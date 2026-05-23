FC Barcelona-Olympique de Lyon: sigue el minuto a minuto de la final de la Champions League femenina

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson La colegiada, de 38 años, fue la primera mujer en dirigir un partido en la primera división sueca

La sueca Tess Olofsson pitará la final de la Champions Femenina entre el Barcelona y el Olympique de Lyon. (Europa Press)

Tess Anna Therése Olofsson nació en Malmö en 1988, es hija de entrenadores y hermana gemela. Empezó a jugar al fútbol con cinco años en el IFK Klagshamn y se fue portera hasta que las lesiones le cortaron el camino a los 20 años. Pero no se alejó del campo. Desde los 13 ya arbitraba, obtuvo la escarapela FIFA en 2015 y desde entonces ha pasado por Eurocopas, Mundiales y Juegos Olímpicos. En 2023 se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de la Allsvenskan, la máxima categoría masculina sueca. Este sábado da otro paso histórico.