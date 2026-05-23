El informe de la UDEF del ‘caso Zapatero’ sitúa al expresidente y sus hijas como “principales beneficiarias” de la trama

José Luis Rodríguez Zapatero

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ubica al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la cúspide de la trama, según informa El Mundo. Junto a sus hijas, estaría considerado los “principales beneficiarios”. En un segundo nivel, la UDEF señala a Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo García, considerados presuntos testaferros en España y Venezuela.

De acuerdo con esta información, el principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad What The Fav, cuya administración y participación corresponde a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. El traspaso de fondos se justificaría mediante contactos que servirían únicamente como respaldo documental.

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Zapatero ha rechazado cualquier implicación en actividades ilícitas y ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia, subrayando que toda su actividad profesional ha sido legal y declarada. Hace apenas dos meses, defendió su inocencia en el Senado, insistiendo en que durante su mandato presidencial no existió “ni un solo escándalo”.

La Policía Nacional accedió a una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar. (Fuente: Europa Press/Senado)

La semana estuvo marcada por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional en el denominado “caso Plus Ultra”. Se trata del primer expresidente del Gobierno español investigado por corrupción. El juez José Luis Calama analiza si Zapatero encabezó una trama de tráfico de influencias y lavado de fondos vinculada al rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Como parte de la investigación, se realizaron registros en su despacho y en empresas vinculadas a sus hijas.

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La instrucción señala que, junto a personas de su entorno, Zapatero habría canalizado comisiones presuntamente irregulares a través de consultoras y sociedades ligadas a su familia. El auto judicial detalla maniobras para ocultar fondos, como facturación falsa, uso de sociedades en Dubái y órdenes para eliminar términos comprometedores en documentos. La Audiencia Nacional le atribuye el cobro de 1,95 millones de euros en concepto de mordidas.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha apelado este miércoles a la presunción de inocencia y ha brindado "todo su apoyo" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación por el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido su salida para que no siga "manchando" la Presidencia del Gobierno. (Fuente: Congreso)

Consecuencias políticas

El Gobierno, bajo la dirección de Pedro Sánchez, pidió “respetar el buen nombre” de Zapatero y sostuvo su respaldo a la presunción de inocencia del expresidente. Además, defendió la transparencia de los procedimientos de rescate empresarial aplicados durante la pandemia. No obstante, los socios parlamentarios del Ejecutivo, que en un primer momento insinuaron la existencia de un posible ‘lawfare’ judicial contra Zapatero, moderaron su postura tras la publicación del auto de la Audiencia Nacional.

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Ahora consideran el documento como “muy contundente” y destacan la presencia de “múltiples evidencias” que, a su juicio, requieren un esclarecimiento detallado en el marco de la investigación judicial. Si se añade el informe policial que sitúa a Zapatero en lo más alto del organismo ilegal, las posibilidades de una imputación crecen con el paso de los días.