España

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Sustituir la base de Rota sería muy difícil para Estados Unidos por su valor estratégico y logístico y las inversiones realizadas

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Base Naval de Rota
Entrada a la base Naval de Rota. (EFE/David Arjona)

El acuerdo de cooperación que regula el uso conjunto de las bases de Rota y Morón por parte de España y Estados Unidos continuará vigente al menos un año más, tras renovarse automáticamente como prevé la normativa bilateral firmada en 1988. Según el convenio, cada 21 de mayo se renueva si ninguna de las partes comunica lo contrario. No obstante, la decisión de romper con el pacto tendría que avisarse con seis meses de antelación.

La prórroga del convenio se produce en un escenario de fricciones diplomáticas. Donald Trump sugirió hace un mes que Washington podría retirar parte de su contingente militar de España e Italia, en respuesta a la negativa de ambos gobiernos a implicarse en la guerra contra Irán o a autorizar el uso de las bases andaluzas para operaciones militares estadounidenses en la región. Desde entonces, esta idea se ha repetido. La última vez, en boca del secretario de Estado, Marco Rubio, hace pocos días.

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El acuerdo establece que las bases permanecen bajo soberanía española y solo pueden emplearse para objetivos bilaterales o multilaterales recogidos en el propio texto. Cualquier uso distinto requiere la aprobación expresa del Gobierno de España. La renovación anual se realiza automáticamente salvo notificación contraria de alguna de las partes, según estipula el artículo 69.

Este apartado también señala el plazo límite, por lo que la administración Trump tendría que haberlo decidido a finales de 2025 para poder romperlo este verano. “Quedará prorrogado por períodos de un año, salvo que alguna de las Partes notifique por escrito a la otra su voluntad contraria, al menos seis meses antes del final del período”, dice exactamente el escrito.

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El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

El difícil relevo de Rota

Sustituir base de Rota sería un auténtico desafío para el ejército estadounidense. Desde hace décadas, la base de Rota, junto a la de Morón, ha sido una pieza clave en la arquitectura de defensa de Estados Unidos en Europa, el Mediterráneo y África, por su enclave idóneo en el Estrecho de Gibraltar, que le permite despliegues navales en una región clave.

El acuerdo bilateral entre España y EEUU, renovado en 1988, reconoce la plena soberanía española sobre la base y exige una autorización previa para cualquier operación significativa. Esto ha llevado a recientes tensiones, especialmente tras el rechazo español a involucrarse en las operaciones contra Irán, lo que motivó la retirada de aviones estadounidenses y puso sobre la mesa rumores sobre el posible traslado de la base a otros países, como Marruecos.

Sin embargo, este traslado es logísticamente difícil, debido a las grandes inversiones y a la localización estratégica de Rota en el Estrecho de Gibraltar. No se trata solo de mover infraestructuras militares. En la base conviven miles de militares estadounidenses y españoles, junto a familiares y personal civil, bajo un régimen jurídico especial. la base sostiene buena parte de la economía local y se ha desarrollado un tejido comunitario.

Así, el relevo o reemplazo de Rota implica no sólo desafíos diplomáticos y estratégicos, sino también repercusiones humanas y sociales profundas. Los intereses estadounidenses encuentran en la localidad gaditana una posición privilegiada, pero limitada por la soberanía española y las diferencias entre gobiernos. Pese a las amenazas de retirada, la dificultad de encontrar una alternativa igual de valiosa convierte el relevo de Rota en una encrucijada.

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