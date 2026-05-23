Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal. (Instagram/enriqueriquelmev)

La afición ya sabe que va a tener elecciones. El fundador y presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme, ha presentado a eso de las 17:30 toda la documentación necesaria para luchar por la presidencia del Real Madrid contra Florentino Pérez. Pero aproximadamente tres horas más tarde, ha aparecido en los aledaños del Santiago Bernabéu vestido con una camiseta de Dani Carvajal y una bufanda blanca.

El Real Madrid cierra la temporada ante el Athletic Club y Riquelme fue rodeado por numerosos aficionados, entre fotografías, preguntas y reacciones divididas. Algunos le mostraron apoyo y otros escepticismo, aunque el candidato ha evitado entrar en promesas concretas sobre entrenadores o fichajes. En cambio, ha insistido en la importancia del momento que atraviesa el club.

PUBLICIDAD

“Hoy es un día importante para el Real Madrid porque habrá elecciones pronto, después de 20 años sin votar”, ha declarado ante los medios antes de acceder al estadio por la puerta 65. “Tenemos 15 días para hablar de la campaña y de la candidatura”, ha añadido, convencido de que comenzará un periodo de debate entre proyectos para el futuro del club.

El empresario teme que Florentino Pérez "privatice" el club y ya no vuelva a haber un proceso democrático en el que decidan los socios.

Una candidatura pendiente de validación

La presencia de Riquelme en el Bernabéu llegó después de una intensa jornada en Valdebebas. El empresario acudió por la tarde a la Junta Electoral del Real Madrid para entregar la documentación que formaliza su candidatura, después de pasar previamente por un notario para certificar sus avales. El organismo tiene ahora 24 horas para revisarlos y confirmar si cumple todos los requisitos estatutarios. Si todo está en orden, deberá fijar la fecha de los comicios en un plazo máximo de 15 días.

PUBLICIDAD

Si la candidatura es validada, el Real Madrid celebrará elecciones presidenciales por primera vez desde 2006, cuando Ramón Calderón se impuso en las urnas a Juan Palacios con el 29,8% de los votos. Desde el regreso de Florentino Pérez a la presidencia en 2009, ningún aspirante había conseguido presentar una alternativa electoral.

Riquelme quiso transmitir un mensaje de movilización a los socios y ha defendido que su proyecto no nace como una confrontación directa con el actual presidente. “No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Madrid”, aseguró. Y fue más allá: “Pido a los socios que no tengan miedo, que sean valientes para escuchar y decidir entre los dos proyectos que tienen sobre la mesa”.

PUBLICIDAD

Enrique Riquelme a su llegada este sábado a las oficinas del Real Madrid en Valdebebas. (EFE/ Rodrigo Jiménez)

Guiño a Carvajal y al equipo de baloncesto

En una noche marcada también por la despedida de Dani Carvajal del Santiago Bernabéu, Riquelme ha querido rendir homenaje al lateral que este sábado disputa su último partido con el primer equipo tras 13 temporadas y 27 títulos. La elección de la camiseta no fue casual y no pasó desapercibida entre los aficionados presentes en los exteriores del estadio.

“Hoy es el día de Dani Carvajal. Es un titán dentro del club”, ha afirmado. “Nos da mucha pena que salga y estoy seguro de que volverá a esta casa cuando quiera”, ha agregado Riquelme, que también tuvo palabras para la sección de baloncesto, que este domingo disputa la final de la Euroliga ante el Olympiacos: “Hay que apoyarles porque tenemos la oportunidad de ser campeones de Europa”.

PUBLICIDAD

Dani Carvajal. (Europa Press)

Dos semanas clave para el futuro del club

A lo largo de toda la jornada, Riquelme ha subrayado que “vienen dos semanas muy interesantes” para explicar su programa y presentar sus ideas para el futuro del Real Madrid. Su irrupción supone el primer desafío real para Florentino Pérez en más de 15 años y abre un escenario inédito para gran parte del madridismo más joven, que nunca ha vivido unas elecciones presidenciales en el club.