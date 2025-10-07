España Cultura

Vuelven las películas a 3,5 euros: la nueva edición de la Fiesta del Cine tendrá lugar en noviembre

Las entradas podrán comprarse a partir del miércoles 29 de octubre

Por Elena L. Villalvilla

Cines Embajadores, en Madrid.
El cine vuelve a convertirse en el plan más popular y económico del otoño. La Fiesta del Cine celebrará su XXV edición en toda España del lunes 3 al jueves 6 de noviembre, con entradas a un precio único de 3,5 euros.

La organización ha confirmado que las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 29 de octubre, tanto en internet —en las webs de los cines y plataformas de venta habituales— como en las taquillas físicas y los quioscos situados en los halls de los complejos cinematográficos.

En esta edición, los embajadores de la Fiesta del Cine serán dos intérpretes muy reconocidos: Carolina Yuste y Eduard Fernández, ambos ganadores en los Premios Goya 2025. Yuste se llevó el galardón a Mejor Actriz Protagonista por La Infiltrada, mientras que Fernández obtuvo el de Mejor Actor Protagonista por Marco.

trailer 'Los domingos'

“Ver una película en un cine supone vivir una sensación de intimidad compartida en la oscuridad y silencio, que tiene algo mágico difícilmente explicable. Esa sensación de que algo ha entrado en ti muy profundamente“, ha destacado Fernández, mientras que Yuste ha señalado que “el mundo de hoy día nos exige una inmediatez y una rapidez que termina generando angustia y sobrecarga mental”. “Creo que elegir ir al cine es una forma de resistencia a esa forma de atender y mirar. Para mí ese momento está conectado con el ritual y con el amor”, ha añadido la actriz.

Qué ver: estrenos aclamados y esperados

Los espectadores que se sumen a la promoción tendrán la oportunidad de descubrir los estrenos más recientes del fin de semana previo, muchos de los cuales llegarán a las salas entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Entre ellos destacan Los Tigres, un thriller de Alberto Rodríguez con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie; la película de terror Together, protagonizada por Alison Brie y Dave Franco; y la comedia española Cuerpos locos, con Paz Padilla y Antonio Resines. También se estrenan el drama familiar A pesar de ti, de Josh Boone, basada en la novela del mismo nombre de la autora superventas Colleen Hoover; The Mastermind, dirigida por Kelly Reichardt con Josh O’Connor como protagonista. Todas estas cintas se estrenan el 31 de octubre.

Frankenstein. Jacob Elordi as The Creature in Frankenstein . Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

El mismo fin de semana coincidirá con el esperado reestreno por el 40 aniversario de Regreso al futuro, todo un clásico de Robert Zemeckis que vuelve a la gran pantalla. Y para los amantes de los musicales, llegará Bat Out of Hell: The Musical, inspirado en la leyenda de Meat Loaf.

En semanas anteriores también habrán sumado títulos que con mucha probabilidad segurián en cartelera. Entre ellos figuran Black Phone 2, secuela de la exitosa cinta de terror de Scott Derrickson; Frankenstein, la adaptación de Guillermo del Toro con Oscar Isaac y Jacob Elordi; y la animación Tom y Jerry: Aventura en el tiempo. También podrá verse San Simón, dirigida por Miguel Ángel Delgado y centrada en los campos de concentración franquistas en 1936. De igual manera, también podrá verse Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, muy bien recibida por la crítica y el público en el Festival de San Sebastián, donde consiguió la Concha de Oro. Estos nombres llegarán a la gran pantalla una semana antes, el 24 de octubre, aunque destacan muchos otros títulos.

Con 25 ediciones a sus espaldas, la Fiesta del Cine se ha consolidado como una de las iniciativas culturales con mayor acogida en España.

