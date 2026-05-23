Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

Miembros de la Ertzaintza detienen a varios activistas en el aeropuerto de Bilbao, a 23 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). (H.Bilbao / Europa Press)

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha ironizado y lanzado un dardo al Gobierno español tras los incidentes policiales registrados este sábado en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los activistas de la Global Sumud Flotilla, que previamente habían denunciado malos tratos en Israel. “Exigimos una explicación del Gobierno español sobre su trato a los anarquistas de la Flotilla”, escribió la cuenta de Exteriores israelí en X con tono sarcástico, después de la polémica internacional desatada por su detención de los activistas en aguas internacionales y por las burlas del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, días atrás hacia los detenidos.

La publicación estuvo acompañada por un vídeo en el que se ve a agentes de la Ertzaintza haciendo uso sus porras y deteniendo a cuatro personas, alegando desobediencia grave, resistencia y atentado contra agente de la autoridad a la llegada de los activistas al aeropuerto.

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Las autoridades también justificaron su actuación asegurando que se interrumpía el paso de una de las puertas de llegadas del aeropuerto de Bilbao y que allegados que fueron a recibir a los activistas saltaron cordón de seguridad. Según ha detallado el Departamento vasco de Seguridad, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

Los activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla habían llegado a primera hora de la tarde procedentes de Turquía al aeropuerto ubicado en la localidad vizcaína de Loiu. En las instalaciones del aeropuerto de Loiu (Bizkaia), permanecían desde las media mañana compañeros de los activistas para darles la bienvenida.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha anunciado este sábado que las autoridades israelíes liberarán "en las próximas horas" al activista español Saif Abukeshek. Saif fue detenido el jueves de la semana pasada durante una operación del Ejército de Israel en aguas internacionales mientras participaba en la Global Sumud Flotilla. (Fuente: LUSA/Ministerio de Asuntos Exteriores/EP)

El ministro de Cultura los ha recibido en el aeropuerto

Su regreso estaba inicialmente previsto para el día de ayer, pero retrasaron el viaje debido al ingreso hospitalario de dos de ellos por “las lesiones” sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Según la delegación Global Sumud Euskal Herria (País Vasco), los dos activistas fueron hospitalizados por “las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas”.

Entre las personas que han acudido a recibir a los activistas estaba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha reclamado que la Fiscalía investigue los “maltratos, torturas y agresiones sexuales” denunciadas por los activistas. “No permitiremos que esto quede impune. Queremos que la Fiscalía, ya de forma inmediata, inicie un procedimiento ante la Audiencia Nacional para abrir una investigación y una causa contra los responsables que han torturado y han maltratado a nuestros conciudadanos”, ha señalado.

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Urtasun ha llamado a seguir trabajando para “acabar de una vez” con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, porque según él “es una vergüenza que aún esté en vigor”, y ha recordado que España ya ha solicitado su suspensión. Por su parte, los activistas han reiterado sus denuncias de agresión por parte de Israel. “Fuimos secuestradas y brutalmente agredidas”, ha recriminado Ariadna Masmitjà, más conocida como Masmi, una docente vinculada al sindicato IAC.