeff Baena hace tan solo unos meses, se había mantenido hasta el momento en un gran duelo, sin hablar nada al respecto ni tampoco hacer grandes apariciones en medios. Con motivo del estreno de Honey Don’t, la película que protagoniza junto a Margaret Qualley de la mano del director Ethan Coen, la actriz ha reaparecido. Lo ha hecho en el podcast de su buena amiga y antigua compañera de reparto Amy Poehler, con la que coincidió en la serie de comedia Parks and Recreation y con la que se ha sentido lo suficientemente cómoda para hablar por primera vez de la muerte de su marido.

“Para quitarnos eso de encima, la gente quiere verte y saber cómo estás. Has tenido un año terrible, terrible, trágico. Perdiste a tu esposo. Has estado lidiando con eso y has estado buscando diferentes formas de sentir y encontrar apoyo. En nombre de todas las personas que sienten que te conocen y de las personas que realmente te conocen, ¿cómo te sientes hoy?, preguntaba sin miramientos Poehler. “En general, estoy aquí y estoy funcionando. Me siento agradecida por poder moverme por el mundo. Creo que estoy bien. Es como una lucha diaria, obviamente”, comentaba Plaza, antes de mencionar una película como analogía para cómo se siente con respecto a su duelo.

Imagen de 'El abismo secreto'
Imagen de 'El abismo secreto'

El abismo al que nadie quiere mirar

“Es una película de extraterrestres con Miles Teller. En la película, hay un acantilado a un lado y otro acantilado al otro lado, y entre ambos hay un desfiladero lleno de monstruos que intentan atraparlos. Te juro que cuando la vi pensé: ‘Así es como siento mi duelo’, o cómo podría ser ese dolor. En todo momento, hay un océano gigante de horror que está ahí y puedo verlo. A veces solo quiero sumergirme en él y estar ahí, y otras veces lo miro. A veces intento alejarme de él. Siempre está ahí, y los monstruos intentan atraparme, como a Miles Teller y Anya Taylor-Joy”, reconocía la actriz, refiriéndose a la película El abismo secreto.

El filme que menciona Plaza se estrenó directamente en Apple TV+ hace algunos meses, y presentaba una historia algo particular que mezclaba acción, ciencia ficción y romance entre dos personas aparentemente solitarias pero que poco a poco terminan estrechando su relación. Dirigida por Scott Derrickson, responsable de Dr. Strange (Doctor Extraño) o la saga Sinister, la película ha hecho que mucha gente se sienta identificada con la reflexión de Plaza.

“También perdí a mi marido a principios de este año. Tenía 32 años y también fue un golpe trágico. Significa mucho para mí saber de Aubrey y no sentirme sola. La descripción de su experiencia con el duelo me resulta muy familiar”, comentaba una usuaria. “Es una descripción muy acertada del dolor. Aprecio su vulnerabilidad y me encanta verla reír y pasar el rato con una buena amiga en este momento”, secundaba otra persona. Sea como fuere, parece que la película y la reacción de Plaza es común en muchos, evidenciando eso de que a veces las obras también pueden servir de forma terapéutica para afrontar determinados problemas que de otra manera muchos serían siquiera incapaces de poner en palabras.

