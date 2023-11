La película que relata la amnistía general que se pidió en las cárceles españolas durante la Transición

Imagen de 'Modelo 77'

Los Goya del año pasado nos dejaron As bestas como la gran protagonista, arrasando con hasta 9 cabezones. La película de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña se inspiraba en el histórico Crimen de Santaolla, pero no era la única gran película de ese año ni tampoco la que tomaba hechos reales como marco de referencia. Ese año habían destacado películas tan intimistas como Cinco lobitos, La maternal o Alcarràs, pero también una con gran contenido histórico como Modelo 77. No es que la película de Alberto Rodríguez se fuera de vacío precisamente, pues obtuvo hasta 5 premios en la noche, pero sí es cierto que quizá no obtuvo todo el reconocimiento que tal vez merecía.

Han sido los recientes acontecimientos los que han puesto la amnistía en boca de todos, con las negociaciones entre el Gobierno y Junts para concederla a los presos independentistas después de lo sucedido durante el referéndum anticonstitucional del 1 de octubre. El concepto de amnistía ha generado mucho debate, porque no figura como tal en la actual constitución, pero si uno echa la vista atrás puede encontrar que una de las pocas y más famosas amnistías concedidas por el Gobierno fue precisamente la que describe Modelo 77, la llamada Ley de Amnistía de 1977.

En la película se nos cuenta la historia de Manuel (Miguel Herrán), un joven contable que es encarcelado después de que le pillen en un desfalco. El proceso no debería durar mucho, pero comienza a eternizarse por la burocracia y Manuel se ve preso en la cárcel Modelo de Barcelona sin saber de cuánto es realmente su pena, aunque se estima que sea de entre 10 y 20 años, un castigo del todo desproporcionado para su delito.

Sin embargo, al entrar en la Modelo comienza a darse cuenta de que no es el único que está en una situación parecida, pues allí se encuentran cientos de personas que desconocen el tiempo que han de afrontar allí y que desde luego han cometido delitos igual de leves o incluso menos —tengamos en cuenta que en aquella época podía haber gente presa por el mero hecho de no ser afín al régimen o por ser homosexual—. También conoce a Pino (Javier Gutiérrez), uno de los presos más respetados en la Modelo y con quien le toca compartir celda, hasta que ambos traban amistad y se asocian para formar junto a otros presos la llamada COPEL (Coordinadora de presos españoles en lucha). Mientras la justicia española de la Transición se paraba, los presos comenzaban a reivindicar sus derechos desde dentro, pero buscando ganarse el favor del resto de la sociedad para su causa.

Los hechos reales que inspiraron la película

La película no solo toma como referencia la histórica cárcel Modelo de Barcelona, que fue definitivamente clausurada en 2017, sino que se inspira en los verídicos sucesos que transcurrieron en ella durante aquellos años, aunque ficcionándolos a través de las historias de Manuel, Pino y otros presos como El Negro (Jesús Carroza) o El Marbella (Fernando Tejero). Alberto Rodríguez, director de la película y autor de La isla mínima, se entrevistó para la preparación de la película con algunos de los supervivientes de aquel desastre. “Con algunos tuvimos la suerte de tener el testimonio directo. Fue un movimiento generalizado en todo el país. Creo que lo que nos hizo desde el primer momento querer hacer esta película es la sensación que tuvimos después de esos testimonios, lo emocionante que eran los testimonios de los que habían tenido algo que ver con COPEL”, comentaba el cineasta en una entrevista.

La COPEL en realidad no nació en la Modelo de Barcelona, sino en la cárcel de Carabanchel en 1976. . Su formación llegó después de la Amnistía de 1976, que, como bien refleja la película, afectaba mayoritariamente a los presos políticos menos conflictivos, pero no así al resto de presos comunes que nada tuvieran que ver con motivos polítcos. Como Manuel, como Pino y como la mayor parte de COPEL. Ello provocó una mayor intensidad en las manifestaciones de la cooperación, llegando a juntarse hasta 200 presos para cortarse las venas en señal de protesta, e invitando a los medios de comunicación a que pusieran a los espectadores al corriente.

“La solidaridad llegaba hasta la autolesión y todo era para que entrara la prensa y poder contarles las condiciones en la que estaban viviendo dentro de la Modelo”, añadía Alberto Rodríguez. La película está disponible en Movistar+, y aunque el final es sabido por todos los que vivieran aquella época o lo vieran en televisión, dejamos el giro final en suspense para aquellos que quieran disfrutar de ella y de paso aprender una gran lección de historia de nuestro país.