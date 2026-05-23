Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid: “Después de 20 años, se va a poder votar”

El empresario Enrique Riquelme. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Los socios del Real Madrid irán a las urnas. Enrique Riquelme, presidente de la empresa energética Cox Energy, ha presentado este sábado la documentación necesaria para formalizar su candidatura a la presidencia del Real Madrid. La junta electoral del club deberá ahora verificar que los papeles cumplen los requisitos estatutarios antes de que el proceso siga adelante.

Mientras se realiza el trámite, el empresario alicantino ha asegurado que encabeza un proyecto “tremendamente ilusionante y serio” que no va “en contra de nadie”, sino a favor de la entidad.

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“Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar. No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Real Madrid”, declaró a la prensa a su salida de las oficinas del club en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde se había personado pasadas las 17:30 horas en la última jornada habilitada para entregar los papeles, dos días después de comunicar por carta su intención de presentarse.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

Un proyecto “serio y profesional”

Fueron unas declaraciones sin preguntas. Un discurso detallado y preparado en el que Riquelme ha detallado que su candidatura contempla un plan “serio y profesional tanto en lo deportivo como en lo social”, y ha pedido a los socios una oportunidad.

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“Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos, el nuestro pensando en el corto, medio y largo plazo”, ha señalado. El empresario ha subrayado que lo importante será “tener la mirada en el socio” y prometió “muchos proyectos que les va a encantar”.

La junta tiene 24 horas

El organismo encargado de supervisar el proceso electoral analizará los documentos presentados y dictaminará, con un plazo máximo de 24 horas, si Riquelme reúne todos los requisitos que contemplan los estatutos para ser candidato. En caso de luz verde, y al igual que ocurrió esta misma mañana con la candidatura del actual presidente Florentino Pérez, se abrirá el período de campaña y se fijará la fecha de las elecciones, que se celebrarían en un margen aproximado de 15 días.

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Riquelme saliendo de las oficinas de Valdebebas. (EFE/ Rodrigo Jiménez)

Por primera vez desde 2006

De confirmarse la candidatura de Riquelme, el Real Madrid afrontaría por primera vez en dos décadas unas elecciones presidenciales con más de un aspirante. La última vez que se produjo una pugna en las urnas fue en 2006, cuando Ramón Calderón se impuso con el 29,8% de los votos a Juan Palacios. Desde el regreso de Florentino Pérez a la presidencia en 2009, ningún otro candidato ha disputado las elecciones del club blanco.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (Europa Press)

La batalla ha comenzado

En los próximos días, el socio del Real Madrid sabrá de los dos proyectos. Ambos candidatos expondrán su visión a corto, medio y largo plazo para el club.

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En cuanto a Florentino Pérez respecta, el empresario madrileño ya ha comenzado su campaña con una pancarta gigante en uno de los edificios colindantes del Santiago Bernabéu. En él se podían ver las siete Champions que ha logrado el actual presidente.

Florentino Pérez confirma su candidatura a la presidencia del Real Madrid

Este sábado, el Real Madrid se despide de la temporada con un partido frente al Athletic de Bilbao, donde podremos ver el sentir de los aficionados del Madrid.

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