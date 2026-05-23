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La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

Publicado como un bajo interior sin ascensor, ha provocado una oleada de comentarios en redes sociales por sus reducidas dimensiones y por el precio que alcanza pese a las limitaciones del espacio

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Anuncios de venta y alquiler de viviendas y plazas de garaje situadas en una calle del centro de Madrid.
Varios carteles de 'se vende' y 'se alquila' vivienda y plazas de garaje en el centro de Madrid (Irene G. Domínguez / Infobae España)

El mercado inmobiliario de Madrid vuelve a estar en el centro del debate tras viralizarse un vídeo que muestra una vivienda de apenas 11 metros cuadrados anunciada por 119.000 euros. El inmueble, situado en la calle Marqués de Santa Ana y publicado como un bajo interior sin ascensor, ha provocado una oleada de comentarios en redes sociales por sus reducidas dimensiones y por el precio que alcanza pese a las limitaciones del espacio. La creadora de contenido @le_petit_patito recorre el piso con ironía y convierte cada rincón en una muestra de cómo la falta de espacio se ha normalizado en algunas grandes ciudades.

El vídeo comienza enseñando el pequeño recibidor de la vivienda, donde cada centímetro está aprovechado al máximo. La tiktoker destaca con humor la presencia de un zapatero, un cuelgallaves y un espejo “de casi cuerpo entero” para hacer el “outfit check”. La publicación utiliza un tono sarcástico constante para describir elementos básicos del piso como si fueran auténticos lujos, una fórmula que ha conectado rápidamente con miles de usuarios indignados por el estado del mercado inmobiliario madrileño.

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La cocina ocupa buena parte de la estancia principal y aparece equipada con pequeños electrodomésticos y muebles altos para aprovechar la superficie vertical. Según muestra el vídeo, incluso existe un pequeño hueco entre armarios destinado a guardar objetos de cocina. La creadora insiste varias veces en la idea del almacenaje vertical como solución obligada en un inmueble donde prácticamente no sobra ni un centímetro. La sensación general es la de una vivienda diseñada para encajar funciones básicas en el menor espacio posible.

Frente a la cocina se encuentra directamente la cama, una estructura individual situada junto a una ventana con barrotes. La autora del vídeo vuelve a recurrir a la ironía al definir ese detalle como una medida de “seguridad”. También señala la existencia de una pequeña mesilla y de un elemento perpendicular a la pared que considera potencialmente peligroso debido a la escasa movilidad que deja alrededor de la cama. Todo el recorrido transmite una sensación de estrechez constante que ha generado sorpresa incluso entre usuarios acostumbrados a los altos precios de Madrid.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Un mercado cada vez más extremo

Uno de los puntos que más comentarios ha provocado es el baño. La vivienda incorpora una puerta de acordeón y un lavabo colocado junto a la cocina, algo que la tiktoker describe diciendo que “puedes lavarte las manos desde la cocina”. También enseña una bañera diminuta en la que, según comenta, habría que bañarse “de cuclillas”. El vídeo juega continuamente con el contraste entre el elevado precio del inmueble y las limitaciones evidentes del espacio disponible para vivir con cierta comodidad.

La publicación se ha convertido en un nuevo símbolo de la tensión inmobiliaria que atraviesan ciudades como Madrid. Cada vez son más frecuentes los anuncios de microviviendas con precios que hace apenas unos años parecían impensables para superficies tan reducidas. En este caso, los casi 120.000 euros por 11 metros cuadrados implican un coste superior a los 10.000 euros por metro cuadrado, una cifra que ha disparado todavía más las críticas en redes sociales. Precios disparados.

Muchos usuarios han reaccionado señalando que este tipo de inmuebles reflejan hasta qué punto el acceso a la vivienda se ha complicado para jóvenes y trabajadores en grandes capitales. Otros, sin embargo, apuntan que la existencia de estas ofertas demuestra que sigue habiendo demanda incluso para espacios extremadamente pequeños, especialmente en zonas céntricas donde la ubicación pesa más que la superficie habitable. El debate también ha reabierto la conversación sobre los límites legales y habitacionales de las viviendas mínimas en España.

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