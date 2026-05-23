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FC Barcelona-Olympique de Lyon: sigue el minuto a minuto de la final de la Champions League femenina

El Barça buscará revalidar el título mientras las francesas recuperar el trono de Europa

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Ewa Pajor. (REUTERS/Albert Gea)
Ewa Pajor. (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona está a un paso de volver a hacer historia. Si hoy gana, será el segundo póker de su historia (el primero fue en la temporada 2023/24) después de levantar la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Pero no será fácil. Enfrente estará una rival con 8 ‘orejonas’ en sus vitrinas. Y un viejo conocido, precisamente el mismo entrenador que consiguió el primer póker de títulos.

15:32 hsHoy

Menos de 30 minutos para que empiece la final!!!

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

Las azulgranas se enfrentan por cuarta vez en una final europea a su mayor rival en esta competición

Aitana Bonmati celebra tras anotar el primer gol en la final de la Champions ante el Lyon (AP Foto/Alvaro Barrientos, Archivo)
Aitana Bonmati celebra tras anotar el primer gol en la final de la Champions ante el Lyon (AP Foto/Alvaro Barrientos, Archivo)

El FC Barcelona Femenino vuelve a disputar una final de Champions este sábado 23 de mayo a las 18:00 en el Estadio Ullevaal de Oslo (Noruega). El conjunto azulgrana se verá las caras con uno de sus mayores rivales a nivel europeo, el Olympique Lyonnes, para intentar levantar el que sería su cuarto trofeo.

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15:26 hsHoy

Y si hablamos de historias de superación, qué mejor que la de la encargada de dirigir este final.

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La colegiada, de 38 años, fue la primera mujer en dirigir un partido en la primera división sueca

La sueca Tess Olofsson pitará la final de la Champions Femenina entre el Barcelona y el Olympique de Lyon. (Europa Press)
La sueca Tess Olofsson pitará la final de la Champions Femenina entre el Barcelona y el Olympique de Lyon. (Europa Press)

Tess Anna Therése Olofsson nació en Malmö en 1988, es hija de entrenadores y hermana gemela. Empezó a jugar al fútbol con cinco años en el IFK Klagshamn y se fue portera hasta que las lesiones le cortaron el camino a los 20 años. Pero no se alejó del campo. Desde los 13 ya arbitraba, obtuvo la escarapela FIFA en 2015 y desde entonces ha pasado por Eurocopas, Mundiales y Juegos Olímpicos. En 2023 se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de la Allsvenskan, la máxima categoría masculina sueca. Este sábado da otro paso histórico.

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15:17 hsHoy

Y repasando el once de las francesas, vemos que en el centro del campo está Dumornay, una de las futbolistas a tener en cuenta.

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

La futbolista del Olympique Lyon es una de las pretendientas a heredar el Balón de Oro de Aitana Bonmatí

Melchie Dumornay. (REUTERS/Daniele Mascolo)
Melchie Dumornay. (REUTERS/Daniele Mascolo)

Melchie Dumornay es una de las jugadoras que más atención despiertan en el panorama futbolístico internacional. A sus 22 años, la delantera haitiana del Olympique Lyonnais Féminin disputará su primera final de la UEFA Women’s Champions League este sábado frente al FC Barcelona en Oslo. Pero su camino no fue fácil.

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15:08 hsHoy

También del Olympique de Lyon: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Heaps, Dumornay, Yohannes; Becho, Hegerberg y Brand

15:07 hsHoy

Ya tenemos once del FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Patri Guijarro, Serrajordi, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Paralluelo

15:06 hsHoy

Horario y dónde ver la final de Champions femenina entre Barça y Olympique de Lyon: Barcelona pondrá una pantalla gigante para seguir el partido

El regreso de Aitana Bonmatí es una de las mejores noticias, que apunta al once de Pere Romeu

Aitana Bonmatí. (EFE/Quique García)
Aitana Bonmatí. (EFE/Quique García)

El FC Barcelona femenino vuelve a citarse con la historia. El conjunto azulgrana disputa este sábado a las 18:00 horas la final de la UEFA Women’s Champions League Final frente al OL Lyonnes en el Ullevaal Stadion de Oslo.

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15:03 hsHoy

MUUUY BUENAS TARDEEESS!!! Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Infobae. Queda menos de una hora para que eche a rodar el balón en el estadio Ullevaal Stadion de Oslo. FC Barcelona vs Olympique de Lyon. Duelo de “reinas”. Sigue el minuto a minuto con nosostros

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