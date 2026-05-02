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Epicteto, filósofo estoico: “La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad”

En ‘De los beneficios’, quien fuera consejero del emperador romano Nerón reflexiona sobre la importancia de no aguardar pasivamente lo que está por venir

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Escultura de Séneca realizada por Eduardo Barrón González. (Museo del Prado)
Escultura de Séneca realizada por Eduardo Barrón González. (Museo del Prado)

Es una sensación casi universal caminar por la vida con la sospecha de que la suerte nos ha dado la espalda. Miramos a nuestro alrededor y nos parece que a nuestro alrededor todo el mundo acumula éxitos que atribuimos al azar, mientras que nuestras propias dificultades parecen (casi) fruto de una conspiración cósmica. Esta frustración cotidiana nace de la creencia de que la felicidad es un billete de lotería que nunca nos toca, dejándonos a merced de fuerzas externas que no comprendemos.

Frente a esta idea, el estoicismo, corriente filosófica surgida en Atenas a principios del siglo III a.C, siempre ha ofrecido una particular visión sobre ese desamparo, proponiendo que la suerte no es tan ‘caprichosa’ como creemos. Su núcleo se basa en la dicotomía del control: distinguir radicalmente entre lo que depende de nosotros y lo que no. Para un filósofo estoico, los eventos externos eran indiferentes, y la verdadera libertad radicaba en nuestra reacción.

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En este escenario destaca la figura de Séneca, el brillante orador y consejero del emperador Nerón, además de uno de los pensadores más destacados a la hora de traducir la ética griega (y, en el seno de esta, la ética estoica) a la práctica romana. A él le debemos, pues, esta conocida sentencia: “La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad”.

Busto de Séneca, filósofo estoico.
Busto de Séneca, filósofo estoico.

El significado de la frase de Séneca

Las palabras del filósofo estoico (que, por cierto, nació en lo que hoy es la ciudad andaluza de Córdoba) no son un simple eslogan de autoayuda, sino una advertencia sobre la responsabilidad individual en lo que conseguimos. Él entendía que las ocasiones favorables son inútiles si encuentran a un hombre perezoso o ignorante. Como bien señaló en su obra De Beneficiis: “Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige”. La suerte requiere de un sujeto activo que haya cultivado su intelecto y habilidades previamente.

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Así pues, Séneca conminaba a una preparación estoica que consistía en fortalecer el carácter para que los embates del destino no nos encuentren desprevenidos o vulnerables. El filósofo insistía en que debemos estar listos para cualquier giro de la fortuna, pues “el fuego prueba el oro; la miseria a los hombres fuertes”. Al estar preparados para lo peor, cualquier evento positivo se convierte en una oportunidad aprovechable, mientras que los reveses son vistos simplemente como entrenamientos necesarios para la virtud.

Así, Séneca consideraba que no podemos sentarnos a esperar que la vida nos sonría sin esfuerzo. Solo quien ha pulido sus habilidades y su juicio está en condiciones de reconocer y capturar la oportunidad cuando esta decide asomarse por la rendija del destino. Eso sí, tampoco hay que esperar a que esa oportunidad llega, sino centrarse siempre en ese ahora que podemos controlar: “La verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro”.

Cubierta del libro 'De los beneficios', del filósofo estoico Séneca. (Editorial Letra Minúscula)
Cubierta del libro 'De los beneficios', del filósofo estoico Séneca. (Editorial Letra Minúscula)

Ecos modernos de la fortuna intelectual

Siglos después, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche llevó la reflexión sobre el destino a una dimensión casi mística con su concepto del amor fati. Nietzsche nos instaba a no solo aceptar la suerte, sino a amarla en todas sus formas, declarando: “Mi fórmula para la grandeza en un ser humano es el amor fati: no querer que nada sea distinto". Para él, la preparación no era para evitar el azar, sino para abrazarlo totalmente.

Por otro lado, el filósofo español José Ortega y Gasset aportaría una visión más arraigada en la realidad del siglo XX en sus Meditaciones del Quijote. En este libro, su famosa tesis “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” nos recuerda que la vida humana es una unidad inseparable entre el “yo” y el “mundo” en el que ese yo vive, pueda o no controlarlo.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Para unos y otros filósofos, la suerte deja de ser un enigma inalcanzable cuando comprendemos que somos coautores de nuestro destino junto con el azar. La sabiduría de Séneca y los estoicos ilustró que el único control real reside en nuestra capacidad de estar listos para cada momento. Tal y como propugnaba el estoico: “A veces, incluso vivir es un acto de valentía”.

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