Un pasajero del vuelo Madrid-París relata cómo ha sido el accidente contra un buitre: “Las mascarillas las sacamos todos a la fuerza”

Los pasajeros de un vuelo de Iberia que se dirigían a París desde Madrid han vivido una de las experiencias que más aterran a los viajeros: un accidente contra un pájaro que volaba en el espacio aéreo. Y es que todos los integrantes de la aeronave se han llevado un susto cuando un buitre ha impactado contra el morro del avión, ocasionándole graves daños. A pesar de los nervios por el accidente, la piloto ha logrado volver al aeropuerto de Barajas y aterrizar sin que se produjeran heridos.

En torno a las 18:30 horas, Controladores Aéreos de España han informado a través de su cuenta en redes sociales (@controladores) cómo ha evolucionado el suceso. Tras el aviso del piloto y la tripulación, el protocolo de seguridad se activó de inmediato en el aeropuerto madrileño: “Nos comunica impacto con ave. Solicitan regresar a Barajas en emergencia”, han informado en su cuenta de X. Los controladores aéreos de esta manera dieron prioridad absoluta al vuelo afectado y reorganizaron el tráfico para garantizar la seguridad tanto de la aeronave como del resto de operaciones en la terminal.

Un avión regresa de emergencia tras chocar con un pájaro (Montaje Infobae, @controladores)

“Les posicionamos para aproximación directa a pista 32L mientras se activan los medios de emergencia del aeropuerto”, han especificado los controladores. Además, dejaron que la aeronave aterrizase “sin librar pista inicialmente, siendo supervisado por bomberos”. Así, “pasamos a operar con pista única 32R”, para después ser retirado de la 32L y proceder “a la revisión de pista” por si hubiera objetos que pudieran obstruir el aterrizaje de otras aeronaves. La misma cuenta oficial agradeció “la colaboración de las tripulaciones afectadas”. Minutos más tarde, reconocieron igualmente el “gran trabajo” que ha hecho que el incidente haya quedado en un “susto”

Aunque al final no se han registrado heridos, dentro del avión, el ambiente fue de máxima tensión. Un pasajero registró con su teléfono móvil los momentos de pánico que vivieron, que luego compartió en sus redes sociales. En las imágenes puede verse a los ocupantes del aparato con las mascarillas de oxígeno puestas y escenas de confusión ante el humo presente en la cabina. El propio pasajero relató después su experiencia: “Las mascarillas las sacamos todos a la fuerza porque la cabina se llenó de humo y no podíamos respirar, efectivamente nunca pude hacer que la bolsa se inflara, pero filtraba el humo”, explicaba Giancarlo Sandoval (@giancarlo.sndvl) tras el aterrizaje para El Periódico de España.

Giancarlo ha cedido imágenes en exclusiva a Infobae España, donde se ha podido ver cómo en esos momentos, en los que reinaba el silencio, el viajero confesaba no sentir “las manos” del miedo. Por eso, cuando el avión ha logrado tocar tierra, los pasajeros no han dudado en llenar de aplausos la aeronave. Además, según nos ha confirmado Sandoval, una vez aterrizaron en el aeropuerto “nos llevaron otra vez a la terminal”, pero el nuevo vuelo que “estaba predispuesto para las siete y media de la noche” no salió hasta las “ocho y quince”.

De esta manera, ha explicado que el retraso se ha debido a que la capitana ha esperado para ver si se podía meter todo “el equipaje de bodega” en el avión. Sin embargo, finalmente la aerolínea ha decidido enviarlo “en el siguiente vuelo”. Este retraso, sumado al receso por el incidente, ha hecho que los viajeros no llegasen con cinco horas de retraso. Así, aunque “originalmente, iba a llegar a las seis de la tarde. Llegué a las once y media”, ha confirmado Giancarlo, quien no ha podido acceder a su hotel hasta las doce y media de la noche.