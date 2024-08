Quién es Colleen Hoover, la autora que llegó al cine con su libro “Romper el Círculo”

“Romper el círculo” genera debate sobre las relaciones tóxicas y la superación personal

Colleen Hoover, nacida en Texas, Estados Unidos, es una escritora que logró lo que muy poco autores contemporáneos pueden presumir: vender libros a la altura de gigantes literarios como Danielle Steel y Stephen King. Este fenómeno literario se volvió viral en redes sociales, más especifico en BookTok - la faceta literaria de TikTok - y conquistó a millones de lectores con sus historias de amor, drama y superación.

“It Ends With Us” traducida a español como “Romper el círculo”, es una de sus novelas más populares, y la catapultó a la fama internacional. Con esta historia generó un gran impacto en la cultura popular y abrió debate sobre la representación de la violencia doméstica en la literatura. La adaptación cinematográfica de “Romper el círculo”, generó una gran expectativa en el público desde antes de ser estrenada en agosto de 2024. Protagonizada por Blake Lively como Lily y Justin Baldoni como Ryle.

Justin Baldoni y Blake Lively protagonizan la adaptación cinematográfica - (Sony Pictures)

La trayectoria de Colleen Hoover

Empezó a escribir en 2011 y desde esa fecha hasta la actualidad escribió más de 20 novelas. Muchas de sus historias han alcanzado la cima de las listas de best sellers. En 2022, vendió casi 9 millones de libros en todo el mundo, consolidándose como una de las autoras más exitosas de la actualidad. Su popularidad se debe en gran parte a su estilo narrativo, directo y emocional, que conecta con los lectores de forma profunda.

Cómo comenzó su carrera en la literatura

Hoover comenzó su carrera literaria como autora independiente. En 2012, autopublicó su primera novela, “Slammed”, la cual, para su sorpresa, se convirtió en un éxito instantáneo y llegó a la lista de bestsellers de The New York Times. Este logro la llevó a firmar un contrato con una editorial tradicional, marcando el inicio de su meteórico ascenso en el mundo literario.

El éxito de esta escritora es tal que desde 2022 no publicó un nuevo libro, pero aun así encabeza el top de ventas. Su última historia publicada fue “It Starts With Us” o traducida cómo “Volver a empezar”, que es la secuela de su gran célebre libro “Romper el círculo”.

Con más de 20 novelas, Hoover es una de las autoras más vendidas de la actualidad - (Colleen Hoover)

Cuál es el libro más vendido de Colleen Hoover

“Romper el círculo” es la novela más vendida de Colleen Hoover, con millones de ejemplares en todo el mundo. La historia, que aborda el tema de la violencia doméstica de forma cruda y realista, ha generado un gran impacto en los lectores, despertando conversaciones importantes sobre las relaciones tóxicas y la necesidad de romper con los ciclos de violencia.

Esta novela fue publicada originalmente en 2016, ha experimentado un resurgimiento en popularidad en los últimos años gracias a la plataforma TikTok. Relata la historia de Lily, una joven que busca construir una nueva vida lejos del trauma de la violencia familiar que marcó su infancia. Sin embargo, su camino se complica al enamorarse de Ryle, un hombre encantador que esconde un lado oscuro.

La adaptación de “It Starts With Us” aún no está confirmada - (Colleen Hoover)

Entre 2021 y 2022, la novela se convirtió en un fenómeno viral en la red social, lo que impulsó sus ventas en España y Latinoamérica. Hoover reveló que la historia está inspirada en la experiencia de su propia madre, quien fue víctima de violencia doméstica. La autora presenció estos episodios de violencia en su infancia, lo que marcó profundamente su vida y su obra.

Romper el círculo llegó al cine

La adaptación cinematográfica del éxito de Colleen Hoover fue dirigida por Justin Baldoni, quien también interpreta al personaje de Ryle. Por otro lado, Blake Lively encarna a Lily, la protagonista de la historia. La película ha sido objeto de debate por la representación de la violencia y por la elección del elenco, pero también ha sido elogiada por su fidelidad al espíritu del libro.

Mientras “It Ends With Us” continúa cosechando éxitos en taquilla, la posibilidad de una adaptación de su secuela, “It Starts With Us”, se mantiene en el aire. Aunque la novela de Colleen Hoover publicada en 2022 fue un éxito rotundo, la complicada relación entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas y productores de la primera película, podría suponer un obstáculo para la adaptación.

“Regretting You” también será llevada al cine bajo la dirección de Josh Boone - (Eric Charbonneau/Getty Images for Sony Pictures)

A pesar del interés del público, la adaptación de “It Starts With Us” no está confirmada. Si bien Wayfarer Studios, productora de Baldoni, posee los derechos de “It Ends With Us”, no se sabe si también los tienen para la secuela. La posibilidad de que Lively asuma la dirección, las especulaciones sobre la tensión entre ambos, y la apretada agenda de Hoover, añaden incertidumbre al futuro de la adaptación de la secuela.

Por otro lado, los fans de Colleen Hoover tienen otro motivo para celebrar: su novela “Regretting You”, o conocida como “A pesar de ti”, también llegará a la pantalla grande. Josh Boone, conocido por su trabajo en “The Fault in Our Stars”, dirigirá la película, cuyo guion fue escrito por Susan McMartin. Allison Williams, estrella de “Girls”, interpretará a Morgan, y Mckenna Grace dará vida a Clara. Aún no hay noticias sobre el inicio de la producción, pero se espera que con el anuncio del elenco principal, el rodaje comience pronto.