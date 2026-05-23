España Deportes

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El empresario alicantino formalizó su candidatura a la presidencia esta tarde y luchará contra Florentino Pérez

Guardar
Google icon
Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal
Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal. (Instagram/enriqueriquelmev)

La afición ya sabe que va a tener elecciones. El fundador y presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme, ha presentado a eso de las 17:30 toda la documentación necesaria para luchar por la presidencia del Real Madrid contra Florentino Pérez. Pero aproximadamente tres horas más tarde, ha aparecido en los aledaños del Santiago Bernabéu vestido con una camiseta de Dani Carvajal y una bufanda blanca.

El Real Madrid cierra la temporada ante el Athletic Club y Riquelme fue rodeado por numerosos aficionados, entre fotografías, preguntas y reacciones divididas. Algunos le mostraron apoyo y otros escepticismo, aunque el candidato ha evitado entrar en promesas concretas sobre entrenadores o fichajes. En cambio, ha insistido en la importancia del momento que atraviesa el club.

PUBLICIDAD

“Hoy es un día importante para el Real Madrid porque habrá elecciones pronto, después de 20 años sin votar”, ha declarado ante los medios antes de acceder al estadio por la puerta 65. “Tenemos 15 días para hablar de la campaña y de la candidatura”, ha añadido, convencido de que comenzará un periodo de debate entre proyectos para el futuro del club.

El empresario teme que Florentino Pérez "privatice" el club y ya no vuelva a haber un proceso democrático en el que decidan los socios.

Una candidatura pendiente de validación

La presencia de Riquelme en el Bernabéu llegó después de una intensa jornada en Valdebebas. El empresario acudió por la tarde a la Junta Electoral del Real Madrid para entregar la documentación que formaliza su candidatura, después de pasar previamente por un notario para certificar sus avales. El organismo tiene ahora 24 horas para revisarlos y confirmar si cumple todos los requisitos estatutarios. Si todo está en orden, deberá fijar la fecha de los comicios en un plazo máximo de 15 días.

PUBLICIDAD

Si la candidatura es validada, el Real Madrid celebrará elecciones presidenciales por primera vez desde 2006, cuando Ramón Calderón se impuso en las urnas a Juan Palacios con el 29,8% de los votos. Desde el regreso de Florentino Pérez a la presidencia en 2009, ningún aspirante había conseguido presentar una alternativa electoral.

Riquelme quiso transmitir un mensaje de movilización a los socios y ha defendido que su proyecto no nace como una confrontación directa con el actual presidente. “No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Madrid”, aseguró. Y fue más allá: “Pido a los socios que no tengan miedo, que sean valientes para escuchar y decidir entre los dos proyectos que tienen sobre la mesa”.

Enrique Riquelme a su llegada este sábado a las oficinas del Real Madrid en Valdebebas. (EFE/ Rodrigo Jiménez)
Enrique Riquelme a su llegada este sábado a las oficinas del Real Madrid en Valdebebas. (EFE/ Rodrigo Jiménez)

Guiño a Carvajal y al equipo de baloncesto

En una noche marcada también por la despedida de Dani Carvajal del Santiago Bernabéu, Riquelme ha querido rendir homenaje al lateral que este sábado disputa su último partido con el primer equipo tras 13 temporadas y 27 títulos. La elección de la camiseta no fue casual y no pasó desapercibida entre los aficionados presentes en los exteriores del estadio.

“Hoy es el día de Dani Carvajal. Es un titán dentro del club”, ha afirmado. “Nos da mucha pena que salga y estoy seguro de que volverá a esta casa cuando quiera”, ha agregado Riquelme, que también tuvo palabras para la sección de baloncesto, que este domingo disputa la final de la Euroliga ante el Olympiacos: “Hay que apoyarles porque tenemos la oportunidad de ser campeones de Europa”.

Dani Carvajal. (Europa Press)
Dani Carvajal. (Europa Press)

Dos semanas clave para el futuro del club

A lo largo de toda la jornada, Riquelme ha subrayado que “vienen dos semanas muy interesantes” para explicar su programa y presentar sus ideas para el futuro del Real Madrid. Su irrupción supone el primer desafío real para Florentino Pérez en más de 15 años y abre un escenario inédito para gran parte del madridismo más joven, que nunca ha vivido unas elecciones presidenciales en el club.

Temas Relacionados

FútbolFútbol EspañaReal MadridFlorentino PérezEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos

Doblete de Ewa Pajor y Salma para certificar la temporada perfecta del Barça

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos

Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid: “Después de 20 años, se va a poder votar”

Los socios del Real Madrid irán a las urnas

Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid: “Después de 20 años, se va a poder votar”

FC Barcelona-Olympique de Lyon: Doblete de Salma en la final de la Champions League femenina para dar póker al Barça

El Barça buscará revalidar el título mientras las francesas recuperar el trono de Europa

FC Barcelona-Olympique de Lyon: Doblete de Salma en la final de la Champions League femenina para dar póker al Barça

Horario y dónde ver la final de Champions femenina entre Barça y Olympique de Lyon: Barcelona pondrá una pantalla gigante para seguir el partido

El regreso de Aitana Bonmatí es una de las mejores noticias, que apunta al once de Pere Romeu

Horario y dónde ver la final de Champions femenina entre Barça y Olympique de Lyon: Barcelona pondrá una pantalla gigante para seguir el partido

FC Barcelona contra Olympique de Lyon: la final de la Champions League con demasiadas historias que contar en 90 minutos

Una pareja enfrentada, dos entrenadores que fueron compañeros, una niña que jugaba descalza y sueña con el Balón de Oro, y una árbitra con una carrera de superación hasta la élite

FC Barcelona contra Olympique de Lyon: la final de la Champions League con demasiadas historias que contar en 90 minutos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

Los activistas de la Flotilla regresan a España con incidentes y cuatro detenidos por desobediencia en su llegada a Bilbao

El informe de la UDEF del ‘caso Zapatero’ sitúa al expresidente y sus hijas como “principales beneficiarias” de la trama

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

ECONOMÍA

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

DEPORTES

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos

Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid: “Después de 20 años, se va a poder votar”

FC Barcelona-Olympique de Lyon: Doblete de Salma en la final de la Champions League femenina para dar póker al Barça

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Horario y dónde ver la final de Champions femenina entre Barça y Olympique de Lyon: Barcelona pondrá una pantalla gigante para seguir el partido