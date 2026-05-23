El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos

El FC Barcelona, campeón de la Champions League femenina. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El Barça reina en Europa. El Barça hace historia. El Barça logra el póker. El mejor equipo femenino del mundo doblega al Olympique de Lyon en los segundos 45 minutos. Hubo una parte para cada uno. Pero el FC Barcelona supo sufrir. Apareció Cata Coll, salvadora como siempre. Y a base de dobletes, Ewa Pajor y Salma certificaban la Champions League para lograr el segundo póker de la historia del club culé.

Había mucho en juego y las jugadoras lo sabían. Tanto fue así que los nervios se impusieron en los primeros minutos. Sin un dominador claro, mucha intensidad para recuperar y demasiadas imprecisiones. No había una idea clara. Solo un ritmo frenético que hizo sufrir, y mucho, a las azulgranas en el primer acto.

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Hasta el minuto 13 no hubo ocasiones claras de gol. Falta lejana, escorada, que botaba Bacha, remataba Renard y aparecía salvadora Cata Coll. La bola estaba muerta y remató Heaps, pero volvió a parar la portera que, ya vencida, solo tenía que ver cómo a la segunda la estadounidense mandaba el balón al fondo de la red. Estaban las jugadoras de Pere Romeu colocadas para sacar de centro cuando el chivato señalaba fuera de juego. Salvadas por el VAR.

La dinámica no iba a cambiar. Las francesas estaban cómodas con su juego físico. El FC Barcelona estaba condenada a achicar agua. Y entre tanto, a aferrarse a los zarpazos de Ewa Pajor. El primero en una falta de entendimiento entre central y portera que aprovechó la delantera para plantarse delante de Endler, intentar la vaselina y ver poco a poco cómo se iba fuera. La segunda, pasada la media hora, en una de las pocas contras que el Barça conseguía construir. Pero el final fue el mismo. El balón al lateral de la red.

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Entre tanto, Cata Coll se erguía como la MVP de la tarde. La portera catalana fue la mejor del primer tiempo con diferencia. El Lyon se acercaba a base de balón parado y, en otra falta, esta vez más cercana, Bacha probaba suerte. Respondía la catalana con una estirada providencial. Lo celebraban todas sus compañeras y despertó el FC Barcelona. Fue el punto de inflexión que necesitaban. Sabían que podían ir hacia adelante. Había portera.

Celebración de las jugadoras del Barça a la parada de Cata Coll. (REUTERS/Yves Herman)

De tal modo que, cuando ya la colegiada miraba el reloj para señalar el túnel de vestuario, Graham se inventó una jugada clásica de extremo. De fuera hacia dentro y disparo buscando las telarañas. No hubo suerte. Pero el Barça se quitó de golpe toda la incomodidad que había sufrido en los primeros 45 minutos.

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A la vuelta parecía que el guion no había cambiado. La primera la volvió a tener el Lyon. Mano a mano de Hegerberg y paradón de Cata Coll. Solo era el principio. Y es que el Barça se descolgó un poco y buscó la portería rival. No habíamos llegado a la hora de juego cuando Patri Guijarro encontró a Pajor sola en el área. Era la tercera oportunidad. Y fue la vencida. Disparo raso, cruzado, a la base del poste derecho. Saltaba la alegría en Oslo. Pero no estaba hecho.

El FC Barcelona vence al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina. (REUTERS/Bernadett Szabo)

Reaccionó el Lyon con otro mano a mano. Becho contra Cata. Mismo final. El Barça tenía un muro. El Barça se hacía con la posesión. El Lyon no conseguía encontrar las fisuras de la portería y las fuerzas (y la moral) iban menguando. Hubo cambio de cromos y saltó al campo Aitana Bonmatí, que dio a su equipo el control definitivo del partido.

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Y como aquellas cosas que hacen dar la razón al entrenador, casi de inmediato, la sustitución surte efecto. Jugada colectiva de manual: Claudia con Brugts, Brugts centra raso, Salma en el segundo palo y asistencia perfecta para Pajor. Tierra de por medio que daba tranquilidad. Pero antes tuvo que volver a aparecer Cata Coll. En otro uno contra uno. Esta vez frente a Chawinga. Eso sí, sin cambiar el final. Paradón.

Con el partido ya en el bolsillo y el Lyon volcado, Salma sentenció de la mejor manera. Primero con un zurdazo a la escuadra tras una recuperación en el centro del campo. Después con una contra perfecta que sellaba su doblete y el póker. Supercopa de España, Liga F, Copa de la Reina y Champions League. La segunda vez en la historia que el FC Barcelona logra este hito. La primera vez fue hace dos años. Por algo es el claro dominador del fútbol femenino europeo actual.

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