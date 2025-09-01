Guillermo del Toro: “Frankenstein es la película para la que he estado entrenando durante 30 años”

Un avance de la película del director mexicano sobre el monstruo que aún sigue vivo en la literatura y el cine desde que fue creado por la escritora Mary Shelley. Netflix anunció su estreno en la plataforma para el 7 de noviembre

En el primer día de rodaje de Frankenstein, Guillermo del Toro levantó un dibujo de la criatura que había hecho cuando era adolescente.

“Él dijo: ‘Esto es como Jesús para mí’”, recuerda Oscar Isaac.

Para el cineasta mexicano, la novela gótica de Mary Shelley de 1818 y la película de 1931 con Boris Karloff son sus urtextos personales: el origen de un afecto de toda la vida por los monstruos que del Toro ha cobrado vida desde entonces, en montones de sketches y en una filmografía adorada por ellos. Para un niño incomprendido que creció en una familia católica devota, la criatura de Frankenstein, aborrecida por su creador, pero dotada por Karloff de empatía y fragilidad, abrió algo.

“Sentí que nacía en un mundo implacable, donde o tenías que ser un corderito blanco o estabas condenado”, dice del Toro. “En el momento en que Karloff cruza el umbral en la película, retrocede y luego gira, me sentí como San Pablo camino de Damasco. Dije: Ese soy yo. Fue una transferencia de alma inmediata y absoluta. Y creo que eso nunca ha desaparecido”. “Fue un perdón por ser imperfecto”, añade del Toro.

Oscar Isaac como Frankenstein. (Cortesía: Netflix)

“Frankenstein”, que Netflix estrenará en cines el 17 de octubre y en su plataforma de streaming el 7 de noviembre, podría ser la culminación de la vida artística de Del Toro. Es su oportunidad de, por fin, estrenar una película —una gran saga de creador y creación, padre e hijo, Dios y pecador— con la que lleva décadas soñando.

“Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años”, dijo del Toro en una entrevista reciente desde Toronto, donde estaba mezclando la película.

Un libro que “cambia contigo”

Del Toro vio por primera vez la película de 1931 a los 7 años. Leyó el libro de Shelley a los 11. Desde entonces, los monstruos han sido menos un recurso narrativo para él que una creencia personal arraigada. Hace ya 20 años, hablaba de sus esperanzas de hacer una adaptación miltoniana de la novela de Shelley. Sin embargo, cree que el tiempo le ha ayudado. De niño, se identificaba con la criatura. Tras ser padre, comprendió al Dr. Frankenstein de una manera nueva.

“Es uno de esos libros que cambia contigo”, dice. “Así que la película cambió. Sientes que llevas mucho tiempo soñando con ella”.

En la película, una epopeya adornada con enormes decorados y un vestuario suntuoso, Isaac interpreta a Victor Frankenstein, con Jacob Elordi como el monstruo. Isaac se reunió inicialmente con del Toro sin ningún proyecto en mente. Su conversación giró en torno a sus padres.

El director Guillermo del Toro y Oscar Isaac como Victor Frankenstein en el set de Frankenstein (Ken Woroner/Netflix)

“Al final de esa conversación, me dijo: ‘Quiero que seas mi Victor’”, dice Isaac. “No sabía que estaba haciendo Frankenstein. Luego me dio el ‘Frankenstein’ de Mary Shelley y el Tao Te Ching y me dijo: ‘Lee estos dos libros’”.

Isaac, de 46 años, conocía a Del Toro desde hacía mucho tiempo, pero era su primera película juntos. Para el actor, la experiencia de colaboración le recordó su papel decisivo con los hermanos Coen .

“Me sentí como si volviera a interpretar ‘Llewyn Davis’. Y no lo he sentido desde entonces”, dice Isaac. “Es la sensación de una familia construyendo esto juntos de una manera increíblemente comunitaria”.

Un reproductor de premios para Netflix

Netflix, junto con los productores J. Miles Dale y Scott Stuber, apuesta a que “Frankenstein” será una de las películas más taquilleras del otoño. Se estrenará en el Festival de Cine de Venecia antes de pasar por el Festival Internacional de Cine de Toronto . La última película de Del Toro, Pinocho de Guillermo del Toro, le valió a la plataforma de streaming su primer Óscar a la mejor película de animación. En 2018, La forma del agua de Del Toro ganó el premio a la mejor película. Es casi seguro que Frankenstein estará entre las nominadas a los Premios Óscar este otoño.

Oscar Isaac en el Festival de Cine de Venecia (REUTERS/Remo Casilli)

Pero se han realizado más de cien películas de Frankenstein a lo largo de los años. Sin embargo, también ha pasado mucho tiempo (¿Frankenweenie de Tim Burton en 2012?) desde que una realmente cautivó al público. Para del Toro, lo que hace única a su “Frankenstein” podría ser la profundidad de su sentimiento por ella.

“Creo que puedes hacer una versión de ‘With a Little Help From My Friends’ y ser Joe Cocker o no. Pero lo único que tienes es tu voz”, dice del Toro. “Es muy católico porque viene de mí. Me interesa responder por qué Dios tuvo que enviar a Jesús a la crucifixión”.

“Frankenstein” de Del Toro también se creó con especial fidelidad a Shelley y busca evitar algunas de las caracterizaciones más simplistas que se han hecho a lo largo de los años. La concepción de Victor Frankenstein era menos la de un científico loco que la de un artista y showman. Isaac incluso se inspiró en un ícono del R&B.

“En una escena, cuando Víctor entra a la torre por primera vez, imaginando su laboratorio, incluso vi un ensayo de Prince llegando al Super Bowl y la forma en que miraba alrededor del escenario, ese tipo de propiedad”, dice Isaac.

Guillermo del Toro (REUTERS/Yara Nardi)

Del Toro, de 60 años, se ve a sí mismo tanto en Frankenstein como en su monstruo, y quería un “Frankenstein” que reflejara las perspectivas de ambos.

“Desde Nightmare Alley, tiendo a pensar que el protagonista y el antagonista a veces son el mismo personaje”, dice del Toro. “Eso, supongo, ocurre después de cumplir 50. Empiezas a ver el mundo como una paradoja, en lugar de una dicotomía”.

Es tentador ver al propio Del Toro como una especie de Víctor Frankenstein. Es un creador de monstruos, un conjurador de cosas fantásticas. Pero a pesar de haber contemplado su película de Frankenstein durante muchos años, no quería hacer una película predestinada, electrizada por su genio. Quería guiarla con más delicadeza hasta su realización.

“A diferencia del doctor, he aprendido a escuchar. Cuando eres un cineasta joven, hablas de la película que ves”, dice del Toro. “Lo que aprendes con décadas de experiencia es que la película habla. Y te dice lo que debe ser. La gente pregunta qué conlleva la edad como director. Yo digo que entiendes que hacer películas no es un dictado. No es una negociación forzada con la realidad”.

Fuente: AP