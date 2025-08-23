España

Un padre con la custodia compartida incluye a los hijos en su hogar para pedir el Ingreso Mínimo Vital: lo rechazan porque están domiciliados con la madre

El Tribunal Supremo sienta un precedente para este tipo de casos

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
El edificio del Tribunal Supremo
El edificio del Tribunal Supremo (Alberto Ortega - Europa Press)

El Tribunal Supremo ha dejado claro un tema que afecta a muchas familias con custodia compartida en España. Según una reciente sentencia, un padre que comparte la custodia de sus hijos no puede incluirlos en la solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV) si los menores están empadronados solo en el domicilio de la madre, aunque en la práctica vivan una parte del tiempo con cada uno.

Este caso empezó cuando un padre pidió la ayuda como familia junto a sus hijos, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la solicitud porque los niños estaban oficialmente domiciliados con la madre. El tribunal explica que el padre hizo la solicitud en julio de 2020 porque tenía problemas económicos y vivía algunos días con sus dos hijos.

A pesar de ello, los menores figuraban empadronados solo con la madre, así que el INSS le negó la ayuda. El padre recurrió porque pensaba que la custodia compartida era suficiente para considerarlos parte de su familia, pero el Supremo no le ha dado la razón, de manera que no podrá recibir esta ayuda.

Cuáles son las razones por las que te pueden quitar la custodia de un hijo en España.

La importancia del domicilio

Durante el juicio, el Supremo recordó que la ley pide que todos los miembros de la familia vivan de forma oficial en la misma casa para poder sumar a los hijos en la solicitud del IMV. Según la sentencia, vivir en la misma vivienda es lo que marca que existe unidad familiar para esta ayuda, y añade que los hijos no pueden pertenecer a dos familias a la vez si no residen en casa del solicitante.

Aunque la custodia sea compartida, la norma —el Real Decreto-ley 20/2020 que regula el IMV— dice que, en estos casos, solo cuenta la unidad familiar donde los menores están empadronados de forma oficial. En el artículo 10.4 de esa ley se explica que, cuando hay custodia compartida, se tiene en cuenta solo el domicilio donde figuran inscritos los hijos, a la hora de calcular la ayuda.

Esto significa que ambos progenitores no pueden beneficiarse a la vez de la ayuda como si los hijos vivieran oficialmente con los dos. Solo uno, el que aparece en el padrón junto a los menores, podrá pedir cantidades de IMV por tener hijos a su cargo, independientemente de la custodia.

La Seguridad Social pide a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital 39.000 euros por “pagos indebidos”: “Me han arruinado la vida”.

Problemas para las familias con custodia compartida

La sentencia admite que esta norma puede causar problemas, especialmente cuando un progenitor con custodia compartida pero sin empadronar a los hijos con él se encuentra en una mala situación económica. El fallo reconoce que puede pasar que quien tiene a los menores empadronados tenga dinero suficiente, mientras que el otro padre o madre carece de recursos para cuidar de los hijos.

El texto añade que la ley es clara y no deja opciones para compartir la ayuda ni para dividirla entre los dos padres. Según el Supremo, aplicar la ley tal cual impide otras interpretaciones más flexibles. Esta decisión marcará futuras solicitudes del IMV en casos parecidos, y aclara cómo deben proceder las familias con custodia compartida y el tema del empadronamiento de los menores.

Temas Relacionados

Tribunal SupremoTribunalJusticiaJusticia EspañaJuiciosMinisterio de JusticiaCustodia compartidaPadresEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Condenado a 10 meses de cárcel un cabo del Ejército por insultos racistas: “Te voy a matar, indio de mierda”

La sentencia desestima el recurso tras la decisión tomada por el Tribunal Militar Territorial Segundo

Condenado a 10 meses de

Qué ver esta noche en Disney+ España

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Disney+ para estar a la altura de la competencia

Qué ver esta noche en

5.500 euros: la ayuda (mínima) que recibirán los ganaderos y agricultores por los incendios

El sector agrícola y ganadero de Castilla y León dispondrá de un nuevo paquete de ayudas directas para recuperar la actividad en las zonas arrasadas por los incendios forestales de este verano

5.500 euros: la ayuda (mínima)

Un árbol prehistórico sorprende al dar semillas valoradas en más de 6.000 dólares. Sus dueños, una pareja jubilada, planean venderlas con fines solidarios

Pamela y Alistair Thompson compraron hace 14 años un pino Wollemi por 94 dólares y ahora preparan paquetes de semillas a un dólar cada una para recaudar dinero destinado a obras benéficas

Un árbol prehistórico sorprende al

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

La organización rendirá un homenaje el domingo en la plaza de la Hispanidad

Fallece un ciclista en una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a 10 meses de

Condenado a 10 meses de cárcel un cabo del Ejército por insultos racistas: “Te voy a matar, indio de mierda”

5.500 euros: la ayuda (mínima) que recibirán los ganaderos y agricultores por los incendios

Una trabajadora de Amazon fue despedida tras solicitar 265 euros en gastos de viaje que la compañía no reconoció como laborales: la Justicia ordena su readmisión

Renfe prepara 245 autobuses para sustituir trenes suspendidos entre Madrid, Logroño y Bilbao por obras en Burgos

Un hombre que “bebe litro y medio de whisky” al día agrede su mujer y su hijastro y les amenaza con un cuchillo: condenado a ocho meses de prisión

ECONOMÍA

5.500 euros: la ayuda (mínima)

5.500 euros: la ayuda (mínima) que recibirán los ganaderos y agricultores por los incendios

Quiere volver a trabajar pero la Seguridad Social no le da el alta: “Los cálculos para pagar el alquiler son complicados”

Una cafetería obliga a la camarera a trabajar con la puerta abierta en invierno y la empleada denuncia a la empresa: gana una indemnización de 23.000 euros

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 23 agosto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

Fallece un ciclista en una

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen